Gigante del agro: el máximo ejecutivo global de Bunge se reunió con Caputo y Adorni

El ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, recibieron este lunes por separado a la cúpula global y local de Bunge-Viterra, jugador clave de los agronegocios a nivel mundial. La delegación incluyó al CEO Global de Bunge, Greg Heckman, y se dialogó en torno de la importancia de seguir ampliando a la industria de la agricultura en el país. Vale recordar que Bunge compró la operación global de Viterra.

Durante el encuentro en el Palacio de Hacienda, el foco de la conversación con Caputo fueron las distintas políticas que permiten fomentar el incremento de la cosecha y la importancia de seguir ampliando a la industria de la agricultura en el país, dijeron. En este marco, los empresarios resaltaron la “relevancia estratégica” de la Argentina como principal exportador mundial de harina y aceite de soja del mundo.

De la reunión participaron, además de Heckman, Julio Garros, COO Global, y Vladimir Barisic, Country manager de Argentina / Cono Sur. Posteriormente al encuentro con la cúpula del Palacio de Hacienda, lo hicieron con el jefe de Gabinete en su despacho de la Casa Rosada, a quien le expresaron la visión positiva que tiene la compañía en el rumbo del país.

En el encuentro con el ministro Caputo los representantes de la empresa conversaron sobre las distintas políticas que permiten fomentar el incremento de la cosecha. Por parte del Gobierno participaron también el director de ARCA, Juan Pazo, y el secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne.

El CEO Global de Bunge destacó, dijeron, el compromiso de la compañía con el país, mientras que los directivos transmitieron optimismo respecto a la trayectoria de la economía argentina y la dirección actual que está llevando a cabo el equipo económico. Durante la reunión se enfatizó que el gobierno argentino está sentando las bases para la inversión y el crecimiento a largo plazo.

El ministro de Economía, @LuisCaputoAR, mantuvo este lunes un encuentro en el Palacio de Hacienda con el Líder Global de Operaciones de Bunge, Julio Garros; el CEO Global de la empresa, Greg Heckman; y el CEO de Viterra – Bunge, Vladimir Barisic, con quienes dialogó sobre la… pic.twitter.com/TCKVObdqsP — Ministerio de Economía (@MinEconomia_Ar) November 10, 2025

Los directivos de Bunge concluyeron que comparten la visión del ministro Caputo y expresaron que existe un potencial por desarrollar la agenda de proyectos que está diseñada para expandir las operaciones, integrar tecnología avanzada y seguir contribuyendo al crecimiento sostenible de la agroindustria.