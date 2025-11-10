A 19 familias: se conocieron detalles de cómo el padre de Milei cedió más de 3000 hectáreas tras una disputa

SANTIAGO DEL ESTERO.- El referente provincial del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase), Adolfo Farías, habló por primera vez ante un medio que no sea los propios de su organización de lo que fue la “negociación” con Norberto Milei, padre del presidente Javier Milei, con quien un grupo de familias mantenían una disputa en una fracción de un campo de casi 7000 hectáreas en esta provincia. El padre del mandatario cedió en esta provincia, en septiembre de 2024, unas 3300 hectáreas a 19 familias que estuvieron representadas por el Mocase.

Farías estuvo en el canal de Info Del Estero, en el programa “O Sea, Digamos”, hablando de los 35 años de la organización campesina, los conflictos a lo largo de estas tres décadas, de lo que fueron las negociaciones con Norberto Milei y de las críticas que recibió. En tal sentido no dudó en decir que “si nosotros, si el Mocase, se tiene que sentar a hablar con Trump para solucionar un problema, lo vamos a hacer”.

Farías recordó que “este es un conflicto que lleva más de 30 años, en la zona de Pampa Atun y hay una superficie de tierra donde viven 19 familias. Nunca se supo bien quien era el dueño y después que gana las elecciones Milei se supo que la titularidad, porque la posesión siempre fue de estas 19 familias, era de esta persona, del ‘padre de la criatura’, como le digo yo’, en referencia a Norberto Milei”.

“Cuando ya queda claro quién era el dueño nos convocan a una Mesa de Diálogo y accedimos. ¿Y por qué accedimos? Porque nosotros tenemos que dialogar”, afirmó Farías en esta entrevista. Agregó: “Nos generó un debate interno y tuvimos varias reuniones con las comunidades donde decidimos que había que dialogar”.

Norberto Milei con el referente del Mocase, Adolfo Farías, cuando se firmó el acuerdo por la cesión

“Nosotros como Mocase, si tenemos que sentarnos con Donald Trump nos vamos a sentar… ¿Por qué no nos podemos sentar? Nos sentamos, pusimos el plano sobre la mesa, nosotros le hicimos el planteo de lo que demandaba la comunidad, que quería su superficie del territorio indígena relevado que se trabajó en su momento en los gobiernos de Néstor, después con Cristina, que son 3300 hectáreas aproximadamente”, indicó Farías.

Situación

Farías acotó que, “de casi 6700 hectáreas, unas 3300 quedaron para estas familias. Fue juntarnos, acordar y caminar para delante con el acuerdo”. Reflexionó: “Cuando vos resuelves un problema de más de 30 años para una familia campesina que vivía pensando que mañana va a perder su lugar donde vive y va a ser desalojado… yo les pregunto, porque por ahí nos dicen ‘¿cómo te vas sentar con el padre de Milei? ¿Por qué no podemos llevar tranquilidad y felicidad a una comunidad santiagueña juntándonos con quien sea para resolver un problema?”.

Luego se preguntó: ¿Qué, está mal resolver un problema? Es la pregunta que yo siempre les hago a esos que dicen ‘ustedes negociaron’. Nosotros no negociamos, nosotros resolvimos un problema en base a una demanda de la comunidad”, y agregó: “Nos castigaron mucho… ‘eh te juntaste con el padre de Milei’, nos apuntaron, pero hay otros que se juntaron con el padre de Milei y está todo bien… ¿Cómo es eso? Y otros que se juntan con Javier Milei y está todo bien, no pasa nada”.

El Mocase cumplió, en agosto pasado, 35 años y suele estar en el centro de las críticas debido a denuncias por usurpaciones que realizan personas que compran campos. Sobre este punto Farías afirmó que “es parte de la demonización y estigmatización a nuestra organización. Jamás pasa eso que afirman, hasta dijeron que la ETA estaba detrás nuestro. Mi abuelo, por ejemplo, vivió 96 años y en el mismo lugar, y como ese caso hay cientos. Lo nuestro es el diálogo, siempre”.

En septiembre del año pasado, LA NACION contó sobre la cesión de estas 3000 hectáreas de tierra en la zona de Pampa Atún, en el Departamento Mitre, de parte de Norberto Milei. El acuerdo se firmó en una escribanía del interior santiagueño, poniéndole fin a un conflicto de más de 30 años.

En este marco, el doctor Mario Habra ofició de asesor legal del padre de Milei en la Mesa de Diálogo con el Mocase. Si bien prefiere el perfil bajo y no dar más detalles, le comentó brevemente a LA NACION: “Todo está cerrado ya hace más de un año. Todo está en las actas que se levantaron ese día y fue como se publicó en aquel entonces, que luego de varias décadas de litigio por poco más de 6000 hectáreas se juntaron, vieron la situación de esas casi 20 familias y se arribó a un acuerdo donde Norberto cedió esas 3300 hectáreas. No hay mucho más para decir que eso”.