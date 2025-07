Gin con cannabis, salame de cordero y mermeladas exóticas: lo que dejó el primer día de Caminos y Sabores

Una vez más, las puertas de la feria Caminos y Sabores edición BNA, organizada por Exponenciar, se abrieron y el predio de La Rural se llenó de aromas, sabores y un público con ganas de descubrir cosas nuevas. En cada pasillo hubo propuestas distintas, y todo estuvo al alcance de los sentidos: se pudo probar, preguntar, conocer.

Desde productos artesanales hasta elaboraciones menos comunes —como aceites de oliva, vermuts, licores o embutidos con sello regional—, la feria, que se realiza desde hoy y hasta el próximo domingo, de 12 a 20, reúne una amplia variedad de alimentos y bebidas de distintas partes del país. Este año participan más de 550 emprendedores y productores de 21 provincias. Algunos llegan por primera vez, otros regresan después de un tiempo, pero todos comparten algo en común: el interés por mostrar lo que hacen.

El primer día comenzó con una gran cantidad de movimiento. Desde temprano, los pasillos se llenaron de visitantes que degustaron productos, conversaron con emprendedores y buscaron nuevas experiencias. A la mañana también se armaron rondas de negocios para que los emprendedores se conectaran con supermercados, distribuidores y bancos. Mientras tanto, algunos productos empezaban a llamar la atención por su originalidad.

Los pasillos de la muestra reúnen propuestas de distintas provincias en un espacio donde la gastronomía se cruza con la identidad local

Uno de esos casos es el de Diego Passannante y Fernando Cevoli, que llegaron desde Río Negro con una propuesta fuera de lo común: mermeladas como manzana con romero y jerez, tomate con vainilla o pera al ron. “Era 2020, estábamos encerrados y decidimos hacer algo distinto”, cuenta Passannante sobre la iniciativa. Su socio, que venía del mundo de la administración pública, fue quien dio el primer paso: se metió en la cocina y empezó a recuperar recetas familiares. “Hoy lo llamamos ‘el alquimista’, porque está todo el día investigando y probando combinaciones nuevas”, agregó.

Griselda Muriño, Diego Passannante y Fernando Cevoli, de Raccolto Dalia Patagonia

El proyecto tomó forma entre charlas, pruebas y frascos que circulaban entre familiares. “Los primeros meses usamos las redes para ver si la marca funcionaba, si representaba lo que queríamos mostrar. Después llegó el momento de las habilitaciones y de definir bien cada receta”, relató. Así nació Racolto Dalia Patagonia, en el Valle Inferior de Río Negro. Aunque no son productores de fruta, buscan sus ingredientes en chacras de la región: tomates del Valle Medio, frutillas de la zona de Idevi, peras y manzanas del Alto Valle, donde hay unas 40.000 hectáreas dedicadas a esos cultivos. “Siempre tratamos de comprarle directo al productor”, aclaró. Uno de los productos más originales que elaboran es una mermelada en la que el limón no está solo como jugo o ralladura, sino como fruta entera. “Logramos meter un limón en un frasco”, dijo.

Con más de 550 emprendedores de todo el país, la feria ofrece un recorrido por sabores y producciones regionales

Unos pasillos más adelante, desde Río Grande, Tierra del Fuego, Lola Müller ofrecía salame de cordero a quienes se acercaban por primera vez a probarlo. “Nosotros éramos consumidores habituales de chacinados, pero en nuestra ciudad no había mucha variedad, solo llegaban marcas industriales. Así empezamos a probar con lo que teníamos más cerca: el cordero fueguino”, contó.

La idea surgió casi por necesidad. En esa zona, la producción porcina es limitada porque el clima extremo obliga a criar a los animales en galpones calefaccionados, lo que encarece y restringe el acceso a la materia prima. Frente a esa dificultad, decidieron trabajar con carne ovina, más accesible y propia del lugar. “El resultado es un producto sin harinas ni almidones, compuesto 100% por proteína”, comentó.

El salame de cordero Exponenciar

Chacinados San Andrés nació en 2013 como una pequeña pyme familiar y este año cumplió una década. “Queremos reivindicar lo que se hace en nuestra parte de la isla, la zona norte de Tierra del Fuego, que muchas veces queda opacada por el perfil turístico de Ushuaia”, dijo Müller.

Pasadas las 15, la atención se trasladó al escenario principal, donde se realizó el acto inaugural. Luego del himno nacional, interpretado por Javier Calamaro, se dirigieron al público algunas autoridades. Entre los presentes estuvieron Martín Schvartzman, CEO de Exponenciar; Hernán Lombardi, ministro de Desarrollo Económico porteño; Daniel Tillard, presidente del Banco Nación; Darío Wasserman, vicepresidente; Alberto Weretilneck, gobernador de Río Negro; Marcelo Orrego, gobernador de San Juan; Ignacio Lamothe, secretario general del Consejo Federal de Inversiones (CFI); Diego Lapenna, ministro de Turismo de Chubut y el senador Maximiliano Abad (UCR-Buenos Aires). Antes pasó por la feria Guillermo Francos, jefe de Gabinete del gobierno de Javier Milei.

El momento del acto inaugural

En uno de los laterales del galpón, frente al cartel que dice Saravi Gin, con varias botellas prolijamente ordenadas en el mostrador, Federico Álvarez conversaba con cada persona que se acercaba a probar. Era su primera vez en la feria y, como él mismo contó, nunca se imaginó que terminaría haciendo gin. “Antes de la pandemia empecé a cultivar cannabis para hacer aceite medicinal para mi mamá”, explicó.

Federico Álvarez en su stand de Saravi Gin Exponenciar

“Es un gin no activo, sin THC [principal constituyente psicoactivo del cannabis], pero con el perfil aromático que le da la planta”, aclaró. Así nació el primer producto de Saravi, una microdestilería artesanal que funciona con producción limitada. Después sumó otras variantes: una con pétalos de rosa y estevia, que surgió en el mes de la mujer, y otra con ruda, pensada para el primero de agosto. “Todo empezó como un hobby. Hoy me encuentro acá, hablando con la gente sobre gin, y no lo puedo creer”, resumió.

Durante la tarde, el movimiento continuó con las clases en vivo de cocina en los dos espacios principales. En la Cocina Paladini y la Cocina Hudson se presentaron chefs como Kari Gao, Coco Carreño, Lucio Marini y Madame Papin. Las clases también se pudieron seguir por streaming.