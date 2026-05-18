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Aumentan hoy las tarifas de trenes y colectivos de jurisdicción nacional en el AMBA

Suben 18% los precios del servicio ferroviario y 2% los de las líneas de ómnibus de jurisdicción nacional; habrá nuevas alzas escalonadas en los próximos meses

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El boleto mínimo de las líneas Mitre, Sarmiento, Roca, San Martín, Belgrano Sur, Belgrano Norte, Urquiza y Tren de la Costa pasará de $280 a $330 para los usuarios con SUBE registrada
El boleto mínimo de las líneas Mitre, Sarmiento, Roca, San Martín, Belgrano Sur, Belgrano Norte, Urquiza y Tren de la Costa pasará de $280 a $330 para los usuarios con SUBE registradaNicolás Suárez

Desde hoy rige una nueva suba de las tarifas del transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El ajuste alcanza a los trenes metropolitanos y a las más de 100 líneas de colectivos nacionales que conectan la Ciudad de Buenos Aires con el conurbano bonaerense.

En los trenes metropolitanos, el incremento es de 18%. El boleto mínimo de las líneas Mitre, Sarmiento, Roca, San Martín, Belgrano Sur, Belgrano Norte, Urquiza y Tren de la Costa pasa de $280 a $330 para los usuarios con SUBE registrada. La segunda sección cuesta desde hoy $429 y la tercera, $528. Para quienes paguen en efectivo, el boleto plano es de $1100.

El Gobierno también definió un esquema de aumentos escalonados para los servicios ferroviarios durante los próximos meses. Según el cronograma oficial, habrá subas de 15% en junio, 13% en julio, 12% en agosto y 10% en septiembre.

Las tarifas de los trenes metropolitanos del AMBA tendrán cinco actualizaciones consecutivas hasta septiembre; el boleto mínimo de la primera sección llegará a $530 con SUBE registrada
Las tarifas de los trenes metropolitanos del AMBA tendrán cinco actualizaciones consecutivas hasta septiembre; el boleto mínimo de la primera sección llegará a $530 con SUBE registrada

Si se cumplen todas las etapas previstas, el boleto mínimo de tren acumulará una suba cercana al 90% respecto de los valores vigentes hasta abril y rondará los $530 hacia septiembre.

Colectivos

En los colectivos nacionales, el aumento es de 2%. El boleto mínimo para los usuarios con SUBE registrada pasa de $700 a $714 en los recorridos de hasta 3 kilómetros. Para quienes no tengan la tarjeta a su nombre, la tarifa mínima asciende desde hoy a $1428.

Las nuevas tarifas para colectivos nacionales quedan de la siguiente manera:

  • 0-3 kilómetros: $714
  • 3-6 kilómetros: $807,07
  • 6-12 kilómetros: $894,17
  • 12-27 kilómetros: $983,78
  • Más de 27 kilómetros: $1085,49

Para los usuarios sin SUBE registrada, los valores serán el doble.

Además, el esquema oficial contempla otras dos actualizaciones de 2%: una desde el 15 de junio y otra desde el 15 de julio. De concretarse todo el cronograma previsto, el boleto mínimo llegará a $742,81 hacia mediados de julio.

La medida alcanza exclusivamente a las líneas de colectivos bajo jurisdicción nacional. Las líneas que dependen de la Ciudad y de la provincia de Buenos Aires ya habían aplicado aumentos propios en las últimas semanas.

El esquema para colectivos nacionales prevé una suba inicial de 2% desde el 18 de mayo y nuevos ajustes en junio y julio; el boleto mínimo pasará de $700 a $742,81
El esquema para colectivos nacionales prevé una suba inicial de 2% desde el 18 de mayo y nuevos ajustes en junio y julio; el boleto mínimo pasará de $700 a $742,81

La Secretaría de Transporte justificó la recomposición tarifaria por la necesidad de reducir subsidios y mejorar el financiamiento del sistema. Según datos oficiales, las tarifas ferroviarias cubrían apenas 2% del costo operativo en diciembre de 2023 y actualmente ese porcentaje ronda el 5%.

El nuevo ajuste se suma a un proceso de fuerte recomposición tarifaria en el transporte del AMBA. De acuerdo con el Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP, las tarifas de colectivos y trenes —tomando en cuenta todas las jurisdicciones del área metropolitana— acumulan un aumento de 1236% desde diciembre de 2023, con una suba interanual de 76% y un avance de 28,8% en los primeros cuatro meses de 2026. En el mismo período, el IPC general acumuló 223% desde el cambio de gobierno.

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