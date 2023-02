Gripe aviar: destacan una medida que busca evitar un perjuicio a un negocio de casi US$400 millones

escuchar

Ante el aumento de casos de gripe aviar detectados en el país, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) prohibió este jueves la venta de aves vivas en toda la Argentina. En el sector avícola calificaron la medida como “acertada” y explicaron que el impacto económico que implica esta inhabilitación de comercialización en forrajerías, casas agropecuarias y veterinarias es menor con relación al riesgo sanitario que estas actividades conllevan en este contexto. Según detallaron esas actividades representan menos del 1% de los movimientos de animales que hay en el país.

Con estas medidas el Gobierno busca evitar que la enfermedad llegue al sector industrial porque el impacto puede ser muy significativo. El año pasado, las exportaciones de carne aviar representaron US$383,9 millones, un 22,2% más que en 2021, y la producción alcanzó las 2,31 millones de toneladas.

Hasta la detección la semana pasada del primer paso en un ganso andino en Jujuy, la Argentina se había mantenido como libre de esta enfermedad. Por el momento la influenza aviar fue detectada en once aves silvestres o de traspatio. Mientras no pase al ámbito comercial el país mantiene la condición de libre de esta enfermedad, por lo que no se deberían ver afectadas las exportaciones.

Daniel Caria, coordinador General de Gestión Técnica en Sanidad Animal del Senasa, explicó que esta medida no involucra al sector avícola industrial sino que lo que buscan es impedir el movimiento de aves domésticas, que son las de traspatio, y las ornamentales y de raza. También están involucradas las de deporte, tales como las palomas mensajeras, y las ventas de forrajearía o veterinaria agropecuaria que comercializan al público.

Según detalló, en el sector avícola industrial se mueven por año aproximadamente 1693 millones de aves y en el de forrajería, veterinaria y agropecuaria, en donde hay registrados 306 establecimientos, 2,8 millones de aves, es decir, representa el 0,16%.

Todos estos movimientos, indicó, se deberían realizar con documento de tránsito electrónico que es lo que hoy se encuentra bloqueado. “Son movimientos pequeños que en lo epidemiológico es muy representativo y en el impacto económico no es tan fuerte con relación al riesgo que significa [para la producción comercial]”, comentó.

En rigor, detalló que las aves salen con el documento de tránsito hacia la forrajería, veterinaria o agropecuaria, quienes comercializan al público, pero “el problema” es que después el organismo pierde el registro de hacia dónde van esas aves.

“En las forrajerías hay condiciones de estrés, de convivencia multiespecie, de distribución después a establecimientos de los cuales nosotros no tenemos registro. Mientras que en el circuito industrial se tiene control de movimiento, los establecimientos que reciben y de los que salen las aves están habilitados por la Resolución 1699/19 con medidas de manejo, higiene y bioseguridad”, afirmó.

Entre las medidas tomadas también se incluyen condiciones para el ingreso de genética aviar procedente del exterior y su traslado dentro del país. Coria explicó que los contenedores entran por avión, pero hay algunas granjas que ingresan genética por Pasos de los Libres, Corrientes. Esos movimientos, que no es un gran volumen, deberían ingresar únicamente por avión. “Queremos evitar la circulación de esos camiones porque al llegar en avión nosotros podemos hacer un muestreo”, aclaró.

En diálogo con LA NACION, Javier Prida, presidente de la Cámara Argentina de Productores Avícolas (Capia), manifestó: “Dentro del marco de la situación la medida es totalmente acertada. Después puede obviamente tocar intereses personales a una u otra empresas, pero dentro del contexto es necesaria”.

Al igual que Coria, planteó: “Hasta las forrajerías tenemos una trazabilidad del ave, después de eso la perdemos. Es un negocio muy doméstico y familiar y al no tener la posibilidad de controlarlo fehacientemente se hace peligroso. Por eso entendemos que la medida en este contexto es acertada”.

Javier Prida, de Capia, valoró la medida de control del Gobierno

Prida detalló que la industria del huevo representó en 2022 una facturación de US$1300 millones con alrededor de 18.000 empleados en forma directa y 12.000 en forma indirecta. Hay 1000 granjas que producen huevos habilitados por el Senasa y son controladas con un Renspa [un registro de la actividad].

Además, la medida del Senasa incluyó la prohibición en todo el territorio nacional de la realización de exposiciones, ferias, eventos y actividades recreativas que impliquen concentración de aves domésticas, ornamentales y silvestres por cualquier motivo y finalidad.

Desde que se detectó la enfermedad, el Gobierno reforzó las acciones de vigilancia y control para prevenir la propagación de la enfermedad. Al respecto, Prida manifestó que están muy conformes. “El Senasa está trabajando muy bien. Desde los aspectos cualitativos y cuantitativos es para sacarse el sombrero. No escatiman en horarios, ponen recursos humanos con un nivel técnico espectacular”.

Contó que desde el organismo les manifestaron que ya les llegó parte de una partida de recursos para el control y la prevención. “La noticia del anuncio de anteayer [que realizó el ministro de Economía, Sergio Massa] ya se empezó a materializar”, señaló.

Como cámara indicó que están en vigilia permanente, capacitando y dando soporte a los productores, informando de los focos y asesorando.