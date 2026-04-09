Guanacos y turismo: una entidad del campo se reunió con Scioli para abordar una agenda de la Patagonia

Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), representada por su presidente Carlos Castagnani, mantuvo una reunión con el secretario de Turismo y Ambiente, Daniel Scioli, para abordar una agenda centrada en las problemáticas productivas y ambientales de la Patagonia. Del encuentro también participaron los dirigentes César Guatti, Daniel Lavayén y Sebastián Apesteguía. Durante la reunión se trataron temas prioritarios para la región, entre ellos la creciente problemática del guanaco y su impacto sobre la producción ovina, el avance de predadores y las dificultades vinculadas al manejo de fauna en áreas bajo la órbita de la Administración de Parques Nacionales. Asimismo, se plantearon cuestiones sanitarias y la necesidad de generar políticas activas que acompañen al productor.

En este marco, CRA impulsó una propuesta orientada al desarrollo de la ganadería ovina patagónica sustentable, con la incorporación de herramientas como los bonos de carbono para potenciar prácticas productivas amigables con el ambiente. Desde la entidad destacaron la importancia de estos espacios de trabajo conjunto y el valor del diálogo institucional como vía para compatibilizar la producción con la conservación.

Además, se remarcó la necesidad de avanzar en esquemas de convivencia entre distintas actividades económicas, incluyendo la minería y la explotación de hidrocarburos, como parte de una estrategia integral de desarrollo para la región. En ese sentido, también se puso en valor el potencial del turismo rural como actividad complementaria para diversificar ingresos y fortalecer el arraigo en la Patagonia, destacando el rol de las sociedades rurales como actores territoriales clave.

Del encuentro también participaron los dirigentes César Guatti, Daniel Lavayén y Sebastián Apesteguía

Durante el encuentro, CRA presentó un proyecto para el manejo sustentable del guanaco, iniciativa previamente expuesta en la provincia de Santa Cruz, que busca generar herramientas concretas para lograr un equilibrio entre la conservación de la especie y la producción ovina. De la reunión participaron también Guillermo Prieto, Miguel Alfaro Romero, Fernando Jorge Brom, Gustavo Porini y Julio Dalmau, asesor legal, quienes aportaron su visión técnica e institucional.

Encuentro con el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas, Carlos Castagnani; los dirigentes César Guatti, Daniel Lavayén y Sebastián Apesteguía, para abordar diversas temáticas inherentes a las economías regionales patagónicas. Coincidimos en avanzar con el desarrollo… pic.twitter.com/jgQD01o4Cm — Daniel Scioli 🇦🇷 (@danielscioli) April 9, 2026

Por su parte, Scioli propuso trabajar de manera articulada con CRA en el desarrollo del producto turismo rural, con el objetivo de incorporar nuevas estancias a la oferta existente, generar rutas específicas y fortalecer su difusión y promoción. En esa línea, la Secretaría de Turismo y Ambiente avanza junto a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca en un relevamiento nacional de agroturismo para ampliar y actualizar la oferta de establecimientos productivos abiertos al turismo.

Asimismo, se informó que se elaboró una Guía para el Desarrollo del Turismo Rural Productivo, disponible en la web, y que se prevé la realización de un encuentro virtual destinado a gestores públicos durante el mes de mayo. Desde CRA reiteraron la importancia de sostener estos ámbitos de articulación para construir soluciones que promuevan el desarrollo sostenible de la Patagonia.