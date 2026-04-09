Retenciones y reformas: una entidad del agro busca definiciones en el Congreso

Mientras se comienzan a definir reformas clave para el agro que tienen que pasar por el Congreso, el preconsejo de Coninagro convocó a los presidentes de las Comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca del Senado y de Diputados, Joaquín Benegas Lynch y Martín Ardohain, respectivamente. En un encuentro atravesado por el reclamo central de la eliminación de las retenciones, también se destacó la importancia de ponderar en las necesidades de los sectores de las economías regionales.

La jornada contó con la participación de los consejeros del interior, quienes recibieron a los legisladores en un momento considerado clave para la definición de políticas públicas vinculadas al campo. Dejó como eje dominante el debate que se debe dar en el Congreso por los derechos de exportación, el marco normativo que impacta sobre la producción y la necesidad de reducir la presión fiscal que enfrentan los productores, remarcaron.

La agenda incluyó temas estructurales como la ley de Semillas, los seguros multirriesgo y el cuidado del suelo.

Tras el encuentro, el senador Benegas Lynch destacó la relevancia de escuchar de primera mano a los distintos actores del agro y remarcó el peso del sector en la economía nacional. En ese sentido, valoró el aporte de las entidades al señalar que existe “una enorme representación del campo, de Coninagro, de todas las cooperativas que representan a distintos sectores, que terminan siendo el motor de la economía”, y subrayó que se lleva “las voces de diferentes sectores”, cuyas problemáticas coinciden en la necesidad de reducir la presión fiscal y las regulaciones.

Joaquín Benegas Lynch, Lucas Magnano, Martín Ardohain, Mario Raiteri y Laura Llopi

En esa línea, el legislador profundizó sobre la carga regulatoria que pesa sobre las actividades productivas y reforzó la mirada del Gobierno. Según relató, durante el intercambio con representantes sectoriales surgieron ejemplos concretos, como el de la vitivinicultura mendocina, donde mencionaron la existencia de “947 desregulaciones” en su ámbito. Remarcó que hay una misión clara del Gobierno de “sacarle el pie de encima a los productores, para dejarlos hacer lo que saben, que es producir”.

Por su parte, el presidente de la entidad, Lucas Magnano, valoró la presencia de los legisladores y destacó la articulación institucional en un momento clave para el sector. En ese marco, remarcó la necesidad de acompañar el trabajo legislativo: “Estamos dispuestos a brindar información necesaria de todos los sectores y aportar lo que los legisladores requieran”.

El senador Joaquín Benegas Lynch

En tanto, el diputado Martín Ardohain ordenó la agenda de prioridades. “Como tema uno tenemos el tema de las retenciones”, dijo y explicó que luego se avanzará sobre otros ejes como el acuerdo con Estados Unidos en torno a UPOV 91, la ley de semillas, herbicidas, seguros, fertilizantes y economías regionales. Sin embargo, insistió en que “el tema 1 son las retenciones” y consideró que la baja prometida por el Gobierno debería instrumentarse por ley: “Estoy convencido que tiene que ser por ley”.

Durante el encuentro, los consejeros también buscaron aprovechar el espacio para impulsar proyectos concretos que otorguen previsibilidad al sector. En ese sentido, se mencionó el trabajo en torno a la ley de semillas y se debatió sobre herramientas como el seguro multirriesgo, el cuidado del suelo, la presión fiscal y la ley de uso de jugos naturales.

El diputado Martín Ardohain

Asimismo, se expuso la situación de las economías regionales —como la yerba, el olivo y el vino—, atravesadas por problemáticas estructurales que requieren respuestas urgentes en el plano legislativo y económico, indicaron.