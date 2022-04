“Hablan desde el escritorio”: la bronca con el Gobierno en una entidad por la escasez de gasoil

Mientras en el campo crece la preocupación por los faltantes de gasoil, la Federación Agraria Argentina (FAA) exigió al Gobierno una respuesta “inmediata” que debería darse “en cuestión de horas” porque de lo contrario los productores no podrán poner su maquinaria en marcha para la cosecha. Además, la entidad ruralista fustigó: “Hablan desde un escritorio”.

FAA habló de “la imperiosa necesidad” de que se resuelva esta “crítica situación” que afecta a los productores que deben cosechar y transportar, a los acopios o al puerto, sus producciones.

“La respuesta tiene que ser en cuestión de horas, los días ya son largos para los que miramos el cielo y no podemos poner en marcha nuestras máquinas. Demasiado nos castiga el clima y la naturaleza, lo que está al alcance del Estado debe ser la respuesta inmediata para que podamos seguir produciendo, y viviendo, porque de ello depende cada una de nuestras familias”, sostuvo.

“Es tiempo de que el Estado nos garantice un insumo tan vital como el combustible para poder seguir cosechando. Generamos alimentos y productos exportables que serán liquidados y producirán ingresos de divisas que tanto necesita la Argentina para salir de la crisis”, agregó.

En este contexto, en FAA remarcó que “esta situación afecta a otros sectores productivos e implica “una traba más en el funcionamiento de su actividad, en tiempos en que los problemas económicos que aquejan al país requerirían poder trabajar a pleno para producir alimentos y generar divisas”.

“La cosecha no sabe de esperas, el tiempo se pasa y la cosecha que no se levanta se pierde. Los productores no sabemos de especulaciones”, señaló.