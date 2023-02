“Hartos de las promesas incumplidas”: fuerte crítica de la entidad que organiza la marcha del campo

escuchar

Cuando faltan cuatro días para la movilización que organizó para hacer en la autopista Rosario-Buenos Aires y ruta 90, altura Villa Constitución, Federación Agraria Argentina (FAA) cruzó con dureza al Gobierno. En rigor, en un comunicado, en la entidad señalaron que están “hartos de las promesas incumplidas”.

El próximo martes, FAA hará una asamblea en ese lugar al que se terminaron sumando el resto de las entidades de la Mesa de Enlace: Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y Coninagro. También se adhirieron otros grupos de productores, entre ellos autoconvocados, y rurales de base.

“En los últimos días recibimos muchas adhesiones de diversas entidades y organizaciones del sector productivo, lo que nos demuestra la gravedad del problema que estamos atravesando y la necesidad de respuestas urgentes, acompañadas de una política agraria que beneficie la producción, el desarrollo y el arraigo. Entendemos que debemos interpelar al arco político en su conjunto para lograr las políticas adecuadas”, dijo.

“Por todo esto nos manifestaremos y seguiremos pidiendo por la suspensión de embargos, exención del pago del impuesto a las ganancias y sus anticipos, la suspensión del bloqueo de cuentas y de los apremios de los bancos. Por la modificación a la ley de emergencia, creación de un seguro multirriesgo. Por una reforma impositiva integral y progresiva. Por la reparación histórica para las economías regionales y por un plan ganadero integral. Para que se elimine el diferencial cambiario, que se establezca un plan de eliminación de retenciones y para que las ayudas comprometidas en forma de ANR (Aportes No Reintegrables) lleguen a los productores”, agregó.

La entidad que preside Carlos Achetoni dijo que sus productores padecen desde hace años “la impericia o la decisión deliberada de políticos que han sido incapaces de generar políticas públicas adecuadas para los pequeños y medianos productores”.

En el norte de Santa Fe la sequía generó un grave daño a la ganadería Marcelo Manera - LA NACION

“En muchas zonas, además, desde hace dos o tres años se ha sumado el castigo de diversas inclemencias climáticas, tales como sequías, inundaciones, heladas y granizos, que han profundizado esa crisis, llevando a la desaparición de productores”, añadió.

En otro tramo, FAA indicó que participó “de cada uno de los espacios de diálogo y trabajo”. Remarcó: “Hemos llevado todas las necesidades a la mesa de funcionarios, legisladores y decisores, así como también las propuestas y alternativas para resolverlas. En todos los casos escuchamos anuncios vacíos, sin soluciones concretas. Hoy contamos la desaparición de 5000 productores por año, mientras los que gobiernan solo deciden recaudar de cara al FMI o a las elecciones, negociar con unos pocos grupos concentrados y seguir ganando tiempo”, indicó.

En este contexto, la entidad fustigó: “En este dramático contexto de desesperación de quienes estamos viendo cómo se nos pierde todo el trabajo de una vida, mientras que durante años aportamos en impuesto trabajo y esfuerzo, lejos nos encontramos de ver una propuesta de apoyo al sector en su estado de emergencia y que nos den las herramientas para fortalecernos como motor de desarrollo. Por eso y porque estamos hartos de escuchar anuncios que no se ejecutan, promesas que no se cumplen, parches que no resuelven el problema, es que decidimos movilizarnos”.

Medidas

Recientemente, tras una reunión del ministro de Economía, Sergio Massa, con la Mesa de Enlace, el Gobierno anunció que por la sequía iba a disponer de $5000 millones en fondos rotatorios. También $50.000 millones en créditos del Banco Nación. En tanto, AFIP aplicó, por ejemplo, una suspensión de anticipos de Ganancias por la emergencia y el no cálculo en Ganancias para quienes hicieron venta forzada de hacienda en las zonas declaradas en emergencia.

En un comunicado, hoy la AFIP recordó que continúa vigente el plazo “para que aquellos productores que lo necesiten puedan obtener los beneficios de las medidas anunciadas en el marco de la emergencia agropecuaria”.

“Los beneficios están vigentes hasta el 30 de abril y alcanzan a todos los productores que pertenecen a alguna de las áreas abarcadas por declaraciones de estado de emergencia agropecuaria o de zona de desastre”, dijo.

Aclaró que las medidas adoptadas rigen solo para las provincias en donde esté declarada la emergencia agropecuaria. Según precisó, los productores podrán acceder a:

La suspensión del anticipo del Impuesto a las Ganancias.

La suspensión de juicios de ejecución fiscal y de embargos de cuentas corrientes.

La solicitud de desafectación del cálculo de impuesto a las ganancias para quiénes hayan realizado ventas forzosas de hacienda por el impacto de la sequía.

“A los fines de acceder a los beneficios para las zonas afectadas, se deberán realizar la solicitud a través del servicio con clave fiscal “Presentaciones digitales”, trámite “Zona de emergencia – Acreditación”. Allí se deberá manifestar la condición de beneficiario de la medida y que la explotación afectada constituye su actividad principal”, informó.

