“Herramienta clave”: fuerte presencia en Expoagro de la mayor cooperativa del agro

SAN NICOLÁS.– La Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) reunió a más de 100 cooperativas agropecuarias en la vigésima edición de Expoagro 2026, con un espacio que integró negocios, servicios, innovación, tecnología y el encuentro con los productores. Según dijeron, allí mostró el “trabajo conjunto con las cooperativas de todo el país, quienes consolidaron su rol clave para que miles de productores agropecuarios puedan ganar escala, invertir y competir en mercados cada vez más exigentes”.

“El stand de ACA fue el punto de encuentro para que más de 6000 productores puedan conocer la propuesta integral en comercialización y logística de granos, insumos agropecuarios y ganadería, comercio exterior y finanzas integradas; además de reforzar el valor del vínculo entre las personas como la fortaleza principal del tejido cooperativo", destacaron.

En ese contexto, afirmaron que en la Argentina, donde el agro es uno de los principales motores de la economía, “el modelo cooperativo permite que miles de productores se integren en cadenas de valor más complejas, desarrollando inversiones logísticas, industriales y comerciales que fortalecen la competitividad del sector”.

Detallaron que también se concretó un hito para el desarrollo de la cadena de valor ganadera, con la firma de una alianza estratégica con el frigorífico Arrebeef, orientada a potenciar la integración productiva, comercial e industrial entre productores, cooperativas e industrias Gza.

Para Francisco Farrás, presidente de la ACA y productor agropecuario, las cooperativas “nacieron para resolver un problema concreto que es permitir que los productores se integren, reduzcan costos de transacción y puedan competir en mejores condiciones”.

Y destacó: “Cuando los productores se integran a través de cooperativas pueden invertir en infraestructura, tecnología y logística, cosa que de manera individual sería imposible. Ese es el verdadero valor económico del modelo cooperativo”.

Indicaron que la propuesta de ACA en Expoagro 2026 también “incluyó la participación de empresas del sector que acercaron soluciones y servicios para el desarrollo de la actividad agropecuaria y de las personas, mostrando cómo el trabajo articulado dentro del sistema cooperativo permite brindar respuestas integrales a las necesidades del campo argentino”.

Otro de los espacios destacados fue el de ACA Jóvenes que “reafirmó el compromiso de las juventudes agrarias cooperativas con el modelo cooperativo, llenando el stand de ACA con más de 100 jóvenes que construyen el futuro de la producción agropecuaria”.

También informaron que tuvo un momento destacado en el stand de ACA la Red de Mujeres Rurales, que realizó un desayuno de trabajo orientado a fortalecer vínculos y generar espacios de diálogo entre ambas redes.

“La actividad buscó tender puentes para integrar acciones, promoviendo una mirada de desarrollo basada en el cuidado de la tierra y en la construcción de oportunidades para las generaciones presentes y futuras”, dijeron.

Durante los cuatro días de la muestra, el auditorio de ACA se consolidó como uno de los espacios más dinámicos del stand, con más de 25 charlas y encuentros que reunieron a especialistas, técnicos y representantes de cooperativas de todo el país. ACA también participó de la agenda del Anfiteatro ArgenINTA con una charla abierta al público, en la que especialistas de la mesa estratégica de Productos Agrícolas compartieron un análisis del mercado de granos y las principales variables que hoy influyen en la toma de decisiones de los productores.

Por último, con su participación en Expoagro 2026, dijeron que reafirmaron “el valor del modelo cooperativo como una herramienta clave para el desarrollo del agro argentino, promoviendo la integración entre cooperativas, productores, empresas y aliados estratégicos”.

“A través de un espacio pensado para el encuentro, el intercambio de conocimiento y la construcción de nuevas oportunidades, pero por sobre todo un espacio para poner en valor la fuerza del trabajo cooperativo y el rol de las cooperativas agropecuarias como protagonistas del presente y del futuro del campo argentino”, cerraron.