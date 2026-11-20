El Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) expresó su “pleno respaldo” al proyecto de ley de cabotaje que tuvo media sanción de la Cámara de Senadores. La entidad, que nuclea a 63 cámaras y entidades que representan a 36 cadenas de valor y al 58% del total de las exportaciones argentinas, consideró que la aprobación “es un paso hacia la modernización logística que fortalecerá la competitividad nacional, la integración regional y el crecimiento de la economía”.

Según dijeron, “esta iniciativa representa una oportunidad histórica para superar los cuellos de botella logísticos que afectan a la producción nacional y para dotar al país de una infraestructura de transporte moderna, eficiente y competitiva”.

En ese sentido, aseguraron que la apertura y regulación del cabotaje en el país constituye “una medida esencial para ampliar la oferta de bodega disponible, un factor crítico para el movimiento de cargas a gran escala”.

Para la entidad, uno de los impactos más positivos de esta ley será la reactivación de terminales portuarias que hoy se encuentran subutilizadas o inactivas Marcelo Manera - LA NACION

Recordaron que la actual limitación en la capacidad de transporte fluvial y marítimo “genera costos logísticos que restan competitividad a las economías regionales y agroindustriales, las cuales son el motor de las exportaciones argentinas”.

“Entendemos que este proyecto no solo dinamizará el comercio, sino que generará beneficios directos en cadenas de valor estratégicas como economías regionales porque la mejora en las condiciones de navegabilidad y transporte permitirá que las actividades agroforestales, así como los sectores de cereales y oleaginosas, reduzcan sus costos de llegada a los puertos de exportación, fortaleciendo su posición en los mercados internacionales”, explicaron.

En cuanto a los insumos estratégicos, dijeron, la posibilidad de integrar flujos logísticos de manera más eficiente abaratará el transporte de fertilizantes y maquinaria agrícola, vitales para el desarrollo y la tecnificación del agro en todo el territorio nacional.

Para la entidad, uno de los impactos más positivos de esta ley será la reactivación de terminales portuarias que hoy se encuentran subutilizadas o inactivas porque, al habilitar servicios de transporte fluvial y marítimo eficientes, puertos que hoy carecen de operatividad pasarán a ser “nodos logísticos clave para el desarrollo provincial y regional”.

"Es tiempo de apostar por una logística multimodal que una a las provincias, reactive sus puertos y potencie el trabajo argentino”, declaró Gustavo Idígoras, presidente del CAA Marcos Brindicci - X90087

“La media sanción de este marco normativo es una herramienta indispensable para que Argentina deje atrás décadas de estancamiento logístico. Ampliar la oferta de transporte es condición necesaria para que nuestra agroindustria pueda competir en igualdad de condiciones con la región. Es tiempo de apostar por una logística multimodal que una a las provincias, reactive sus puertos y potencie el trabajo argentino”, declaró Gustavo Idígoras, presidente del CAA.

Por último, el CAA reafirmó su compromiso con el diálogo constructivo entre el sector público y privado para que la Cámara de Diputados dé pronto tratamiento a este proyecto de ley.

La palabra de las bolsas

En tanto, en un comunicado, las bolsas de cereales y de comercio también celebraron la aprobación en el Senado de la reforma del régimen de cabotaje. Además, solicitaron su rápida sanción en Diputados.

“Durante décadas, las rigideces normativas y los elevados costos operativos han restringido el aprovechamiento de nuestra extensa red hidroviaria y nuestro litoral marítimo, relegando una modalidad de transporte naturalmente eficiente y sustentable. Actualizar este marco regulatorio permitirá ampliar la oferta de bodega, dinamizar la actividad portuaria y contribuir a reducir los costos logísticos que hoy condicionan el desarrollo productivo”, dijeron estas entidades: Bolsa de Cereales de Buenos Aires, Bolsa de Cereales de Bahía Blanca, Bolsa de Cereales de Córdoba, Bolsa de Cereales de Entre Ríos, Bolsa de Comercio de Chaco, Bolsa de Comercio de Rosario y Bolsa de Comercio de Santa Fe.

Las usuarias de la Hidrovía también destacaron la media sanción del Senado, al considerar que permitirá ampliar el transporte de cargas entre puertos nacionales, aumentar la oferta de bodega y reducir los costos logísticos Marcelo Manera - LA NACION

En esa línea, las usuarias de la Hidrovía también destacaron la media sanción del Senado, al considerar que permitirá ampliar el transporte de cargas entre puertos nacionales, aumentar la oferta de bodega y reducir los costos logísticos. Señalaron que un sistema más competitivo contribuiría a aprovechar el potencial fluvial y marítimo de la Argentina, fortalecer la actividad portuaria y mejorar la competitividad de la producción y las economías regionales.

Además, plantearon que la reforma debe acompañarse de medidas de simplificación y desburocratización de los trámites portuarios y aduaneros, así como de inversiones en infraestructura, equipamiento y tecnología. También remarcaron la importancia de generar condiciones para que los armadores argentinos puedan competir y desarrollar la flota nacional.

Por último, las entidades en su conjunto pidieron un “pronto tratamiento y sanción definitiva a esta iniciativa” en Diputados.