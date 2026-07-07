Las reservas brutas del Banco Central alcanzaron su mayor nivel en 7 años
Crecieron hoy en más de US$1200 millones porque se registraron ingresos de bancos para fortalecer encajes
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Las reservas internacionales del Banco Central (BCRA) superaron hoy la cota de US$49.000 millones por primera vez en siete años y alcanzaron un nuevo máximo durante la administración de Javier Milei, al dejar atrás la marca de US$48.511 millones registrada el 28 de mayo.
Cerraron en US$49.536 millones, según el dato preliminar publicado por la entidad, y quedaron apenas por debajo de los US$49.602 millones que habían alcanzado el 20 de septiembre de 2019.
#DataBCRA | Encontrá la lista de #PrincipalesVariables en: https://t.co/Qev6HZIV4a#ReservasBCRA pic.twitter.com/IkgMx5h99a— BCRA (@BancoCentral_AR) July 7, 2026
El incremento fue de US$1264 millones en una jornada en la que el BCRA apenas compró US$25 millones para sus tenencias mediante intervenciones en el mercado. La suba estuvo impulsada por movimientos de fondos realizados por uno o dos bancos internacionales de importancia, que elevaron los encajes bancarios. Esto impactó sobre el nivel total de reservas.
También se acreditaron los nuevos repo sellados con diez bancos internacionales y por vencer en 2028, en reemplazo de los que existían, aunque, como fue un movimiento “calzado” (ingreso y egreso por US$6000 millones), no tuvo impacto sobre las reservas.
Por lo pronto, se trata de un nivel que podría incrementarse algo más en los próximos días antes de verse afectado por el pago de unos US$4300 millones que debe realizarse el 9 de julio a los tenedores de bonos surgidos de la última reestructuración de la deuda argentina. No obstante, la acreditación local de esos pagos se concretará recién el lunes debido a la inactividad por el Día de la Independencia y el feriado puente del viernes.
De todos modos, se espera que las reservas del BCRA mantengan una evolución positiva en los próximos meses. Al presentar su plan financiero 2026/2027, el Gobierno reveló que, en lo que resta del año, “el Tesoro Nacional no le compraría más dólares al BCRA y, además, los organismos internacionales aportarían unos US$2800 millones netos“, hizo notar el economista Amílcar Collante, de Profit.
Programa Financiero 2026🇦🇷👇— Amilcar Collante (@AmilcarCollante) July 6, 2026
Algunos puntos
El Tesoro Nac no le compraría más dólares al BCRA ( en 2do semestre)
Organismo Int : aportan 2.800 millones netos
Se abre emisión local en usd (2029) por 2.000 millones más
No descartan Emisión Internacional es una opción…
Vale destacar, además, que, con la compra de hoy —aunque reducida en una rueda cuya actividad se vio impactada por la definición del partido de la Argentina en el Mundial—, el BCRA acumuló 123 jornadas consecutivas con saldo comprador. En ese período logró sumar US$11.421 millones a sus reservas, lo que equivale a un promedio de US$92,8 millones por rueda.
Las proyecciones de la entidad que encabeza Santiago Bausili para este año indican que el saldo neto comprador se ubicaría entre US$10.000 millones y US$17.000 millones, según la dinámica del ingreso de divisas y la evolución que registre la demanda de pesos.
Sin embargo, la moderación en las compras que quedó en evidencia durante junio, en un contexto de rebote del dólar, llevó al mercado a recalcular sus proyecciones. Ese mes, las adquisiciones totalizaron US$1418 millones, frente a los US$2601 millones de mayo, el segundo registro mensual más bajo de 2026, solo por encima de enero. En lo que va de julio, en tanto, se sumaron apenas US$256 millones en cinco ruedas hábiles.
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