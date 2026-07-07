Producción de carne: llegan animales cada vez más pesados a faena y un indicador tocó un nivel récord

Menos animales enviados a faena y un peso promedio récord. Esos fueron dos de los datos que dejó el primer semestre para la ganadería argentina, según el último informe del Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (ABC). Entre enero y junio pasado se faenaron 6,02 millones de bovinos, un 8,9% menos que en igual período de 2025, mientras que el peso medio de las carcasas, es decir, el peso de la res una vez faenado el animal, alcanzó los 237,1 kilos, el mayor registro para un primer semestre desde que existen datos comparables.

Para el analista ganadero Víctor Tonelli, ambos indicadores responden al ciclo de retención que atraviesa la actividad. Explicó que, después de la fuerte caída del stock bovino registrada en los últimos años, los productores están dejando los animales más tiempo en el campo o en el corral antes de enviarlos a frigorífico, lo que reduce el número de animales faenados, pero permite sumar kilos durante la recría y la terminación. “Es un claro síntoma de la retención que está ocurriendo en el ciclo ganadero. Como cayó mucho el stock, el productor está enviando mucho menos animales a faena y, en ese proceso de retención, les agrega más kilos, tanto en la recría como en la terminación a corral”, señaló.

Según indicó, esa estrategia también incluye la retención de terneras, que en lugar de destinarse a faena se incorporan al rodeo como futuras madres. “Retengo el animal, le agrego más kilos y también retengo terneras para que sean futuras madres. Eso implica menos animales a la faena, pero más kilos por cabeza”, resumió. En ese sentido, recordó que el rodeo bovino perdió alrededor de 3,3 millones de cabezas en los últimos tres años y estimó que este ciclo de retención, iniciado hace unos ocho meses, podría extenderse durante al menos cinco años.

El peso promedio de las reses alcanzó los 237,1 kilos en el primer semestre, el mayor registro para ese período desde que existen datos comparables

En este marco, puntualmente en junio pasado la actividad mostró una recuperación respecto de mayo. Se procesaron aproximadamente 1,077 millones de cabezas, un 7,6% más que el mes previo, aunque todavía 5,1% por debajo del nivel registrado en junio de 2025. Si se ajusta por la cantidad de días hábiles, la faena diaria alcanzó las 53.900 cabezas, frente a las 63.100 del mismo mes del año pasado.

En cuanto a la producción de carne, el informe indicó que en junio último se obtuvieron 259.800 toneladas equivalente res con hueso, un volumen 8,3% superior al de mayo, aunque 0,9% inferior al registrado en igual mes de 2025. En el acumulado de enero a junio la producción alcanzó 1,428 millones de toneladas, lo que representó una caída interanual del 6,2%. “La producción de carne bovina obtenida en junio de 2026 resultó cercana a las 259.800 toneladas equivalente res con hueso“, señaló Mario Ravettino, presidente del Consorcio ABC. Agregó que ese volumen representó “un alza de 8,3% con respecto al mes de mayo y una caída de 0,9% con respecto al mes de junio del año 2025″.

En cuanto al peso de los animales enviados a frigorífico, durante junio el promedio de las carcasas alcanzó los 241,2 kilos, un 4,4% por encima del registrado un año antes. En el acumulado del semestre el peso medio llegó a 237,1 kilos, un 3% superior al de igual período de 2025.

El Consorcio ABC destacó que ese rendimiento “resultó superior a los máximos registrados en septiembre de 2022, cuando se habían obtenido, en promedio, 236,3 kilogramos“, lo que convirtió a este primer semestre en el de mayor peso promedio desde que existen registros comparables.

El informe del Consorcio ABC mostró una menor cantidad de animales enviados a faena y un aumento en el peso promedio de las carcasas Cézaro De Luca - EFE

El informe también advirtió que todavía existen diferencias importantes entre categorías. “El déficit más grande de la oferta ganadera argentina en términos de rendimientos de las carcasas se da en uno de los extremos de la distribución de los animales faenados”, indicó. En ese sentido, precisó que las hembras de dos dientes, una categoría de animales jóvenes, que representan el 23% de la faena acumulada del semestre, registraron un peso promedio de 196,4 kilos, unos 40,7 kilos por debajo del promedio general.

Otro de los indicadores que mostró el informe fue la participación de las hembras en la faena. En junio representaron el 45,3% del total, frente al 47,9% del mismo mes del año pasado. Una menor participación de hembras en la faena suele interpretarse como una señal de retención para recomponer el rodeo, ya que más animales permanecen en los campos para la reproducción.

En el acumulado del semestre la participación se mantuvo en 47,1%, aunque en términos absolutos se enviaron a faena 283.400 hembras menos que entre enero y junio de 2025.

Por último, el informe señaló que las empresas exportadoras nucleadas en el Consorcio ABC procesaron durante junio 443.400 bovinos, equivalentes al 41,2% de la faena nacional. Entre enero y junio alcanzaron 2,337 millones de cabezas, lo que representó el 38,8% del total del país. “La participación del ABC en la faena total crece con respecto al 40,5% alcanzado en mayo de 2026 y también es mayor al 33,8% alcanzado en junio de 2025″, concluyó Ravettino.