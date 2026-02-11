“Hipoteca el trabajo”: fuerte rechazo de los exportadores a un sorpresivo paro de aceiteros por la reforma laboral

Luego de que la Federación del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina anunciara que se adhiere a la movilización convocada para hoy por la CGT y que en paralelo su entidad lleve adelante una huelga por 24 horas, la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) enfatizó que la medida “es un avasallamiento absoluto de derechos”.

En un comunicado público, Ciara remarcó que esta decisión “pone en riesgo la fuente laboral de miles de aceiteros que tienen salarios por encima del promedio nacional”.

“La industria aceitera es absolutamente ajena a este paro y la única razón es política. Si la Federación necesita manifestarse sobre el proyecto de Ley de Modernización Laboral tiene a su disposición los medios que establece la democracia: el diálogo directo con los senadores, el debate de ideas y la presentación de propuestas, tal como ya lo hizo la industria desde el ámbito del Consejo Agroindustrial Argentino que aportó ideas de transformación y mejora para que la agroindustria pueda salir del estancamiento”, indicaron.

Para Ciara, algunos dirigentes de la Federación "parecen desconocer que están en democracia" Marcelo Manera - LA NACION

“Sin embargo, algunos dirigentes de la Federación parecen desconocer que están en democracia. La intempestiva decisión de un paro nacional para este miércoles hipoteca el trabajo y el salario de miles de trabajadores que verán reducido sustancialmente sus ingresos a fin de mes ¡No al paro político, sí al trabajo!”, agregaron.

De manera previa, la Federación de Aceiteros había enviado una carta a Ciara y a la Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio) donde les comunicó que la decisión que tomaron fue “con el fin de que puedan participar todos los compañeros aceiteros y desmotadores de la medida de fuerza activa con movilización”.