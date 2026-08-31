“Muy superior”: un ensayo arrojó contundentes resultados con sorgos BMR en el centro oeste bonaerense

Los sorgos BMR (Brown Midrib Rib) o nervadura marrón se caracterizan por tener menores niveles lignina, sustancia indigerible para los rumiantes y no rumiantes. Este componente de las fibras es el principal factor sobresaliente que los diferencia de los otros sorgos y, gracias a ella, tienen en sus diferentes etapas de desarrollo, entre 20 a 25% más digestibilidad, es decir, más calidad final.

Con la utilización de estos sorgos BMR en sus diferentes variantes, forrajero, fotosensitivo y granífero, se están obteniendo excelentes resultados en producción de carne y de leche.

El conocimiento de los diferentes parámetros químicos (proteína, carbohidratos, lignina, etc.), que influyen sobre la calidad nutricional de un alimento, la digestibilidad de la materia seca (MS), es el principal factor que favorece el máximo consumo voluntario de MS.

Los sorgos BMR o nervadura marrón se caracterizan por tener tres genes (partículas proteicas vinculadas con el ADN y la herencia) con capacidad de promover un menor depósito de lignina Gza. Diego Chiatellino

Los sorgos BMR o nervadura marrón se caracterizan por tener tres genes (partículas proteicas vinculadas con el ADN y la herencia) con capacidad de promover un menor depósito de lignina. Esa menor concentración de lignina en la planta les permite alcanzar mayores niveles de digestibilidad, para el mismo estado fenológico, comparado con un sorgo forrajero tradicional.

A continuación, y a modo de ejemplo del potencial de estos sorgos BMR, se presenta un trabajo de producción de carne. Este trabajo experimental se realizó en la localidad de Bonifacio, partido bonaerense de Guaminí. El ensayo se dividió en dos etapas.

La primera se extendió durante 99 días (22/12/2023 al 31/03/2024) con 140 novillos Angus de 318±12.9 kg/cabeza de peso vivo al inicio del trabajo y la segunda durante 69 días (06/01 al 16/03/2025) con 340 novillos de la misma raza, con un peso vivo inicial de 347±14.6 kg/cabeza. Mientras que el peso vivo al finalizar ambos ensayos fue de 396 ±18.4 y de 402 ±17.5 kg/animal, respectivamente. La carga animal resultante, en ambas etapas, fue similar a 4,5 animales/ha.

En este trabajo no se utilizó ninguna suplementación correctiva, ni energética ni proteica. Tampoco se suministraron anabólicos Gza. Diego Chiatellino

Un tema clave para todos los sorgos, BMR y no BMR, es el manejo de los pastoreos. El primero se debe empezar cuando las plantas tienen entre 0,45 a 0,60 m de altura, y luego de cada pastoreo se recomienda pasar una desmalezadora o una hélice para uniformar el rebrote. De esta forma, se alcanza la mayor calidad y aprovechamiento posible. En este trabajo no se utilizó ninguna suplementación correctiva, ni energética ni proteica. Tampoco se suministraron anabólicos.

Resultados

La calidad de los sorgos BMR utilizados en ambas etapas fue excelente. Los niveles de proteína bruta variaron entre 16.5 y 12.9 %, para la primera y segunda etapa, respectivamente. Mientras que la digestibilidad de la materia seca varió entre 76,7 y 77 %, respectivamente.

Las ganancias diarias de peso fueron de 0,788 y 0,797 kg/cabeza/día, la producción de carne de 351 y 247,7 kg/ha y una eficiencia de conversión de 12,4 y 13 kg MS de alimentos/kg. de carne producida

Tanto el balance energético-proteico de la dieta como la evolución de los pesos vivos obtenidos en ambas etapas fueron, también, muy buenos, cubriendo todos los requerimientos.

Producto de la calidad de estos sorgos BMR o nervadura marrón, las ganancias diarias de peso fueron de 0,788 y 0,797 kg/cabeza/día, la producción de carne de 351 y 247,7 kg/ha y una eficiencia de conversión de 12,4 y 13 kg MS de alimentos/kg. de carne producida, respectivamente, para la primera y segunda etapa.

Los costos de producción variaron entre 0.51 y 0.67 USD/kg producido

En tanto, los costos de producción variaron entre 0.51 y 0.67 USD/kg producido, consistentes con otros trabajos realizados en sistemas de engorde pastoril, donde el forraje fresco fue integrante exclusivo en la dieta.

Conclusiones

Como conclusión de este trabajo se pueden hacer algunas consideraciones. Por un lado, la calidad nutricional de los sorgos BMR, en cualquiera de sus variantes, es muy superior a la de los sorgos forrajeros tradicionales (Sudan grass) (20 al 25% mayor digestibilidad de la MS), debido a la menor cantidad de lignina.

Por otro, la utilización de los sorgos BMR como forraje fresco permitió superar los 700 gramos de ganancia diaria y terminar animales con un peso de 380-420 kg/cab. Y por último, con estos sorgos se pueden obtener, también, altas producciones de leche aprovechando su calidad.

El autor es doctor en Ciencias Veterinarias especializado en Nutrición Animal, ingeniero agrónomo M.Sc. PhD y director Ejecutivo de la Consultora Internacional de Producción y Nutrición de bovinos (carne y leche)