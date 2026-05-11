Nafta y gasoil: los precios tienen un 15% de atraso e YPF decide esta semana si traslada el alza del petróleo

El precio local de los combustibles quedó rezagado respecto del mercado internacional. Con la cotización internacional del Brent en torno a los US$105 —un 67% por encima de los US$63 que cotizaba el 6 de enero—, el valor de paridad de importación supera hoy en un 18,2% al precio del surtidor. Dicho de otro modo, el litro de nafta local vale un 15,4% menos de lo que costaría abastecerse desde afuera. El propio Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, reconoció la semana pasada durante la conferencia trimestral con inversores este atraso.

El próximo viernes termina el plazo de 45 días que definió YPF para no trasladar al surtidor la escalada del crudo, una pausa que tomó el 1 de abril, cuando la nafta y el gasoil habían acumulado subas del 23% en apenas un mes y la demanda comenzó a dar señales de fatiga.

“La demanda comenzó a mostrar signos de contracción por primera vez en mucho tiempo, particularmente en naftas”, admitió Marín en aquel entonces, que estimó una caída de alrededor del 10% en las ventas durante las últimas dos semanas de marzo respecto del inicio del mes. El resto de los operadores del sector siguió la misma decisión.

La empresa todavía no tiene una definición. Marín confirmó durante la conferencia con inversores que esta semana habrá una reunión interna para decidir qué ocurrirá a partir de esa fecha. “Vamos a comunicar la decisión que vamos a tomar”, dijo. Aunque aclaró que el momento y la magnitud de cualquier ajuste dependerán de cómo evolucionen el mercado internacional, la demanda interna y las condiciones macroeconómicas, reafirmó la política de precios a paridad de importación de la compañía. “Al final vamos a trasladar”, señaló.

Marín confirmó en la conferencia con inversores que habrá una definición interna sobre la política de precios de combustibles Soledad Aznarez

El contexto no facilita la postergación. El litro de nafta súper supera los $2000 en la Ciudad de Buenos Aires —donde los precios son más bajos que en el resto del país por la mayor competencia entre estaciones de servicio y una menor carga impositiva— y el Brent se mantiene por encima de los US$100 el barril.

El litro de nafta súper de YPF promedia los $2014 en CABA; la premium llega a $2217; el gasoil, a $2060, y el gasoil premium, a $2281. Llenar un tanque de 50 litros de nafta súper en YPF pasó de costar $80.450 a principios de febrero a $100.700 en CABA.

El mercado local está dominado por cuatro grandes empresas: YPF concentra el 55% del despacho, seguida por Shell (19%), Axion (14%) y Puma Energy (5%). Dado el peso decisivo de la petrolera de control estatal, el resto prefiere esperar a ver qué hace YPF antes de actualizar sus propios precios. La compañía suele funcionar en los hechos como el termómetro y el regulador informal del mercado.

Al mismo tiempo, el barril de petróleo de Vaca Muerta mejoró sustancialmente su ecuación exportadora. Hasta hace poco, el crudo argentino se comercializaba en el mercado externo con un descuento sobre el precio internacional de referencia; ahora cotiza con una prima de ocho dólares por barril sobre el Brent.

El cambio refleja tanto la mejora en la infraestructura de transporte —con el avance del oleoducto VMOS hacia Punta Colorada, que permitirá cargar buques VLCC de mayor calado— como el interés creciente de compradores internacionales por diversificar sus fuentes de abastecimiento frente a la inestabilidad en Medio Oriente.