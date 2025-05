Importación: apoyos y reparos tras la decisión del Gobierno de flexibilizar el ingreso de vacunas veterinarias

Tras la decisión del gobierno nacional de autorizar el ingreso de medicamentos, kits de diagnóstico, vacunas y otros productos biológicos para uso exclusivamente veterinario provenientes de países con “estándares equivalentes”, el sector agropecuario reaccionó con opiniones encontradas. Mientras las entidades rurales valoraron la medida como un paso hacia una mayor competitividad y reducción de costos, en parte de la industria nacional de laboratorios advirtieron sobre posibles riesgos sanitarios y exigieron condiciones equitativas de competencia. En la industria llamó la atención que Brasil no estuviera dentro del listado de los países aprobados.

“Celebramos la libre competencia, en igualdad de condiciones, tanto técnicas, regulatorias, como impositivas. Es fundamental que el gobierno negocie acuerdos comerciales que garanticen la reciprocidad en la apertura de mercados, tanto para importar como para exportar. En nuestro caso, enfrentamos complejos procesos para el registro de productos, que demandan de 8 a 10 años”, expresó Fernando Matticoli, director Comercial de Laboratorio CDV.

Dentro de las desregulaciones se incluyó a la vacuna contra la fiebre aftosa, clave para mantener la sanidad del rodeo vacuno y mercados internacionales abiertos. Según adelantó el ministro de Economía, Luis Caputo, antes se demoraba dos años los trámites de aprobaciones, mientras que ahora el tiempo de espera tendrá un máximo de 90 días hábiles administrativos. “Se espera un impacto en la reducción de los costos de productos estratégicos, como la vacuna contra la fiebre aftosa, que en la Argentina cotiza en torno a los 1,20 dólares por dosis (1,36 dólares en diciembre de 2023), mientras que en países limítrofes como Paraguay y Uruguay su valor ronda los 0,37 y 0,50 dólares respectivamente", mencionó.

Fernando Matticoli, director Comercial de Laboratorio CDV Gentileza CDV

Ante una consulta de LA NACION, en Biogénesis Bagó señalaron que no está claro si la normativa abarca la vacuna contra la fiebre aftosa por tener un régimen particular. Sin embargo, resaltaron que se adaptan a las regulaciones, dado que compiten en más de 60 países del mundo.

En ese contexto, mencionaron que como siempre, la competencia estuvo garantizada y si ahora se flexibilizan controles o procesos seguramente ingresen nuevos competidores más rápidamente. Señalaron que se espera que siempre se consideren los aspectos relativos a la protección del estatus sanitario, a fin de no poner en riesgo los mercados de carnes a los que la Argentina tiene acceso. La estabilización de las variables económicas generará, sin duda, mejores condiciones para las empresas, advirtieron. Asimismo, aclararon que se continúa trabajando de manera permanente para mejorar la competitividad del negocio.

Desde Tecnovax indicaron a LA NACION que preferían no referirse al tema, ya que están analizando la letra chica.

En la Argentina hay dos laboratorios que producen la vacuna contra la fiebre aftosa CDV

El objetivo del Gobierno con esta medida es agilizar el acceso a tecnologías veterinarias innovadoras, sin perder trazabilidad ni garantías de calidad, apoyando al sector productivo y a la sanidad animal nacional.

Según pudo confirmar LA NACION de calificadas fuentes, la decisión de que Brasil no entrara en el listado de los países aprobados obedece a que el país vecino está dejando de vacunar y no produce vacunas para aftosa. Agregaron que hubo un lote que no pasó la prueba en la Argentina, por lo tanto, intentan que no haya alertas sanitarias constantes, a partir de la apertura de ese destino. Se conoció que la lista podría ampliarse si otros países cumplen con condiciones regulatorias similares.

Entidades rurales

Nicolás Pino, presidente de Sociedad Rural Argentina (SRA), indicó que si la medida sirve para mejorar el costo de los productores será bienvenida por la producción. “Siempre expresamos que apoyaremos todo tipo de desregulaciones que sirvan para darnos más competitividad reduciendo los altos valores de los insumos. Por ejemplo, en el caso de la fiebre aftosa, los ganaderos pagamos costos de vacunación que superan ampliamente los de países vecinos“, precisó.

El presidente de la SRA, Nicolás Pino Santiago Filipuzzi

Indicó que la semana pasada pudo ver que en Mendoza cada productor tuvo que abonar en esta campaña $3400 por animal, lo que representan más de 3 dólares. “La distorsión de precios a nivel país es muy grande. Desde hace meses que decimos que hay que discutir el sistema vigente. Es muy importante que podamos decidir qué y a quién comprar, porque así estaremos en un mercado con más competencia. Estos costos internos, sumados a los impuestos, son los que constituyen el famoso costo argentino que nos deja fuera de competencia“, agregó.

En tanto, Carlos Castagnani, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), indicó: “Acompañamos la apertura de mercados, siempre que se garantice que las vacunas importadas cumplan con los mismos estándares de calidad y control que las locales. En igualdad de condiciones sanitarias y comerciales”.

Y agregó: “Desde CRA no nos oponemos a la importación de vacunas, pero requerimos que sea en igualdad de condiciones, tanto sanitarias como comerciales, con las que cumple la producción nacional".

Carlos Castagnani, presidente de CRA Nicolás Suárez

En ese contexto, Ignacio Kovarsky, presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), celebró la medida y sostuvo que la importación y desregulación de vacunas es buena. “Bienvenidas a la competencia. Había cantidad de productos que en otros países se usaban hace mucho tiempo y en Argentina no, por burocracia. Ejemplo, la RB51, una vacuna para la lucha contra la brucelosis, la usaban todo el resto de los países y nosotros no. Hace muy poquito, hay mucho para mejorar; la resolución es muy mala de la manera que la podemos aplicar, es muy acotada, necesitamos más libertad con el uso de esta vacuna, pero bienvenido sea", dijo.

Ignacio Kovarsky, presidente de Carbap

Según mencionó, hay muchos biológicos y vacunas para diarreas neonatales de los terneros, para respiratorias, que existen en el mundo y en la Argentina no se podía usar. “Lo mismo vacunas que ya tenemos en la Argentina, que vengan más marcas a competir, también es bueno. Así que, la verdad, todo lo que tenga que ver con vacunas y productos veterinarios, que nos abaraten los costos, es buenísimo. No sé cómo después se regularán los productos argentinos que tienen costos argentinos, a ver cómo compiten, pero para la sanidad animal y los costos de los productores, tener más productos, más tecnológicos y más competencia es bueno", agregó.