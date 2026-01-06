Incendios en La Pampa: productores y entidades piden asistencia y el Banco Nación analiza ayuda crediticia

En medio de la crítica situación que atraviesan el oeste y sur de la provincia de La Pampa, donde los incendios rurales ya arrasaron más de 130.000 hectáreas de campos y pastizales, productores y entidades del sector activaron gestiones para reclamar asistencia financiera. En ese contexto, según pudo confirmar LA NACION, el Banco de la Nación Argentina está evaluando alternativas de ayuda crediticia para los damnificados, mientras avanza el relevamiento de daños provocados por la sequía, las altas temperaturas y los fuertes vientos.

El impacto de los focos ígneos fue especialmente severo en zonas ganaderas del centro, sur y oeste pampeano, donde el fuego avanzó sobre pastizales naturales, infraestructura rural e incluso hacienda, en un contexto de escasas reservas forrajeras y falta de lluvias.

En ese marco, dirigentes rurales de la provincia mantuvieron contactos con el Banco Nación para plantear la necesidad de herramientas crediticias específicas para los productores damnificados. Según indicaron fuentes cercanas al banco, la entidad esta trabajando internamente. “El Banco está trabajando para asistencia a productores con una línea especial. Los detalles se están definiendo así que en la semana tendremos más novedades”, señalaron.

Los incendios ya arrasaron más de 100.000 hectáreas en el sur y oeste de La Pampa y activaron pedidos urgentes de asistencia financiera. Gza. Delfino

La situación, sin embargo, no es uniforme en toda la provincia. Así lo explicó Juan Cruz Cabral, director del Distrito 5 de la Sociedad Rural Argentina, que abarca La Pampa y San Luis, quien remarcó la fuerte diferencia entre la región agrícola del norte y este y las zonas ganaderas del centro, sur y oeste.

Cabral dijo que el pedido de asistencia financiera surgió tras un contacto directo con autoridades del Banco Nación, a quienes se les planteó la gravedad de la situación que atraviesan los productores afectados por los incendios.

Según detalló, la gestión apunta a que la ayuda llegue a través de las 14 sucursales que la entidad tiene en la provincia, contemplando la diversidad de realidades productivas y el distinto grado de daño provocado por el fuego.

El reclamo del sector llegó al Banco Nación, que analiza herramientas de asistencia, y al gobierno provincial, que evalúa la emergencia agropecuaria

“Hay unas 100.000 hectáreas afectadas, productores con más del 50% de daño y otros con afectaciones menores, pero que no siempre el porcentaje refleja el impacto económico”, indicó. Y agregó: “Más allá de si la afectación es grande o chica, si se dañó la estructura productiva, la base forrajera o la hacienda, hay que analizar cómo se asiste”.

En ese marco, el dirigente aclaró que la situación no es uniforme en todo el territorio pampeano y que el mayor impacto se concentra de Santa Rosa hacia el sur, y también hacia Toay y el oeste. “Ahí está mucho más complicado. Hay una seca infernal, no está lloviendo, hay altas temperaturas y se quemaron cerca de 100.000 hectáreas”, precisó. Se trata, en su mayoría, de zonas ganaderas, donde el fuego avanzó sobre pastizales naturales y campos sin reservas forrajeras.

Cabral explicó que la magnitud de los incendios estuvo asociada a la gran cantidad de materia seca acumulada, que actuó como combustible. “Había mucho pasto y eso, con temperaturas inusuales y viento, hizo que los incendios fueran totalmente descontrolados”, señaló. Y remarcó que el impacto de estos eventos es muy distinto al de una quema planificada: “En estos incendios se quema toda la base forrajera, incluso el banco de semillas del pasto, por lo que el rebrote no es el mismo”.

El dirigente subrayó además que el daño no puede evaluarse solo en función del porcentaje de superficie afectada. “Tenemos productores con afectaciones parciales y otros con campos donde se quemó hasta el 80%. Pero el porcentaje no siempre refleja el daño real”, explicó. En ese sentido, indicó que cuando los incendios afectan alambrados, mangas u otras instalaciones estratégicas, especialmente en zonas cercanas a rutas, el manejo de la hacienda se vuelve inviable y el impacto económico se multiplica.

También señaló que hubo casos de productores con miles de hectáreas afectadas y pérdidas de hacienda, lo que derivó en situaciones productivas y económicas muy complejas en varias regiones de la provincia.

La crisis golpea con fuerza a las zonas ganaderas, donde se perdieron pastizales, infraestructura y hacienda Gentileza

En paralelo a las gestiones ante el Banco Nación, desde la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) también avanzaron con pedidos de asistencia ante el gobierno provincial. Así lo confirmó su vicepresidente segundo, Marcelo Rodríguez, quien señaló que mantuvo conversaciones directas con autoridades de La Pampa para exponer la situación que atraviesan los productores afectados por los incendios.

“Hablamos con la ministra de la Producción de La Pampa Fernanda González , donde planteamos la magnitud de los daños y la necesidad de avanzar con alguna medida de crédito”, explicó Rodríguez. Según indicó, una vez evaluadas las hectáreas afectadas, desde el gobierno provincial se comprometieron a analizar alternativas de asistencia, además de avanzar con los relevamientos necesarios para una eventual declaración de la emergencia agropecuaria, lo que facilitaría el acceso a financiamiento y alivios impositivos.

El dirigente agregó que también se están analizando medidas de alivio inmediato, como la posibilidad de que las intendencias liberen el costo de las guías de traslado para los productores que debieron mover hacienda tras perder gran parte de sus campos. “Hay gente que se quedó prácticamente sin nada y tiene que mover animales; cualquier costo que se pueda aliviar ayuda”, dijo. Si bien destacó que en los últimos días bajaron las temperaturas, advirtió que el sistema sigue en alerta.