El colapso de Venezuela terminó impactando en el campo y la agroindustria de la Argentina

CÓRDOBA.- En 2012, las exportaciones argentinas hacia Venezuela alcanzaron su máximo histórico, al superar los 2220 millones de dólares. Doce años más tarde, en 2024, ese flujo se redujo a apenas 317 millones, una caída del 85%, marcando uno de los retrocesos comerciales más significativos que Argentina ha registrado con un socio regional. Según los datos provisorios del 2025, fueron 101 millones de dólares. Aceite de soja, maíz, harina de soja, leche en polvo y legumbres son los principales productos de exportación.

Venezuela pasó de ser el quinto destino de exportación de la Argentina en 2012 a uno marginal en la actualidad. “La Argentina le vendía muchos alimentos (leche en polvo, maíz, carne) y una recuperación económica de ese país será una noticia importante para nuestro país”, refiere un estudio de la consultora Cien.

La caída de comercio no solamente fue con la Argentina, sino que se evidenció en la totalidad del comercio exterior venezolano. Para 2010, Venezuela era el segundo país exportador en la región solamente detrás de Brasil, le vendía al mundo por 85.000 millones de dólares; ahora suma solo 14.040 millones de dólares.

Un trabajo de la consultora que conduce Gustavo Scarpetta refleja que en 2012, la Argentina exportaba a Venezuela una canasta diversificada, liderada por manufacturas agroindustriales y alimentos: leche en polvo, aceite de soja, carne, maíz y leche fortificada. “El agro y la agroindustria tenía un importante cliente en Venezuela, que adquiría un interesante volumen de mercaderías de origen argentino”, señala el reporte.

La leche en polvo representaba 15% del total, seguida por el aceite de soja con 14%; carne 9%; maíz, 7%; leche modificada 4% y agromáquinas, 2%. Ese era el ranking del sector hace 15 años.

Todo cambió en 2024, último año con datos completos de Indec. La canasta exportadora a Venezuela se redujo drásticamente. Los productos exportados son de bajo volumen y con escasa estabilidad.

“El comercio entre ambos países prácticamente desapareció -plantea Scarpetta- y quedó configurado al maíz que representa 66 de cada 100 dólares que se le vende a Venezuela. Desaparecieron las exportaciones de vehículos, leche, alimentos maquinaria agrícola y carne bovina que lideraban la relación en la década anterior. La recuperación de la economía venezolana puede ser una buena noticia para el agro y la economía argentina, aunque no será rápida, sí es importante para el comercio de la región".

Entre las causas de la caída del comercio, el reporte describe que Venezuela exportó 85.000 millones de dólares en 2012 y solo 14.040 millones en 2024 (último dato oficial).

“Eso afectó a sus compras que fueron de 59.000 millones de dólares en el primer año analizado y solamente de 15.500 millones en 2024. El derrumbe fue total y exhibe una vez más la importancia del comercio internacional en una economía. Alejarse del mundo y no exportar, más los bloqueos recibidos significó para Venezuela ver reducir su capacidad de compra y productiva, con el impacto en capital, tecnología e inversión que eso trae aparejado", explicó el especialista.