“Incumplimientos reiterados”: piden la quiebra de SanCor

Cuando ya se cumplieron siete meses desde que está en concurso de acreedores, la cooperativa láctea SanCor se enfrentará a un pedido de quiebra por parte de empleados que trabajan en ella y están agrupados en la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera (Atilra). El pedido de quiebra será "con continuidad de la explotación“. La presentación ante la Justicia se hará en los próximos días. SanCor, un gigante del negocio de los lácteos que llegó a procesar más de 4 millones de litros diarios y contar con una cifra superior a los 4000 empleados antes de 2017, cuando irrumpió una crisis, hoy trabaja, según fuentes sindicales, unos 300.000 litros a fasón para terceros y tiene un plantel de unos 850 operarios.

Luego de una asamblea realizada hoy en Sunchales, localidad santafecina donde tiene base la firma, el sindicato resolvió recurrir a la Justicia con ese pedido por “unanimidad y aclamación”. Los trabajadores reclaman por una deuda preconsursal, según calcularon, en torno de $69.000 millones y, además, compromisos impagos en materia laboral que treparon a los $14.000 millones en los últimos meses.

“Para arribar a tal determinación, la asamblea consideró no solo la deuda histórica preconcursal donde solamente de origen laboral se insinuaron mil ochocientos sesenta (1860) créditos, por los que la empresa reconoce adeudar sesenta y nueve mil millones de pesos($ 69.000.000.000,-), sino también y, fundamentalmente, la falta de pago de sueldos correspondientes a los meses de abril, mayo, junio, julio, agosto y aguinaldo del primer semestre del año 2025, es decir, todas obligaciones alimentarias esenciales e inexcusables de plazo vencido posteriores a la resolución de apertura concursal, a las que se suman por el mismo periodo las cifras en concepto de aportes y contribuciones retenidos y no depositados en favor de la obra social OSPIL, la mutual AMPIL y Atilra, acumulando en este breve lapso una suma adeudada de origen laboral que ya se ubica largamente por encima de los catorce mil millones de pesos($ 14.000.000.000,)”, dijo el gremio en un comunicado. Atilra habló de “incumplimientos reiterados”.

Trabajadores de SanCor en a asamblea donde resolvieron pedir la quiebra Atilra

Como se mencionó, el 3 de febrero pasado, SanCor pidió su concurso de acreedores. El magistrado a cargo es Guillermo Adrián Vales, del Juzgado Civil y Comercial de la 4ta. Nominación de Rafaela, Santa Fe. En ese momento, cuando se presentó a concurso, la firma dijo: “Tras atravesar una profunda crisis en 2017, la cooperativa inició un proceso de reestructuración que fue cumpliendo distintas etapas. Este plan incluyó una instancia extrajudicial, así como la venta y cierre de varias dependencias productivas, comerciales y administrativas. Estas medidas permitieron una paulatina estabilización de la situación que transitaba la cooperativa”.

Con ese proceso, la firma pasó de tener 12 plantas a seis. En medio de ese escenario, durante el gobierno de Alberto Fernández la empresa evaluó la propuesta de un grupo de empresarios que proponían un fideicomiso como rescate para la compañía. Sin embargo, eso no prosperó. El grupo empresario apuntaba a conseguir financiamiento público para quedarse con el control de la láctea. Sin embargo, esto no prosperó y la firma siguió con serias dificultades.