Tensión: Brasil sigue una causa por dumping, pone bajo la lupa a la leche en polvo argentina y el conflicto se estiraría hasta mediados de 2026

El comercio de lácteos entre la Argentina y Brasil volvió a entrar en una zona de turbulencias. Luego de una decisión intermedia favorable para la Argentina en agosto pasado, el gobierno de Lula da Silva decidió continuar con la investigación de defensa comercial por presunto dumping en las exportaciones de leche en polvo provenientes de la Argentina y Uruguay, un proceso impulsado por la Confederación de Agricultura y Ganadería de Brasil (CNA) y que ahora se extenderá, al menos, hasta mediados de 2026.

La medida fue adoptada por el Ministerio de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios de Brasil, que resolvió retomar el expediente iniciado formalmente el 11 de diciembre de 2024 bajo el amparo del Decreto 8058 de 2013. El objetivo es determinar si existe una práctica de dumping en las ventas externas hacia Brasil y si esas importaciones causaron un daño efectivo a la industria láctea brasileña.

La investigación alcanza a un grupo de empresas argentinas y uruguayas con fuerte presencia en el comercio regional. Por el lado argentino, involucra a Mastellone, Las Tres Niñas, Noal SA y Gloria Argentina SA; mientras que desde Uruguay están bajo análisis Conaprole, Estancias del Lago SRL y Alimentos Fray Bentos.

Brasil es el principal destino de los lácteos argentinos y el conflicto no es menor. Según datos del Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (OCLA), en 2024 la Argentina exportó a ese país unas 178.268 toneladas de productos lácteos por un valor de US$712,4 millones. En lo que va de 2025 hasta octubre, las ventas sumaron 143.491 toneladas por US$595 millones y, aunque noviembre y diciembre mostraron una fuerte caída por la baja de los precios internacionales, el año cerraría levemente por encima del anterior.

Los productos alcanzados por la investigación son la leche en polvo entera y descremada, no fraccionada, comprendida en las posiciones arancelarias NCM 0402.10.10 y 0402.10.90; 0402.21.10 y 0402.21.20; y 0402.29.10 y 0402.29.20.

Un punto clave para el sector exportador argentino es que, por el momento, no se aplicaron derechos antidumping provisorios. Mediante la Circular 62, publicada el 11 de agosto de 2025, el gobierno brasileño había decidido no imponer recargos arancelarios adicionales mientras avanzaba la investigación, al considerar que existía una “imposibilidad de afirmar que las importaciones de leche en polvo de la Argentina y Uruguay causaron daño a los productores domésticos de leche en polvo”.

Esa decisión administrativa —no judicial— fue leída en su momento por la industria láctea como una señal favorable, e incluso se sostuvo que la denuncia presentada por los productores brasileños “carecía de fundamentos técnicos suficientes para justificarla”. Sin embargo, el escenario volvió a cambiar.

El 4 de diciembre pasado, la publicación de la Circular 94 estableció un nuevo cronograma para la etapa final del proceso, extendiendo los plazos y manteniendo abierta la investigación. Según el calendario oficial, el 4 de febrero concluirá la etapa probatoria; el 24 de febrero vencerá el plazo para que las partes se pronuncien sobre la información del expediente; el 26 de marzo se divulgará la nota técnica con los hechos analizados; el 15 de abril finalizará la fase de instrucción y el 5 de mayo será la fecha límite para el dictamen del Departamento de Defensa Comercial (Decom).

En diálogo con LA NACION, Jorge Giraudo, director ejecutivo del Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (OCLA), explicó que la relación comercial con Brasil es, a la vez, “muy simple y bastante compleja”.

“Normalmente es nuestro destino de exportación, al igual que lo es para Uruguay. En el caso nuestro, entre el 40% y 45% del valor total de las exportaciones de lácteos tienen como destino Brasil”, señaló.

Giraudo recordó que Brasil tiene “un déficit estructural de producción para abastecer su mercado doméstico” y una producción todavía muy estacional, lo que genera “baches de exceso y baches de faltante”. A eso se suma un contexto interno cambiante: “Brasil tuvo una producción que creció casi un 10% este año por cuestiones meteorológicas favorables, con un dólar que se mueve en forma irregular, una demanda sostenida, pero que tampoco puede absorber todo”.

El escenario internacional también juega su papel. “En mayo pasado, la leche en polvo que valía US$4300 en el Global Dairy Trade, hoy vale US$3100”, explicó Giraudo. En ese contexto, según describió, se reactiva un patrón recurrente: la presión de sectores de la producción primaria brasileña para frenar las importaciones.

“Hay una fuerte presión de la Confederación Nacional de Agricultura (CNA) y de grupos de productores, muchos de ellos organizados en cooperativas, que sostienen que las importaciones de la Argentina y Uruguay hacen caer el precio al productor”, indicó. En Brasil, explicó, los valores al productor son estructuralmente más altos que en la Argentina: “La Argentina está entre 30 y 40 centavos de dólar por litro, y Brasil entre 40 y más de 50 centavos”.

Además, describió una estructura productiva muy heterogénea: “Existe un grupo de tambos importantes, similares a los nuestros, pero también una gran cantidad de miles de fincas de subsistencia, de la economía no formal, con productores mucho más chicos que necesitan precios mucho más altos para sostener la actividad”.

Según Giraudo, esos sectores tienen una fuerte injerencia política a nivel municipal, estadual y nacional, lo que deriva en presiones para limitar el ingreso de productos argentinos y uruguayos, que además cuentan con la ventaja competitiva del arancel externo común del Mercosur, del 28%.

Fue así que hace tiempo comenzaron a plantear situaciones de dumping y de prácticas deshonestas, y han generado durante muchos años procesos de cierre total de importaciones, fijación de cuotas o cupos que tuvieron que cumplir entre la Argentina y Uruguay. “Ahora estamos en el mismo proceso, que se repite recurrentemente cuando el precio al productor no alcanza y está por debajo de los costos de producción”, recordó.

Mientras la investigación sigue su rumbo y, aunque por ahora no hay aranceles adicionales, según pudo saber LA NACION, el tema cayó mal en el Gobierno, pero fuentes oficiales consultadas por este medio para que den una definición declinaron hacer comentarios al respecto.