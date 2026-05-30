Se aceleró la suba de la morosidad: el crédito a las familias batió un nuevo récord en abril

La morosidad del sistema financiero argentino volvió a subir en abril y se aceleró respecto al mes pasado, luego de haber mostrado señales de que el ciclo de deterioro crediticio podía llegar a su fin el mes pasado.

Según un procesamiento de la consultora 1816 sobre datos de la Central de Deudores del Banco Central (Cendeu), la irregularidad en el crédito a familias subió del 11,5% en marzo a 12% en abril. Esto representa un aumento en la mora, dado que en el tercer mes del año creció 0,3 puntos porcentuales y al mes siguiente subió 0,5. De esa forma, aumentó durante 18 meses seguidos y batió récords en más de dos décadas.

La morosidad en los hogares argentinos era de 2,5% en octubre de 2024, lo que muestra que se multiplicó por casi cinco en un lapso de un año y medio.

La aceleración en la mora de los hogares argentinos pone en duda que llegue a su pico en los próximos meses Shutterstock

“Si bien todavía es posible que veamos un pico de la mora en algún momento del segundo trimestre de 2026, ahora hay motivos para tener algo de dudas sobre el tema”, señala el informe.

Este incremento en la irregularidad en el crédito de las familias se da en un período en que “el PBI continuó creciendo”, marca el texto, lo que sugiere que el crecimiento económico general no fue suficiente para aliviar la carga financiera de los hogares.

Por su parte, las empresas registraron una suba de 0,2 puntos en la mora: la cifra pasó de 3,1% en marzo a 3,3% en abril. En tanto, la morosidad total del sector privado creció de 7% a 7,3%.

Este aumento se reportó en la mayoría de los bancos. De las 30 entidades más grandes en términos de préstamos a familias, la consultora 1816 calculó que subió en 26 de ellas durante abril contra marzo.

Lo mismo ocurrió en las billeteras virtuales, donde la morosidad alcanzó el 31,5%, 2,6 veces mayor que en los bancos. Las financiaciones totales de entidades no financieras representan alrededor del 17% de los préstamos a familias, donde Tarjeta Naranja y Mercado Libre contienen más del 50% del crédito de todo el sector.

Estos son datos preliminares que se espera se confirmen en un mes a partir del Informe de Bancos de abril que el Banco Central (BCRA) publicará a fines de junio.

La mora en entidades no bancarias llegó al 31,5% en abril, casi el triple que en los bancos regulados, donde la irregularidad en familias alcanzó un récord de las últimas dos décadas Cecilia Di Dio - Shutterstock

Los últimos datos que publicó la entidad financiera señalaron que la tasa de irregularidad en el pago de créditos bancarios de marzo fue 3,5 veces más alta que el mismo mes en 2025 y alcanzó su mayor nivel en 21 años. Para las autoridades del BCRA y algunos banqueros estos números habían marcado su “pico” antes de un cambio de tendencia que iba a comenzar a verificarse en los próximos meses. Sin embargo, los datos que brindó la consultora no van en esa dirección.

El informe detalla que uno de los problemas que tiene el fenómeno de elevada morosidad es que muchos individuos dejarán de “ser sujetos de crédito” por un tiempo, lo que limitará la expansión de los préstamos a familias en el futuro inmediato. Se estima que el 26,7% de la gente que tiene algún crédito en el sistema financiero está en situación irregular, lo que alcanza a unas 5,3 millones de personas.

“Eso significa que, al menos de acá a las elecciones del año que viene (si hay PASO serán en apenas 14 meses), difícilmente el crédito a familias puede ser un motor muy relevante de la actividad económica”, puntualizó la consultora. De todos modos, dada la baja penetración del crédito en la Argentina (alrededor del 12% del PBI), eso “no impediría que la economía pueda expandirse”.

“Parte de la dificultad que tienen los préstamos para recuperarse es que siguen siendo muy altas en términos reales las tasas activas, en parte justamente por la elevada morosidad”, añadió el documento. Se observa en que, mientras la tasa de REPO (referencia) bajó del 39,3% al 20,3% entre enero y mayo, la tasa para préstamos personales apenas se movió del 68,8% al 66,9%.