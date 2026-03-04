Con 5,1 millones de toneladas, aumentó un 3% en 2025 el mercado de fertilizantes en el país

El mercado de fertilizantes creció un 3% en 2025 respecto de 2024 al llegar a 5,1 millones de toneladas, según informó la entidad Fertilizar Asociación Civil, que reúne a empresas y técnicos de la industria.

El resultado “ratifica la tendencia positiva iniciada en el año 2024”, lo que permitió a la actividad recuperar volumen “tras los ajustes de años anteriores”, dijo.

Para la gerente ejecutiva de la entidad, María Fernanda González Sanjuan, si bien el año comenzó con un primer bimestre débil debido a una menor superficie de maíz tardío de la campaña 2024/25, “se observó una recuperación del consumo por las condiciones climáticas propicias para la producción agrícola y a la recarga de humedad de los perfiles del suelo”. La especialista explicó que “este factor fue determinante para el aumento en la superficie de las gramíneas, el trigo y el maíz”.

El informe expuso la paradoja sobre el aumento en el uso de fertilizantes en el trigo por el incremento de la superficie sembrada, pero, al mismo tiempo, hubo deterioro en los nutrientes por hectáreas utilizados. Además, alertó que “la producción récord de trigo sin un acompañamiento sólido en la fertilización provocó que la caída en la calidad de los granos sea clara”. A su vez, González Sanjuan apuntó: “en un contexto generalizado de suelos perdiendo fertilidad, debemos estar atentos a la nutrición para no resignar cantidad ni calidad de grano producido”.

La cosecha de trigo de la campaña 2025/26 terminó con un volumen de 27,8 millones de toneladas, un récord absoluto para el país, pero en distintas zonas agrícolas en las que hubo rendimientos elevados se registraron bajos niveles de proteína, lo que provocó descuentos en los precios por parte de la exportación y adecuaciones en la industria molinera para mantener la calidad de la harina.

María Fernanda González Sanjuan

Al analizar el comportamiento del mercado durante el año, el informe de Fertilizar indicó que “el crecimiento del consumo en marzo-abril estuvo impulsado por las pasturas, con aumentos interanuales del 11% en nitrogenados y 52% en fosfatados”. A su vez, en los últimos meses del año, por un contexto de clima favorable, la expansión del área maicera y una mejora relativa en las relaciones de precios se “incentivó la inversión tecnológica en las siembras de primavera-verano”.

De cara a la campaña agrícola 2026/27, Fertilizar expresó que “es vital profundizar los diagnósticos”, en referencia a los análisis de suelo necesarios para detectar deficiencias de nutrientes que permitan llevar adelante una estrategia adecuada de reposición. “Luego de años de balances de nutrientes negativos, los suelos presentan mermas en su provisión natural”, alertó.

Al tiempo que celebró que “el productor siga apostando por la eficiencia productiva”, concluyó que “ser certeros con las dosis es la única vía para no comprometer los rendimientos futuros”.