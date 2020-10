La planta de biogás en Venado Tuerto que fue inaugurada de forma virtual Crédito: Gentileza Seeds Energy

21 de octubre de 2020

La firma Seeds Energy presentó su segunda planta de biogás, en Venado Tuerto, Santa Fe, tras una inversión de US$12 millones. La planta transformará los residuos semilleros de la industria en energía eléctrica que permitirá cubrir más del 5% del consumo de la red de la ciudad y alrededores.

En ua inauguración virtual organizada por la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA), con la conducción de su gerente general Alfredo Paseyro, participaron el gobernador de la provincia de Santa Fe, Omar Perotti; el ministro de Agricultura, Luis Basterra; el secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Jorge Neme; el presidente de Seeds Energy, Andreas Keller Sarmiento; la senadora por Santa Fe, María de los Ángeles Sacnun; el senador por San Luis, Adolfo Rodríguez Saá (ambos Frente de Todos), el intendente de Venado Tuerto y Leonel Chiarella, entre otros representantes del agro.

"La central aportará 2 MegaWatt de potencia eléctrica limpia a la red de la ciudad y alrededor de 40.000 toneladas de biofertilizantes con alto poder nutriente. Esto va a aportar una solución eficiente y sustentable para los productores de la región. El aporte de la energía eléctrica sería a más del 5% del consumo de Venado Tuerto, que va a permitir mejorar la calidad de servicio y la red de la cooperativa eléctrica", dijo Keller Sarmiento al momento de presentar los detalles del proyecto.

El gobernador de la provincia de Santa Fe, Omar Perotti celebró el lanzamiento de la nueva planta de biogás en Venado Tuerto

Los biofertilizantes, en tanto, permitirán fertilizar de forma competitiva y sustentable a una superficie equivalente a 4000 hectáreas. "El trabajo que hacemos permite una solución sustentable a la biomasa y asegura una mejor calidad de vida en los lugares donde operamos. La economía circular en la industria semillera va a ser un rasgo para promover, se va a distinguir de manera importante. Además, genera más de 300 puestos de trabajo directos e indirectos", dijo Keller Sarmiento. La firma ha invertido más de US$25 millones hasta la fecha.

"La semilla libera energía desde su germinación y ahora hasta el residuo de su cosecha, nos sentimos orgullosos desde ASA por este proyecto", dijo Paseyro.

En tanto, el gobernador Perotti, quien además hizo mención al proyecto de energías renovables de Santa Fe, sostuvo: "Es algo apasionante para las características de la provincia y la necesidad del funcionamiento de un país como es la Argentina que pueda desarrollarse de esta manera. Desde ese marco se puede valorar más la inauguración de hoy; sería simplificarlo, minimizarlo hablar solo de la puesta en marcha de esta planta si no recogemos la riqueza de un proceso, de autoridades locales comprometidas y de quienes pusieron lo mejor en busca de los marcos regulatorios, de las leyes necesarias. Este es uno de los tantos proyectos e iniciativas que tienen que ver con proyectos renovables".

"Existe la necesidad de ir comprendiendo e incorporando este tipo de iniciativas. Estamos detrás de la posibilidad de encontrar una salida, lo que hoy es una dificultad con prácticamente la parálisis de ese sector, con alta capacidad ociosa para su funcionamiento, tenemos que tener una política de combustibles en la Argentina que rescate lo ambiental. Tenemos lo indispensable, no hay que ponerse a invertir, están las plantas hechas", amplió.

Andreas Keller Sarmiento, presidente de Seeds Energy, la firma encargada de desarrollar la planta de biogás

"En esta provincia se van a encontrar con receptores de iniciativas acompañando a este sector que tiene la posibilidad de traer divisas al país que se necesitan en este momento, pero también de equilibrarlo por una impronta federal que permita el arraigo de la gente en cada una de nuestras comunidades. Estos proyectos, en escala, nos tienen que permitir que la energía eléctrica y térmica les sirva a muchas localidades pequeñas", expresó.

En tanto, Neme sostuvo que en el sector agroindustrial hay una enorme capacidad de invertir y proyectarse no solo a nivel nacional, sino internacional. "El Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) se ha presentado ante el Gobierno a los fines de alcanzar nuevos niveles de trabajo y nosotros necesitamos también desde el Gobierno poder crecer y cortar la profunda crisis desastrosa que nos dejó el gobierno anterior y la pandemia", apuntó.

"Necesitamos activar una red de mucha dinámica y sinergia de los gobiernos provinciales para identificar a los sectores productivos a los que hay que impulsar con aquellas líneas de trabajo para proyectarse al mundo", aseveró.

En este contexto, la senadora Sacnun destacó la importancia de crear políticas de Estado para impulsar proyectos sustentables que permitan la generación de nuevas fuentes de trabajo. "A través de la generación de estos proyectos se busca crear arraigo y la provincia de Santa Fe está a la voluntad de crearlos porque tiene que cumplir un rol protagónico. Tenemos que pensar en construir seguridad y soberanía alimentaria, por eso celebro que estemos pensando en exportar know how argentino, hay que pensar en el desarrollo agrícola, maquinaria e inversiones. El concepto en una unidad de transporte, no solo fluvial, sino ferroviario, que es parte del desarrollo", sintetizó.

En tanto, Basterra sostuvo: "Previo a la pandemia, el sector dio muestras de madurez con los trabajadores semilleros, y hoy reforzaron esa muestra. Avanzan sobre un concepto que ya no es solo la relación del ser humano y el trabajo, es una visión estratégica que debemos acompañar, los conceptos de economía circular que coadyuvan a que podamos atemperar la acción antrópica que genera perjuicio finalmente para la propia especie", dijo.

