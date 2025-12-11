Córdoba: dos perros escaparon de una casa y mordieron a un hombre de 76 años, que debió ser internado

Un hombre de 76 años se encuentra internado en el Hospital Eva Perón tras haber sido atacado el miércoles por la mañana por dos perros, en el barrio Parque República, en la ciudad de Córdoba. El hecho ocurrió cerca de las 9, en la calle el pasaje Llanquelen al 5400, cuando los animales -ambos mestizos- se escaparon de la casa de un vecino y mordieron al jubilado mientras caminaba por la zona.

Según precisaron fuentes policiales a LA NACION, las heridas alcanzaron brazos, piernas, el rostro y, con mayor gravedad, la región genital.

Un servicio de emergencias llegó al lugar minutos más tarde y lo trasladó de urgencia al Hospital Eva Perón, donde los médicos constataron múltiples traumatismos y dispusieron su internación. El parte oficial indica que permanece bajo observación y recibe atención especializada por la complejidad de las heridas.

La Policía de Córdoba trabaja para esclarecer cómo lograron los perros salir del domicilio del vecino. Las primeras hipótesis apuntan a que alguna abertura —una puerta o un portón— habría quedado abierta, lo que permitió que los animales escaparan a la vía pública. También se investiga si existieron incumplimientos por parte del propietario en relación con las obligaciones de tenencia responsable.

El ataque ocurrió en la calle pasaje Llanquelen al 5400 en barrio Parque República

El caso volvió a poner en escena la ordenanza 13.321, vigente desde abril de 2023, que fijó requisitos estrictos para quienes poseen perros potencialmente peligrosos (PPP).

La normativa creó el Registro Municipal mediante la aplicación “Huella Animal”, que obliga a los propietarios a contar con una licencia habilitante, seguro contra terceros y capacitaciones obligatorias. Desde su implementación, más de 5.000 perros fueron inscriptos y la plataforma recibió alrededor de 1.800 denuncias vinculadas a conductas sobre este tipo de animales.

Este episodio resonó también por los antecedentes recientes en el país. En julio, una niña de cuatro años fue atacada por un pitbull perteneciente a su familia, en una vivienda ubicada a la altura del kilómetro 18 de la Ruta Provincial 2, en Santa Fe.

Según contó la madre, al momento del ataque - cerca de las 14.30 - ella no estaba en la casa. Fue su hijo, también menor de edad, quien salió corriendo a buscarla para avisarle que su hermana había sido mordida por el perro.

Durante julio hubo cuatro ataques en la provincia de Santa Fe

Los vecinos ayudaron a trasladarla al Hospital Protomédico, en Monte Vera, donde recibió las primeras curaciones. Sin embargo, debido a la gravedad de las heridas, fue derivada al hospital de Niños “Dr. Orlando Alassia”.

El director del establecimiento explicó, en julio, que la víctima había ingresado con heridas en el rostro, los glúteos y la pierna derecha: “Se trata de una paciente de cuatro años que fue atacada por el perro de su familia mientras jugaba en su casa. Está internada en una sala de cuidados intermedios, bajo monitoreo permanente y con evolución clínica”. Tras varios días de atención médica, la menor fue dada de alta, aunque continúa bajo seguimiento.

Aquel ataque no fue un episodio aislado en la provincia. Durante julio se registraron otros tres hechos similares: el primero fue el 6 de julio, en Santo Tomé, donde dos mujeres fueron atacadas por un pitbull dentro de su vivienda. Una de ellas sufrió la amputación de un brazo y ambas debieron ser hospitalizadas. Cuatro días después, el 10 de julio, en San José del Rincón, una contadora de 35 años fue mordida mientras trotaba por la banquina de la Ruta Provincial 1. Sufrió heridas en el brazo, la mano y el glúteo.

El tercer caso ocurrió el 25 de julio en la ciudad de Santa Fe. La víctima fue un niño de 8 años con autismo, atacado por un perro en la casa de su abuelo. El menor sufrió una herida grave en la mejilla derecha, fue operado en el hospital Iturraspe y luego trasladado al hospital Alassia.