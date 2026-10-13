Jason Mraz y su otra pasión con paltas y café en casi siete hectáreas en San Diego: “Necesitaba diversificar”

Cuando Jason Mraz compró un campo en California, en 2004, buscaba vivir cerca de la naturaleza. El terreno ya tenía árboles de paltas y terminó abriéndole un camino que siguió creciendo junto con su carrera musical: aprender a cuidar los árboles, producir alimentos y encontrar compradores. En Oceanside, en el condado de San Diego, el cantante de “I’m Yours” desarrolló una granja donde las paltas conviven con café de especialidad y otras frutas, bajo un manejo que la familia describe como orgánico y regenerativo.

La relación con la tierra cambió también su manera de mirar el mundo. En una entrevista para Green Matters, explicó que de joven estaba concentrado en la música y prestaba poca atención al ambiente. La carrera artística le permitió comprar una casa; hacerse responsable de ese lugar lo llevó a sentirse también responsable de la tierra.

El campo que adquirió tenía árboles plantados desde comienzos de los años setenta. Según el relato de la familia en su página web “Mraz Family Farms”, la reconversión tomó impulso en 2015, cuando una poda severa de los árboles de paltas antiguos, conocida como stumping, abrió espacio para renovar el establecimiento, incorporar variedades y organizar una nueva operación familiar. En diciembre de 2016, Mraz Family Farms se presentaba como una explotación de 17 acres, equivalentes a unas 6,9 hectáreas.

Jason tras una cosecha de palta y bananas

Detrás de esa transformación hubo una dificultad productiva concreta. En mayo de 2017, en una entrevista con Troy Johnson para “San Diego Magazine”, Mraz explicó que quería convertir el viejo monte de paltas al manejo orgánico, pero debía afrontar cambios y costos. La sequía encarecía el agua y depender de un solo cultivo complicaba las cuentas. “Necesitaba diversificar”, resumió.

Con el acompañamiento de Scott Murray, a quien identificó como su mentor agrícola, exploró alternativas. Buscaba productos que interesaran a cocineros y consumidores y que pocos productores ofrecieran. La posibilidad de cultivar café surgió a partir del trabajo del agricultor Jay Ruskey, pionero de esa producción en California.

Jason Mraz también tiene una producción de café @mrazfamilyfarms

La propuesta tenía, además, un vínculo con su historia personal. “Comencé mi carrera en cafeterías”, recordó el músico a San Diego Magazine. El café estaba presente en su vida mucho antes de convertirse en un cultivo: también conocía esos espacios como cliente durante sus giras.

Las primeras plantas llegaron en abril de 2015 y comenzaron a ir al suelo en octubre de ese año. Mraz contó que habían tenido que preparar unas 2300 posiciones de plantación y proteger los cafetos del invierno y del sol. En 2017 todavía presentaba la experiencia como un ensayo cuyo resultado y productividad estaban por verse. La familia anunciaba once variedades de arábica y anticipaba una espera de años antes de disponer de granos para vender.

El músico contó sobre los inicios en la producción regenerativa

No obstante, las paltas conservaron su lugar central. En 2019, la familia en su sitio describía un campo con cerca de 1000 plantaciones, atendidos individualmente con alimentación y poda. Según ese texto, no aplicaban fertilizantes químicos ni insecticidas, sino que recurrían al compost natural y a insectos benéficos. Los árboles florecían en primavera y los frutos alcanzaban la madurez en la primavera siguiente.

En un video con Alison Teal, difundido en 2017, mostró su aplicación en la huerta y describe los microorganismos como pequeños agricultores que intercambian nutrientes con las raíces. “Al compostar mejoramos el suelo, de modo que prácticamente se convierte en una esponja”, señaló. Mraz relacionó esa mayor retención de agua con la recuperación de reservas subterráneas y la mejora de los ecosistemas.

La reutilización también formó parte de la reconversión del campo. La familia contó que parte de la madera de los árboles se trituró para volver al suelo como compost, mientras que otros troncos y ramas se reservaron para fabricar estantes, utensilios y objetos. El sitio presenta la agricultura regenerativa como uno de los principios del establecimiento.

En su granja hace agricultura regenerativa

La actividad tiene canales comerciales definidos. Según la información publicada por la granja, vende paltas Hass y Reed y maracuyá de temporada en cajas por internet, y abastece a algunos comercios y restaurantes de Oceanside. La ficha de las paltas Hass muestra precios de entre US$25 y US$50 por caja, aunque al momento de la consulta figuraban sin disponibilidad.

El café tiene otro recorrido: Frinj se encarga de la poscosecha y la comercialización. La granja informa que sus partidas son limitadas y menciona que en 2019 llegaron a compradores como Bird Rock Coffee Roasters, en San Diego, y Saza Coffee, en Japón.

La experiencia productiva encontró un lugar en sus canciones. En Green Matters, Mraz explicó que “Frank D. Fixer”, de 2012 y dedicada a su abuelo, conecta los recuerdos de la agricultura familiar con las dificultades que él mismo conoció como pequeño productor. Participar en Farm Aid, el concierto benéfico de apoyo a las granjas familiares, le permitió comprender mejor esos desafíos y volver a sus raíces.

Jason Mraz en su granja

Al hablar con “Green Matters”, Mraz recordó que había comprado el terreno a un hombre de más de 80 años. Pensó en los árboles que estaba plantando y en la posibilidad de que otro joven continuara el trabajo cuando él llegara a esa edad. Su idea de futuro quedó expresada en una frase: “Si una granja se maneja bien, sobrevivirá a su agricultor”.