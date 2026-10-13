Ya produce en 18.650 metros cuadrados: una provincia vive una transformación histórica con cultivos sin tierra

MENDOZA.- Más allá del “buen vino”, hay otras actividades que empiezan a tomar fuerza en la “tierra del sol”, donde el agua escasea. Por tal motivo, emergen iniciativas de transformación tecnológica que le están buscando la vuelta a la eficiencia hídrica y van encontrando un rumbo más claro, con impulso oficial. Así se viven las novedades en el campo mendocino, con especial atención en un sector poco conocido: la hidroponía, un método agrícola que permite cultivar plantas usando agua con nutrientes, con ahorros del 90%, en lugar de tierra. Así, lechugas, tomates y pimientos mendocinos se han convertido en las estrellas del nuevo sistema, con una demanda creciente desde diferentes regiones del país. De hecho, la provincia cuyana está entre las tres jurisdicciones más importantes del rubro en toda la Argentina.

Las recurrentes temporadas de sequía y de crisis hídrica, más allá de eventos extremos y puntuales, como ocurrió esta temporada invernal, con nevadas récord que traerán más agua, la realidad deja a las claras la necesidad de accionar con una mirada eficiente y sustentable, a mediano y largo plazo, con cultivos alternativos, sin suelo, de alto valor. De ahí la importancia de fortalecer una producción innovadora y tecnificada, que reporta importantes ventajas en la producción.

De esta manera, los desarrollos agroindustriales han comenzado a agruparse para tener mayor alcance, visibilidad y ser más competitivos. Con ese espíritu, nació en las últimas semanas el Clúster de Hidroponía de Mendoza, una jugada clave de las firmas del sector para cubrir la demanda de las grandes urbes argentinas y la Patagonia. “La hidroponía en Mendoza ya no representa una alternativa lejana, sino una estrategia concreta de reconversión y tecnificación agrícola”, expresó a LA NACION el director de Agricultura, Alfredo Draque.

Mendoza apuesta a diversificar la producción Gentileza

Con el respaldo técnico acumulado por instituciones como el INTA y el impulso organizativo del Ministerio de Agricultura de la provincia para la conformación del nuevo clúster, el sector proyecta seguir ganando volumen y profesionalización, “consolidándose como un modelo de resiliencia climática y eficiencia productiva”, destacó el funcionario.

De hecho, el gobierno de Mendoza presentó formalmente el plan de Asociativismo como una iniciativa destinada a generar un espacio de articulación entre los distintos actores vinculados con esta modalidad de producción y acompañar su desarrollo en la provincia. Productores, especialistas, instituciones, empresas y otros actores vinculados con los cultivos sin suelo cuentan con herramientas de acompañamiento que responden a las necesidades concretas de una actividad con creciente potencial productivo y comercial.

De acuerdo con los especialistas del sector, la hidroponía y los cultivos intensivos sin suelo en la Argentina atraviesan un proceso de rápida expansión y profesionalización. Este crecimiento, consolidado notablemente tras la pandemia con el impulso de la producción de cercanía y la creación de la Asociación Hidropónica Argentina, responde a la necesidad de alcanzar una mayor eficiencia hídrica, asegurar la inocuidad alimentaria y lograr un control climático preciso frente a escenarios de vulnerabilidad ambiental.

A nivel nacional, el Censo 2024 de la Asociación Hidropónica Argentina reflejó la distribución de la superficie declarada con esta tecnología. En este mapa, Mendoza se posiciona actualmente como una de las principales provincias productoras y con mayor potencial y dinamismo para el desarrollo del sector en el país, ocupando el tercer lugar con una superficie instalada de 18.650 metros cuadrados, por detrás de Buenos Aires, con 33.850 metros cuadrados, y Córdoba, con 28.750 metros cuadrados.

Mendoza cumple un rol estratégico y diferencial, ya que la actividad en territorio mendocino está impulsada por una necesidad estructural ineludible: la escasez y la optimización extrema del recurso hídrico. Además, está favorecida por condiciones climáticas excepcionales, como la alta heliofanía y la baja humedad relativa, que reducen drásticamente la presión de patógenos, señalan los especialistas.

Lugares

Actualmente, la producción hidropónica se concentra en el Cinturón Verde de la provincia, en las comunas de Guaymallén y Maipú, donde existen aproximadamente 15 productores comerciales, además de unos pocos establecimientos ubicados en General Alvear. A su vez, los hitos de investigación aplicada e innovación local, como el desarrollo del Módulo AV-INTA Mendoza (Agricultura Vertical vinculado a un Proyecto Fontagro internacional, en conjunto con Panamá, Colombia y Costa Rica), reafirman el alto nivel técnico alcanzado en la región.

Hay varios ejemplos empresarios de esta movida. Uno de ellos es el establecimiento Compostela, ubicado en la localidad de Los Corralitos, en Guaymallén. Se trata de una empresa de horticultura hidropónica, de las más grandes del país, con 13 hectáreas de invernaderos automatizados. Por caso, una de sus principales innovaciones es la utilización de un sustrato a base de orujo de uva reciclado, logrando una economía circular que provee de tomates a las principales cadenas de supermercados.

Mendoza se posiciona actualmente como una de las principales provincias productoras y con mayor potencial y dinamismo para el desarrollo del sector en el país, ocupando el tercer lugar con una superficie instalada de 18.650 metros cuadrados, por detrás de Buenos Aires, con 33.850 metros cuadrados, y Córdoba, con 28.750 metros cuadrados Gentileza

La presentación del clúster se realizó a mitad de septiembre pasado en el marco del 43° Congreso Argentino de Horticultura, que se desarrolló en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Cuyo.

“El nuevo espacio parte de una premisa concreta: conectar a quienes ya producen mediante sistemas hidropónicos con quienes buscan incorporar esta tecnología, además de vincularlos con organismos técnicos, académicos, empresas y otros actores que pueden contribuir al crecimiento de la actividad”, explicaron a LA NACION en el Ministerio de la Producción. Uno de los principales objetivos del clúster es construir una agenda de trabajo a partir de las necesidades reales del sector. La articulación permitirá conocer con mayor precisión los desafíos que enfrentan los emprendimientos, detectar oportunidades y orientar las políticas públicas hacia demandas concretas.

Bajo este escenario, y como pieza indispensable, también se plantea la posibilidad de desarrollar herramientas financieras y otras acciones de promoción y acompañamiento destinadas a emprendimientos con potencial de crecimiento. “Queremos que empiecen a interactuar todos los actores que tienen que ver con la hidroponía y poder así orientar nuestras políticas estatales y generar herramientas financieras que respondan a necesidades concretas”, señaló Draque.

De acuerdo con los especialistas, la hidroponía constituye una de las alternativas productivas que avanza en materia de innovación y tecnificación, aunque todavía existe un amplio margen para ampliar el conocimiento y la incorporación de estas herramientas entre los productores. Draque puso en valor a los productores que actualmente desarrollan cultivos hidropónicos con buenos resultados y remarcó que se trata de un mercado que registra un crecimiento en el consumo. “Mendoza está estratégicamente ubicada para poder proveer a mercados como la Patagonia o los grandes centros de consumo, como Buenos Aires”, expuso.

En Mendoza hubo una importante transformación en los últimos años: se pasó de la huerta familiar a la escala comercial e industrial. Si bien la técnica se popularizó inicialmente a través de módulos pequeños y de autoconsumo apoyados por la extensión rural, el ecosistema local muestra hoy una dualidad virtuosa, señalaron desde el Ministerio. En este sentido, siguen traccionando con fuerza la producción de hortalizas de hoja, entre ellas lechuga mantecosa, crespa, morada, rúcula, acelga y espinaca, así como las aromáticas, muy valoradas por el consumidor local por comercializarse frecuentemente “vivas”, con raíz y mayor vida postcosecha.

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También se destaca la irrupción de empresas y establecimientos tecnificados de gran escala, bajo invernaderos inteligentes, enfocados en cultivos de alto rendimiento como tomate redondo, tomates cherry de especialidad, con fuerte demanda por sabor y color, y pimientos.

Ventajas del sistema

• Gran ahorro de agua: consume hasta un 90% menos de agua que el riego en tierra, ya que el agua se recircula y se reutiliza en un circuito cerrado.

• Más velocidad y producción: las plantas no tienen que “buscar” el alimento en la tierra; lo tienen directamente en la raíz, por lo que crecen hasta un 30% más rápido.

• Menos plagas: al no haber tierra, desaparecen la mayoría de las enfermedades, hongos y malas hierbas del suelo, reduciendo el uso de pesticidas.

• Espacio eficiente: permite cultivar en vertical, en interiores, en ciudades o en lugares con suelos desérticos, como ocurre en Mendoza.