Juan Grabois pidió subir las retenciones para pagar el salario universal

Mientras la Mesa de Enlace protestaba contra el Gobierno en Gualeguaychú, el dirigente social Juan Grabois pidió por redes sociales subir las retenciones a la soja para que se pueda implementar el pago del salario universal.

En su cuenta de Twitter, Grabois señaló: En el “epicentro” de los grandes sojeros, @emartinpiaggio [por el intendente de Gualeguaychú] prohibió el glifosato y arrasó en las elecciones. ¿Si probamos con defender a la gente en vez de arrugar con el poder? Con 10% de aumento de retenciones segmentada a la gran producción de soja se paga el Salario Universal”.

Hoy las retenciones a la soja están en el 33% tanto para el grano como para sus subproductos, como la harina y el aceite de la oleaginosa.

De acuerdo a las cuentas que hacen los diputados con pertenencia a las organizaciones sociales oficialistas, el salario básico universal tendría un costo fiscal bruto anual de $826.068 millones, lo que equivaldría al 1,8% del Producto Bruto Interno (PBI). Recientemente, la portavoz del Gobierno, Gabriela Cerruti, señaló que no era factible avanzar por el momento con esa propuesta.

Vale recordar que Grabois le había contestado a la portavoz: “Con tu sueldo 100 trabajadoras y trabajadores informales lo tendrían”, apuntó en Twitter.

Y profundizó: “Bájense el sueldo, dejen de derrochar, controlen a los evasores, sientan el dolor del Pueblo... y hagan las cuentas de nuevo”.

De acuerdo a un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), el aporte en retenciones del sector agroindustrial en mayo pasado alcanzó los $110.248 millones, un 30% por encima de abril. En tanto, el total del aporte tributario de las cadenas del agro fue de $416.390 millones, 25% de la recaudación del Estado.

Respecto de la contribución anual por retenciones del agro, “en 2022 se proyecta en US$8758 millones de dólares o unos $ 1,15 billones de pesos”.

La semana pasada, un informe del distrito Entre Ríos de la Sociedad Rural Argentina (SRA) reflejó que al productor argentino entre retenciones, brecha cambiaria y otros 18 impuestos solo le queda el 29% del valor internacional de la soja, mientras por ejemplo en Uruguay es el 100%.

Protesta del campo

En la protesta en Gualeguaychú, la Mesa de Enlace pidió un cambio de políticas para el campo. Jorge Chemes, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), dijo que su presencia en el lugar era para demandar políticas al Gobierno. “No sé si llamar a este encuentro acto de protesta o acto de Justicia. Déjense de joder con las cuestiones ideológicas. En el campo no hay ideologías. Terminen de pensar que somos terratenientes, que queremos hacernos cada día más ricos y buscamos rentas extraordinarias. Estamos acá para hacer un acto de Justicia, para demandar al Gobierno políticas serias, que generen previsibilidad y confianza que nos va a permitir invertir; sin confianza no vamos a ningún lado”, enfatizó.

Carlos Achetoni, presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA), señaló que el campo no puede “estar pagando los platos rotos de una situación que no la generó”.

En Gualeguaychú se hizo una de las movilizaciones que el campo realizó para protestar contra el Gobierno Ricardo Pristupluk - LA NACION

“Lamentablemente siempre buscan cargar al que arrastra la mochila todos los días. Nos merecemos que entre todos construyamos un futuro mejor. No se hagan los distraídos; estamos acá porque no hay divisas para traer fertilizantes, insumos, repuestos. Les pido un cosa: que se olviden por un rato del 2023 y dedíquense a gobernar y legislar para el 2022, Háganse cargo de la situación que les compete. Día a día, nos están sacando de la cancha a los pequeños productores, no nos están dejando condiciones para seguir trabajando”, subrayó.

Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), agradeció a los políticos que se acercaron hasta la asamblea [hubo legisladores de Juntos por el Cambio] pero reclamó que le hubiera “encantado ver más figuras de la política”.

“Queríamos mostrarles que cuando uno demanda tiene también para ofrecer. Así como cada uno cumple su rol dentro de la sociedad, el Gobierno tiene que cumplir. Estamos pidiendo lo que le tenemos que pedir: que hagan lo que tienen que hacer y después que se corran un costadito que no necesitamos más nada y que el campo solo va a saber manejarse”.

Otro dirigente ruralista que tomó la palabra fue Elbio Laucirica, vicepresidente de Coninagro. “Necesitamos que el Gobierno nos brinde la previsibilidad y la confianza para que nosotros nos dediquemos a lo que sabemos hacer que es trabajar y generar empleo digno. Estamos acá para decir que el sector es la solución, pero nosotros no tenemos las herramientas para solucionar los problemas del país, para eso está el Gobierno y los políticos”, manifestó.