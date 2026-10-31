La Argentina se divorcia de la tendencia bajista de Chicago

Con el avance de la cosecha de maíz en un 60% y la de soja en un 80%, Chicago acumuló bajas muy fuertes desde principios de octubre. En el caso del maíz, la merma fue de US$22,44 por tonelada entre principios de mes (US$199,21 por tonelada) y el cierre del 29 de octubre (US$176,77 por tonelada). En cambio, el futuro del maíz en el mercado A3 para la posición abril 2027 acumuló una baja de US$13,5 por tonelada en el mismo período, de US$204 por tonelada a principios de mes a US$190,5 por tonelada al cierre del 29 octubre.

Vemos entonces que los precios del maíz en la Argentina no han copiado la baja sufrida en el mercado de Chicago, debido a que nuestro mercado está influenciado por factores de oferta y demanda propios del maíz argentino. En el caso de la posición de compras y ventas informada por la Secretaría de Agricultura, las compras de maíz a precio y las fijaciones ya efectuadas llegan a un total de 37,037 millones de toneladas, mientras que las DJVE’s (Declaraciones Juradas de Ventas) llegan a 38,639 millones de toneladas. La posición neta de los exportadores sería de 2,6 millones de toneladas “cortas” versus los registros, pero hay pendiente de fijaciones un volumen de 5,5 millones de toneladas, con lo cual se puede asumir que durante los próximos meses las futuras fijaciones serán suficientes para cubrir la posición de ventas de los exportadores.

En el caso de la soja, Chicago acumuló una baja de US$32,34 por tonelada entre principios de octubre (US$487,98 por tonelada) y el cierre del 29 de octubre (US$455,64 por tonelada). En cambio, el precio de la soja en nuestro país en el mercado de futuros A3, para la posición mayo 2027, acumuló una baja de US$7,7 por tonelada, de US$358 por tonelada a principios de mes a US$350,3 por tonelada al cierre de fines de octubre.

En este caso tiene influencia el margen de molienda de la soja en el precio del mercado disponible, con márgenes positivos de US$7 por tonelada en noviembre y de US$3 por tonelada negativos para diciembre. Un factor de peso que hay que tener en cuenta es el buen volumen de oferta que se está produciendo en el caso de la soja disponible.

Los productores de soja jugaron sus fichas a la suba del mercado, hecho que finalmente no ocurrió, ya que la soja disponible cotizaba a US$370 por tonelada a principios de septiembre y hoy está cotizando a US$357,5 por tonelada, una baja de US$12,5 por tonelada que perdieron los productores que decidieron retener la soja pensando que el mercado iba a subir. También hay que tener en cuenta la necesidad de venta de los productores para cubrir sus vencimientos, gastos de siembra y compromisos asumidos.

Los productores esperaban subas Carlos Rudinei A Mattoso - Shutterstock

Analizando el “spread” (diferencia) en los precios de la soja disponible (cosecha vieja) a US$357,5 por tonelada y el precio de la soja futura (mayo 2027) a US$350,3 por tonelada vemos que es solo de US$7,2 por tonelada. Implica que los productores que tienen todavía soja disponible en algún momento el precio irá en busca del precio de la soja nueva, estamos ante la historia de la baja anunciada.

La buena noticia es que nuestro mercado, tanto en la soja como en el maíz, está divorciado de la fuerte tendencia bajista que se produjo en los precios del mercado de Chicago. Por el momento nuestros fundamentals locales pesan mucho más que lo que suceda en Estados Unidos, primer productor mundial de maíz y segundo país productor de soja.

El autor es presidente de Pablo Adreani & Asociados