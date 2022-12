La bronca de un productor porque le prendieron fuego el único lote con trigo sembrado

escuchar

Ayer por la tarde, tres personas ingresaron a un campo ubicado en Arrecifes, una localidad ubicada al norte de la provincia de Buenos Aires, y prendieron fuego el único lote de trigo que el productor agropecuario Juan Pablo Rossi tenía sembrado en esta campaña.

“En medio de una terrible sequía hay delincuentes que salen a hacer daño sin ganar nada, a quemar comida, trabajo y dinero”, lamentó el productor en redes sociales donde relató lo ocurrido.

“Ayer por la tarde 3 sujetos en motitos deliberadamente prendieron fuego mi único lote de trigo de esta campaña”, denunció en su cuenta de Twitter junto a un video que muestra cómo quedaron las seis hectáreas y media del cultivo alcanzadas por el fuego.

En diálogo con LA NACION, Rossi contó que el campo está ubicado en las inmediaciones del Arroyo El Contador, adonde muchas familias suelen ir a pasar el día para refrescarse en el agua.

“Una señora que ayer estaba tomando mate con su hija vio a tres hombres prendiendo fuego el trigo, les gritó y, al escucharla, se subieron a la moto en la que habían ingresado y se escaparon”, contó.

Según detalló, luego la mujer dio aviso a los bomberos, que llegaron a los pocos minutos y apagaron el incendio. “Este año por la sequía hubo muchos incendios en los campos así que están preparados”, comentó y agregó: “Pero en este caso fue algo intencional, no hubo ningún accidente, ni negligencia, sino que fueron a hacer eso”.

Para el productor, se trata de un episodio totalmente al azar y asegura que no sospecha de nadie. “Si bien tengo el campo desde hace muchos años, yo vivo en Buenos Aires, no conozco a mucha gente de la zona y tampoco tengo rencores, ni problemas con nadie. Para mí fue totalmente al azar”, sostuvo.

Rossi indicó que la semana pasada habían hecho una prueba para cosechar, pero como le faltaba todavía unos días al cultivo, solo avanzaron en una pequeña parte, retiraron la máquina y dejaron la tranquera abierta. “Creo que al encontrarla abierta aprovecharon y entraron”, expresó.

El productor aún no realizó la denuncia, pero aseguró que la va a hacer luego de contactar a la mujer que fue testigo del hecho para pedirle más datos y consultarle si está dispuesta a testificar. Según detalló, fue ella la que relató los hechos a los bomberos cuando llamó para alertar lo ocurrido.

Debo agradecer al cuerpo de Bomberos Voluntarios de Arrecifes, ya que por su rápida labor la pérdida no fue total y no afectó lotes vecinos también listos para cosechar.

“El daño no fue tan grave porque fueron seis hectáreas y media de un trigo que está dando 800 kilos, pero lo que me preocupa es que fue un acto intencional y de delincuencia”, indicó y agregó: “Esto no me genera mucho más que lo que me genera todo lo que pasa en la Argentina: decepción constante por todo; estoy completamente desmotivado. No dan ganas de emprender y planificar nada en este país”.

En ese campo Rossi produce 220 hectáreas. En medio de la sequía que afecta al sector, se muestra “agradecido” porque solo hizo un lote de trigo. En esa región los rendimientos suelen rondar los 4500 a 5000 kilos por hectárea en un año normal y ahora están en 800 kilos. En tanto, aún no pudo iniciar la siembra de la campaña gruesa.