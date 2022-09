“La cocinó”: el lamento de un productor por la falta de lluvias y una feroz helada

Un grupo de productores compartió un video estremecedor sobre las consecuencias de la sequía en varias zonas de la provincia de Buenos Aires. En la cuenta de Instagram del Grupo Independencia, donde comparten material sobre la producción agrícola y comunicaciones del agro, subieron una serie de imágenes que exponen la realidad que atraviesan muchos productores en este momento por la falta de lluvias.

“Miren el trigo. ¡Qué lindo que está, secándose! Es uno de los mejores lotes que tengo. Así, cuando lo ves, el surco está todo verde, y cuando lo venís a ver acá está todo re ca***do palos”, se lo escucha decir a un productor de la zona de Pergamino, en la provincia de Buenos Aires, en un video que titularon como “El mal tiempo”. El agricultor mostró la gran diferencia entre lo que se puede percibir desde lejos y los detalles de la planta cuando se la ve desde muy cerca.

Pergamino es una de las zonas más afectadas por la falta de lluvias, desde hace varios meses. Tal y como publicó este medio días atrás, en ese partido de unas 305.000 hectárea, hay una merma estimada de entre 20 y 25% en el trigo, de 40% a 45% en cebada y de un 30% en arveja.

Un grupo de productores compartió las consecuencias de la sequía en la provincia de Buenos Aires

El clip comenzó a circular desde las redes sociales del Grupo Independencia para exponer las condiciones en las que están en el campo. “La falta de lluvias, más las recientes heladas, han hecho trizas los cultivos de invierno”, escribieron en la parte de los comentarios.

En el mismo filme, también manifestaron las consecuencias de la falta de lluvias en la zona de Bragado. “Esto es un lote de cebada, la helada del domingo lo hizo pedazos. Tremendo. Una seca que no se puede creer. No hay una sola gota de agua en el canal, pero el campo es así. Ahí se alcanza a ver los surquitos. La cocinó: -2C°. Un lote de 50 hectáreas, lo hizo pelotas. Ojalá se recupere”, se escucha decir a un productor mientras señala el recorrido del canal que, en teoría, debería contener agua.

“Recorriendo un lote de lentejas. Así es producir a campo abierto. No llueve, heladas, esa es la realidad de lo que están pasando hoy los productores a nivel nacional”, agrega una persona de la zona de Pergamino. Para graficar la situación, sacó una planta: “Ya se secó todo. Esto no se recupera por más que llueva hoy. Bueno... Tenemos pronósticos no alentadores”.

En el campo viven con preocupación el agravamiento de los efectos de la sequía en la región agrícola núcleo, que comprende el sur de Santa Fe, el sudeste de Córdoba y el norte bonaerense luego que fallaran en esa zona las lluvias que se aguardaban para el fin de semana pasado con la tormenta de Santa Rosa.

Según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), en la franja más seca de la zona núcleo los cuadros clasificados como regulares y malos de trigo ya superan el 50%. También, de cara a la siembra de maíz, la entidad recortó en 180.000 hectáreas su previsión de superficie para esa región.