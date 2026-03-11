Financiamiento: destacan que crece el interés por invertir en el agro, aunque persiste el impacto de la sequía

SAN NICOLÁS.- El nuevo escenario económico está impactando en el financiamiento del agro con una extensión de los plazos, mayor búsqueda de líneas en dólares, más demanda de la ganadería y renegociaciones de las deudas por parte de pequeños productores.

Ese es el escenario que plantearon los ejecutivos de Banco Galicia en un encuentro con la prensa especializada en Expoagro. La entidad, con el 30% por ciento de market share, ocupa el primer lugar entre las empresas privadas que financian a la actividad.

“Las expectativas del negocio son optimistas”, dijo Marcelo Iraola, gerente de Banca Mayorista de Banco Galicia. “No solo hay más interés por el financiamiento para la agricultura, sino también para la ganadería y las economías regionales”, añadió. Según el ejecutivo, está apareciendo más oferta crediticia para plazos mayores a los de un ciclo agrícola. Eso, dijo, representa una mejora en las perspectivas de estabilidad.

En el primer dia de la muestra Expoagro gran cantidad de gente la recorre Marcelo Manera - LA NACION

La entidad lanzó en Expoagro una línea de financiamiento para la ganadería en dólares con un plazo de pago de hasta cinco años. “El país necesita aumentar el número de cabezas de ganado y la producción de carne; hay demanda para la compra de animales, pero también para quienes hoy quieren invertir en mangas, alambrados y otras instalaciones para hacer ganadería”, explicó Hernán Busch, gerente de Banca Agropecuaria de Banco Galicia.

A su vez, Iraola indicó que la estabilidad macroeconómica, con la baja de la inflación, genera oportunidades de inversión. Busch, a su vez, explicó que recibieron numerosas consultas por la adquisición de maquinaria agrícola. “Hay una necesidad de renovar el parque de cosechadoras y tractores”, indicó. También, indicó que hay un crecimiento de los créditos que incentivan la sustentabilidad de los planteos agrícolas. Al respecto, recordó, Galicia tiene acuerdos con compañías como Bayer o Syngenta, entre otras, que establecen condiciones preferenciales para la compra de insumos cuando se adoptan los parámetros de las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) (rotación de cultivos, manejo integrado de plagas y siembra directa, entre otras técnicas).

Otra tendencia que está creciendo en el negocio agropecuario es el uso de los canales digitales para el financiamiento. “Cuando un cliente viene a la muestra para una consulta por la compra de maquinaria, por ejemplo, ya está informado de las condiciones de los préstamos y lo vinculamos directamente con la empresa o fabricante del equipo que quiere comprar”, dijo Busch. Además de sus propios canales digitales, Galicia participa en la plataforma Nera para la adquisición de insumos para agricultura y ganadería.

Pese a las perspectivas positivas que presenta el agro, los ejecutivos de la entidad financiera reconocieron que todavía persisten problemas. “Creció la mora en los clientes más chicos, se está sintiendo ahora el impacto de la sequía de años atrás”, admitió Iraola.

Al ser consultado por la situación de algunas empresas de alimentos e insumos que cesaron sus pagos y declararon la convocatoria, explicó que se trató de casos particulares afectados por distintos factores. “Cuando hay inflación alta se disimulan los errores”, sostuvo.

En cuanto a la necesidad de bajar las tasas de interés para los créditos en pesos, Iraola explicó que debe haber una baja más pronunciada de la inflación y una reducción de los encajes bancarios. “Respecto de los países de la región, la Argentina tiene un porcentaje muy bajo de financiamiento al sector privado”, recordó Iraola en referencia a la historia de inestabilidad del país.