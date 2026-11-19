CÓRDOBA.- La evolución del tipo de cambio brasileño empieza a encender una señal de alerta para las economías regionales argentinas. Que el real se debilite frente al peso introduce un riesgo adicional para un conjunto de actividades que dependen, en buena medida, de las compras del principal socio comercial del país. A diferencia de los grandes complejos agroexportadores, que cuentan con una cartera más diversificada de compradores, buena parte del denominado “otro agro” tiene en Brasil un destino difícil de reemplazar.

Un análisis de Jorge Day, del Ieral de la Fundación Mediterránea, remarca que Brasil absorbe el 35% de las exportaciones argentinas de productos regionales, entre ellos vino, frutas, ajo, papa, aceite de oliva, legumbres y tabaco.

La exposición es considerablemente superior a la del agro pampeano, que destina al mercado brasileño apenas el 8% de sus ventas externas. Solo las manufacturas industriales no mineras presentan una dependencia mayor, con el 44%, en buena medida por las ventajas de acceso que ofrece el Mercosur.

El problema cambiario tiene un efecto directo sobre la competitividad: si el real pierde valor frente al peso argentino, los productos nacionales se encarecen para los compradores brasileños y pueden quedar en desventaja frente a proveedores de otros países o frente a la producción local.

A ese escenario se suma otro factor, un eventual ajuste fiscal en Brasil y la continuidad de tasas de interés elevadas podrían moderar el consumo y la actividad económica, con consecuencias sobre la demanda de importaciones.

En 2025, Brasil concentró 75% de las exportaciones argentinas de aceitunas y alrededor de 63% de las de ajo. También 69% de las ventas externas de papa industrializada Unilever

La exposición no es homogénea entre los distintos rubros. En 2025, Brasil concentró 75% de las exportaciones argentinas de aceitunas y alrededor de 63% de las de ajo. También 69% de las ventas externas de papa industrializada. En frutas, su participación alcanzó 54% en manzanas, 51% en ciruelas secas, 49% en pasas de uva y 41% en peras. Se trata de actividades para las cuales cualquier modificación de las condiciones cambiarias brasileñas puede tener un impacto significativo.

Otros sectores presentan una dependencia menor. Brasil representa 16% de las exportaciones de vino, 29% de las de aceite de oliva y alrededor de 10% de las de tabaco. En el caso del limón, su participación es prácticamente nula, en parte porque Brasil cuenta con producción propia. Pero el riesgo cambiario se monta sobre un problema previo. Day apunta que la Argentina perdió participación como proveedor de Brasil en varios de estos productos, mientras que el mercado brasileño ganó peso como destino de las exportaciones regionales nacionales.

Participación

Entre 2004 y 2026 la participación argentina en las compras brasileñas de estos productos cayó de aproximadamente 59% a 36%. En sentido inverso, Brasil pasó de representar cerca de 23% a 37% de las ventas externas argentinas del conjunto considerado.

La doble tendencia revela una vulnerabilidad. La Argentina vende relativamente menos dentro del mercado brasileño, pero depende cada vez más de ese destino para colocar sus propios productos. Es decir, pierde terreno frente a sus competidores y, al mismo tiempo, aumenta su exposición a las condiciones económicas y cambiarias del socio comercial.

Brasil representa 16% de las exportaciones de vino, 29% de las de aceite de oliva y alrededor de 10% de las de tabaco Gentileza/Diez Treinta

La competencia internacional ayuda a explicar parte de ese retroceso. Chile ganó participación en las compras brasileñas de manzanas y Portugal avanzó en aceite de oliva. El dato que destaca el informe es que, en ambos casos, los valores argentinos por kilo fueron similares o incluso inferiores a los de esos competidores. Por lo tanto, el precio no alcanza para explicar la pérdida de mercado: también inciden la capacidad de abastecimiento, la presentación de los productos y la presencia comercial.

Las perspectivas dependerán, en buena medida, de cuánto dure la debilidad del real y de cómo evolucione la demanda brasileña. Si ambos factores juegan en contra, los sectores con mayor concentración de ventas en ese país serán los primeros en sentirlo. Incluso el vino, con una exposición directa menor, enfrenta otro frente de preocupación: la caída del consumo mundial.