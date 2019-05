Federico Trucco Fuente: LA NACION - Crédito: Mauro V. Rizzi

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 24 de mayo de 2019 • 10:53

La empresa argentina Bioceres Crop Solutions Corp logró que Brasil apruebe su soja tolerante a sequía para su comercialización.

El evento ya cuenta con su autorización en la Argentina, pero no se puede sembrar hasta que China, el mayor comprador mundial del grano, no de su autorización. Esto podría suceder hacia fin de año. En Brasil, en tanto, el producto no saldrá al mercado hasta que la compañía logre el registro de variedades, lo que podría demandar unos dos años.

En el vecino país el visto bueno para la soja fue otorgado a la brasileña TMG (Tropical Melhoramiento & Genetica) y a Verdeca, un joint venture entre Arcadia Biosciences y Bioceres Crop Solutions Corp.

Es en ese marco donde se da el permiso para la tecnología de la empresa argentina. En Brasil TMG y Verdeca han desarrollado una asociación para combinar el germoplasma de TMG con las tecnologías de Verdeca.

En la Argentina, la soja de Bioceres, cuyo CEO es Federico Trucco, fue aprobada en 2015, pero como se mencionó aguarda el permiso de China. En la última sequía la presencia de esta tecnología podría haber evitado en soja la pérdida de casi 5 millones de toneladas. Vale recordar que en soja el país perdió 20 millones de toneladas.

"Esta novedosa tecnología permitirá a los productores de soja proteger los rendimientos bajo condiciones de estrés hídrico", dijo Martin Mariani Ventura, gerente general de Verdeca. En Brasil se siembran unos 34 millones de hectáreas con soja.

La soja tolerante a sequía podría haber evitado la pérdida de casi 5 millones de toneladas en la anterior campaña

"La desregulación de esta tecnología en Brasil es otro paso importante para la comercialización exitosa de la tecnología HB4 (ese es el nombre del gen de resistencia a sequía) en Sudamérica", agregó.

Además del evento HB4, en Brasil se aprobó el apilamiento con otro evento de tolerancia a herbicidas (glufosinato de amonio y tolerancia al glifosato).

En EE.UU la soja tiene el permiso de la Administración de Alimentos y Medicamentos, en tanto que el Departamento de Agricultura (USDA) evalúa propuestas reglamentarias.

Anteayer Bioceres Crop Solutions Corp anunció que sus ventas de los últimos nueve meses para el período finalizado el 31 de marzo pasado se ubicaron en US$110,7 millones, una mejora del 9% respecto de igual período de 2018. Además, el Ebitda ajustado para el mismo lapso resultó de US$32,6 millones, una suba del 94% por mayor margen bruto y menores gastos operativos.