El Gobierno anunció una nueva baja de retenciones para el campo

El Gobierno nacional anunció este martes una nueva reducción de las retenciones al sector agropecuario, según confirmó el ministro de Economía, Luis Caputo.

Ahora, de acuerdo con lo informado por el funcionario, las alícuotas bajarán de la siguiente manera:

Soja : de 26% a 24%

: de 26% a 24% Subproductos de soja: de 24,5% a 22,5%

de 24,5% a 22,5% Trigo y cebada: de 9,5% a 7,5%

de 9,5% a 7,5% Maíz y sorgo: de 9,5% a 8,5%

de 9,5% a 8,5% Girasol: de 5,5% a 4,5%

Nueva reducción de impuestos a las exportaciones para el campo.

“Damos hoy un nuevo paso en el camino del alivio fiscal para el sector agropecuario, avanzando en la reducción permanente de los derechos de exportación para las cadenas de granos y subproductos. Eliminar las retenciones ha sido siempre una prioridad para el presidente Javier Milei”, indicó Caputo en su cuenta de X.

Y continuó: “Seguiremos haciendo todo lo posible por alcanzar este objetivo lo antes posible. Ya hemos dado muchos avances concretos en esta dirección y seguiremos haciéndolo, en la medida en que las condiciones macroeconómicas así lo permitan”.

Además, sostuvo que esta baja de retenciones “busca mejorar la competitividad de la agroindustria, uno de los motores más potentes de la economía argentina y responsable de cerca del 60% de las exportaciones”.

“De esta manera, reafirmamos nuestra convicción de que el campo argentino seguirá creciendo, generando empleo, impulsando el desarrollo en cada región del país y fortaleciendo la presencia de la Argentina en los mercados del mundo. El camino es claro: menos impuestos, más producción, más oportunidades y trabajo para todos los argentinos”, cerró el funcionario de Milei.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, también se expresó al respecto: “El camino siempre será el de bajar impuestos, siempre respetando el equilibrio fiscal. Dios bendiga a la República Argentina”.

La decisión se suma a otras reducciones aplicadas por la administración libertaria, que ya había eliminado de manera transitoria las retenciones de septiembre, medida que permitió ingresos por US$7000 millones en un contexto de fuerte tensión cambiaria.

Además, el Gobierno había dispuesto rebajas previas mediante los decretos 697/24, 38/25, 439/25 y 526/25, que llevaron las alícuotas a 0% para economías regionales, productos lácteos, porcinos y otras actividades, con el objetivo de impulsar el valor agregado, el desarrollo exportador y la competitividad de sectores estratégicos.

El Gobierno anunció una nueva baja de retenciones para el campo Tomas Cuesta - Getty Images South America

Según los fundamentos oficiales, estas medidas tuvieron un impacto directo: durante 2024, los volúmenes exportados de productos agroindustriales crecieron 56% y el valor total exportado aumentó 26%.

A comienzos de octubre, el jefe de Estado había anticipado en una entrevista televisiva qué pasaría con los derechos de exportación hacia adelante: “La idea hacia adelante, siempre, es bajar impuestos. Nosotros le hemos bajado 43 cargas al campo. Son 43 mejoras que se le dieron de manera directa al campo”. Y añadió: “Yo odio las retenciones, pero siempre qué dije, cómo voy a hacer para bajar los impuestos”.

La reducción de las retenciones era ya un reclamo por parte del sector del campo. Y es que la última medida de retenciones cero estuvo en vigor solo por 72 horas, hasta que se cumplió el cupo de US$7000 millones establecido.

Este breve período generó quejas por parte de productores que no lograron vender a tiempo para aprovechar las retenciones a cero o ya no tenían mercadería.