Salvataje: Trump ayudará con US$12.000 millones a los agricultores de Estados Unidos tras la “guerra” comercial con China

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, presentará un plan de ayuda a los agricultores norteamericanos por US$12.000 millones afectados por su política comercial, según consignó Reuters en base a un funcionario de la Casa Blanca.

Vale recordar que, en medio de importantes cosechas, los aranceles que Trump aplicó a China llevaron a que el gigante asiático frenara compras de soja norteamericana en represalia. Esto comenzó parcialmente a revertirse luego del encuentro que el mandatario de Estados Unidos y su par chino, Xi Jinping, mantuvieron el mes pasado en Corea del Sur. Allí EE.UU anunció que China se comprometió a adquirir 12 millones de toneladas. De ese volumen, hasta el viernes estaban confirmadas ventas al gigante asiático por 2.713.000. Sin embargo, el mercado consideraba insuficiente el nivel de operaciones y el viernes pasado en la Bolsa de Chicago cerró la semana con una pérdida del 2,86%, a US$406,11 la tonelada.

En este contexto, según Reuters, se aguardaba que Washington anunciara en octubre último una ayuda de hasta US$15.000 millones. Consignó que la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, expresó en su momento que el cierre del gobierno federal durante 43 días retrasó el anuncio. Bloomberg News, que fue la primera en comunicar el monto de ayuda, indicó que productores de ganado y granos concurrirán al encuentro en la Casa Blanca. Esto será hoy.

El presidente estadounidense, Donald Trump, y el presidente chino, Xi Jinping, en la reunión que tuvieron en Corea del Sur Mark Schiefelbein - AP

Más temprano, Reuters había señalado en un cable que los precios retrocedieron 6% desde los máximos en 17 meses alcanzados en noviembre pasado. Esto por las especulaciones de que China no compra suficiente soja.

En otro cable, la agencia de noticias indicó que las importaciones de soja de China tocaron su nivel más alto en noviembre desde 2021, en medio de fuertes compras en Brasil, el mayor productor del mundo y la reanudación de embarques desde los Estados Unidos.

“El principal comprador de soja del mundo ingresó 8,11 millones de toneladas métricas en noviembre, dijo la Administración General de Aduanas, un 13,4% más que los 7,15 millones de toneladas del año anterior”, señaló. En tanto, precisó que en los primeros once meses de 2025 las compras totales chinas de soja aumentaron un 6,9% respecto al año anterior, hasta 103,79 millones de toneladas.

El presidente de China, Xi Jinping. En los primeros once meses de 2025 las compras totales chinas de soja aumentaron un 6,9% respecto al año anterior, hasta 103,79 millones de toneladas Xie Huanchi - Xinhua

Al margen de la performance de noviembre, la colocación de ese mes bajó un 14,5% respecto a octubre. “Las importaciones de soja en noviembre se situaron ligeramente por debajo de nuestras expectativas”, expresó Rosa Wang, analista de la consultora agrícola JCI, con sede en Shanghái.

En un informe del viernes pasado, la corredora Granar dijo que la soja había concluido la semana en Chicago como “consecuencia directa del desencanto de los operadores con el ritmo calmo que reflejan las compras chinas en Estados Unidos y del ruido que generaron las declaraciones de funcionarios estadounidenses en los últimos días, que acentuaron la incertidumbre de los operadores”.

“En efecto, a las compras chinas en cuentagotas se sumaron, el miércoles, los dichos del secretario del Tesoro, Scott Bessent, en cuanto a que los 12 millones de toneladas que debían negociarse antes del cierre del año ahora cambian su fecha límite a febrero”. Recordó también el comentario del Representante Comercial estadounidense, Jamieson Greer, respecto de que “probablemente” el comercio entre EE.UU. y China “debería ser menor para que no dependamos tanto uno del otro”.