“La empresa tiene que pagar”: se conoció otro pedido de quiebra de SanCor

SANTA FE.- Dos pedidos de quiebras, uno de trabajadores y otro de exempleados, parecen acelerar los pasos para definir el futuro de la láctea SanCor Cooperativas Unidas Limitada (CUL) con sede en Sunchales, al oeste de esta provincia, en concurso de acreedores desde febrero de este año.

El viernes pasado, Aldo Regali, titular del estudio jurídico que patrocina el grupo de exempleados que acordaron con la empresa el retiro voluntario y forman parte del denominado consorcio de acreedores, presentó ante el Juzgado Civil y Comercial de la Cuarta Nominación de los Tribunales de Rafaela, el pedido de quiebra. Argumentó que “siguen los incumplimientos de los denominados prontopagos acordados, mientras que frente al reclamo la empresa dice que pagó cuando la realidad es que no pagó”, según la documentación pertinente, explicó a LA NACION el abogado.

El profesional, que realizó la presentación aclaró que “hay que esperar lo que resuelva el juez con todos estos argumentos. Pero para zafar de este pedido de quiebra, que ni siquiera los acreedores más grandes se animaron a hacer, la empresa tiene que pagar”, subrayó.

El pedido de quiebra fue formulado por extrabajadores que se retiraron

En este marco, vale recordar que en la asamblea extraordinaria del sábado pasado, los trabajadores de SanCor CUL afiliados a la Asociación de Trabajadores de la Industria Láctea de la República Argentina (Atilra), la entidad sindical que los representa, resolvieron por unanimidad y aclamación el pedido de quiebra de la empresa, que habrán de formalizar ante el juzgado donde tramita el Concurso Preventivo de la Cooperativa esta semana.

Para arribar a tal determinación, la asamblea consideró no solo la deuda histórica preconcursal donde solo de origen laboral se insinuaron 1860 créditos, por los que la empresa reconoce adeudar 69.000.000.000 de pesos, sino también la falta de pago de sueldos correspondientes a los meses de abril, mayo, junio, julio, agosto y aguinaldo del primer semestre de 2025, es decir, todas “obligaciones alimentarias esenciales e inexcusables” de plazo vencido posteriores a la resolución de apertura concursal.

Los trabajadores agrupados en Atilra reclamaron una deuda preconcursal por $69.000 millones y otra de los últimos meses que ya supera los $14.000 millones

También se sumaron por el mismo periodo las cifras en concepto de aportes y contribuciones retenidos y no depositados en favor de la obra social Ospil, la mutual Ampil y Atilra, "acumulando en este breve lapso una suma adeudada de origen laboral que ya se ubica largamente por encima de los catorce mil millones de pesos($ 14.000.000.000)”, según dijo el gremio.

Además de la deuda, según la información a la que tuvo acceso este medio se sigue hablando sobre el achicamiento de la planta de personal. En este sentido, se recordó que hace pocas semanas la compañía implementó un nuevo recorte del orden de los 370 trabajadores. También SanCor mantiene una deuda multimillonaria con sus proveedores y, además, incumplió pagos de servicios como la electricidad en algunas de sus plantas

“Sobrevive procesando leche y generando productos para terceros en las plantas de Devoto, Balnearia y La Carlota”, de la provincia de Córdoba, dijo un dirigente del sector.

Al argumentar la decisión de solicitar se declare la quiebra, Regali, el abogado santafecino que patrocina a extrabajadores, indicó: “Estamos hablando de personas de más de 60 años de edad, muchos enfermos, sin obra social ni ingresos, que le entregaron 30 años de su vida a la empresa. Hoy están pidiendo dinero prestado para sobrevivir”.

SanCor pidió la apertura del concurso de acreedores en febrero pasado. Confirmó el despido de 372 trabajadores a dos semanas de ingresar en la Justicia y sumó deuda de salarios, indemnizaciones, pago a tambos, proveedores, servicios y deuda anterior, indicaron.

La firma tiene planas que operan a fasón para terceros

En tanto, fuentes consultadas dijeron que aumentó su producción. De 60.000 litros diarios que procesaba a comienzo de este año hoy recibe aproximadamente 300.000 litros diarios. Esa cantidad le permite atender la demanda de terceros (como la manteca Tonadita para Elcor) y quesos semiduros para La Tarantela y Punta del Agua. Esto mientras los productos de su marca ya no se ven en las góndolas de las cadenas de comercialización.