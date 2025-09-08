LA NACION

Por US$600 millones: Adecoagro y ACA compraron el 50% de Profertil y se retira una reconocida firma internacional

Se trata del porcentaje que hoy está en manos de la norteamericana/canadiense Nutrien y es la mayor productora de fertilizantes; la otra mitad la tiene YPF

La planta de Profertil en la zona de Bahía Blanca
Dos de los mayores actores del agro, Adecoagro y la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), compraron en conjunto, por una suma que ronda los US$600 millones, el 50% de la productora de fertilizantes Profertil. Las firmas anunciaron el entendimiento para avanzar en la operación y controlar ese porcentaje que hoy está en manos de la norteamericana/canadiense Nutrien. Los términos de la sociedad son los siguientes: un 80% para Adecoagro y otro 20% para ACA. Profertil está en la zona de Bahía Blanca y, además de Nutrien, el otro 50% está en manos de YPF.

“Adecoagro, una empresa líder en producción sustentable en Sudamérica y la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) uno de los principales operadores de granos de Argentina, anuncian que han firmado un acuerdo para adquirir en forma conjunta la participación del 50% de Profertil SA, el mayor productor de urea granulada de Sudamérica. El 50% restante de Profertil pertenece a YPF SA, la mayor productora de petróleo y gas de Argentina”, dijeron en un comunicado.

“Adecoagro y ACA, en una sociedad 80%-20% respectivamente, ejecutarán la adquisición del 50% del capital social en circulación de Profertil. La transacción está sujeta a las condiciones de cierre habituales y se espera que se complete antes de finales de 2025. En línea con el acuerdo de accionistas de Profertil, el propietario del 50% restante del capital accionario [YPF] tiene un derecho de preferencia de 90 días para adquirir la participación de Nutrien en los mismos términos y condiciones. El precio de compra de las acciones de Nutrien en Profertil se estima en aproximadamente US$600 millones”, señalaron.

Noticia en desarrollo

