La industria frigorífica absorbió fuertes costos, pero alerta que no lo podrá hacer mucho tiempo más

La semana pasada, el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (Ipcva) reveló que la carne subió solo un 1,4% en junio último, por debajo de la inflación informada por el Indec, que se ubicó en el 5,3%. Este dato no sorprendió a la industria cárnica, donde señalan que el motivo del estancamiento del precio obedece a que están absorbiendo los mayores costos de la actividad, desde los salarios al incremento del gasoil y la electricidad, aunque no lo podrán hacer mucho tiempo más. Según fuentes consultadas por LA NACION, este panorama podría cambiar en el último trimestre de 2022 y trasladarse los mayores costos al consumidor.

En mayo pasado, la carne había aumentado 6,1%, superando en ese caso el 5,1% de la inflación. Pero, como se mencionó, en junio último la carne se encareció 1,4% contra 5,3% del índice general de precios. Por ello ahora hablan de un valor “estancado” mientras tienen mayores costos y un acuerdo de siete cortes por cumplir con el Gobierno.

Daniel Urcía, vicepresidente de la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentina (Fifra), resaltó en un informe que “el segundo semestre del año empezó con una mayor incertidumbre económica”, porque la carne aumentó menos que la inflación.

La carne subió menos que la inflación el mes pasado Fabian Marelli

Según dijo, el hecho de que la carne no haya aumentado al mismo ritmo de la inflación de junio pasado pone en evidencia que “el problema es macroeconómico” y no puede ponerse en un producto en particular o en el precio del resto de los alimentos.

“No es que la inflación aumenta con base en los productos”, indicó Urcía. Según el informe de esa entidad, el cierre del semestre muestra que hubo una faena vacuna 2% por encima de la registrada en los primeros 6 meses del año pasado. En el caso del sector porcino el incremento fue de 1%.

Por otra parte, el dirigente resaltó que en los últimos meses “se ha faenado hacienda de mayor peso”.

“Ese volumen de actividad es lo que permite cubrir mayores costos. Nosotros tuvimos un 60% en los costos [de energía]”, precisó. Desde entonces, la industria comenzó a soportar los gastos.

“Estos son mayores costos, como el aumento del gasoil, la electricidad y los sueldos que no están impactando en el precio de la carne. Ese es un costo que se empieza a acumular y que en algún momento se aplicará”, explicó Urcía.

Estimó que en julio la carne va a aumentar también por debajo de la inflación, ya que la industria frigorífica sigue absorbiendo estos gastos. “Pero todo ese aumento de costos va a estar impactando en algún momento. Lo veo en el último trimestre del año”, advirtió.

De acuerdo con los datos proporcionados por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, la producción de carne vacuna en el primer semestre del año subió un 4% respecto de lo registrado en igual período de 2021, con 1,5 millones de toneladas. En esto coinciden en Fifra, donde indican que la faena ha crecido levemente. Sin embargo, cuando “se ve en el tema de la rentabilidad para el sector se observa que está deteriorado”.

En el caso del salario, explicó que de manera escalonada se terminará aplicando un incremento del 80%.

“Las empresas se ven empujadas a ser cada vez más productivas debido al continuo incremento de costos y a las complicaciones para su traslado al precio de la carne. La escasez de gasoil ocasiona trastornos para toda la logística de transporte de hacienda y distribución de carnes, además de incrementar los costos productivos de cada kilo de carne que sale de los frigoríficos. También impactan en los costos los incrementos en las tarifas de la energía eléctrica y los salarios, por mencionar solo algunos más”, precisó Fifra en su informe.

“Lo que estamos viendo en los últimos meses es una pérdida acelerada del poder adquisitivo de los consumidores y, aunque otras carnes registran un aumento mayor en forma interanual, son priorizadas por su menor valor lo que expresa el menor poder de compra del ingreso de los ciudadanos”, remarcó la entidad.