Interna en la Rural: Nicolás Pino confirmó que será candidato para otro mandato como presidente y se enfrentará a Marcos Pereda

El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, confirmó hoy que será candidato para un nuevo mandato como titular de la entidad.

Pino anunció que se presentará a las elecciones de la SRA, que se harán el 9 de septiembre próximo, luego de que desde la agrupación Presencia Federal, que será su sello para los comicios, más de 800 firmas pidieran su reelección. Del lado de la oposición, que lidera el actual vicepresidente, Marcos Pereda, enfrentado a Pino y referente de la lista Renovación con Unidad, ayer fustigaron en un comunicado que el “operativo clamor” al actual presidente tenía “apoyos truchos”.

“Con el apoyo de cientos de socios y el compromiso de seguir trabajando por el campo argentino, he decidido postularme nuevamente para presidir la Sociedad Rural Argentina, encabezando una lista con un grupo importante de socios que me acompañará“, escribió Pino en la red X.

Con el apoyo de cientos de socios y el compromiso de seguir trabajando por el campo argentino, he decidido postularme nuevamente para presidir la Sociedad Rural Argentina, encabezando una lista con un grupo importante de socios que me acompañará. — Nicolás Pino (@NicolasPinoSRA) May 29, 2026

“Todavía quedan temas centrales sobre los cuales seguir trabajando: competitividad, eliminación de retenciones, infraestructura, financiamiento y fortalecimiento institucional”, agregó.