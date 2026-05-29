Gesto de Lula: Brasil resolvió no aplicar medidas antidumping contra los lácteos argentinos

Después de varios meses de gestiones diplomáticas, presentaciones técnicas y una estrategia conjunta con Uruguay para refutar las acusaciones de competencia desleal, la Argentina recibió una definición clave de Brasil en la investigación por presunto dumping en las importaciones de leche en polvo. El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva confirmó que existieron prácticas consideradas desleales, con márgenes que en el caso argentino llegaron hasta el 60% y, en el uruguayo, rondaron el 50%. Sin embargo, en una “decisión de equilibrio” político y económico, resolvió suspender de manera inmediata la aplicación de los derechos antidumping contra ambos países.

Esta decisión, según confirmó el Gobierno de Brasil, a través de su Comité Ejecutivo de la Cámara de Comercio Exterior (Gecex-Camex), se da mientras evalúan “posibles impactos” que la medida podría tener sobre los precios de los alimentos en el mercado interno. La suspensión inmediata de los aranceles punitivos rige desde la decisión adoptada por el Gecex en su reunión de ayer. Brasil investigó las importaciones de leche en polvo provenientes de la Argentina y Uruguay correspondientes al período comprendido entre 2021 y 2023, mientras que el proceso formal de investigación se abrió en diciembre de 2024.

En rigor, el Comité Ejecutivo aprobó formalmente la imposición de derechos antidumping definitivos para las importaciones de leche en polvo originarias de la Argentina y Uruguay, pero la medida quedó “congelada cautelarmente” por razones de “interés público”, se conoció.

Brasil suspendió su aplicación hasta completar un análisis sobre sus efectos en el mercado brasileño pics five

La resolución publicada en el sitio oficial del gobierno brasileño representa un reconocimiento técnico al planteo impulsado por los productores brasileños, que desde hace meses denuncian que “las importaciones desde ambos países ingresan al mercado brasileño a precios artificialmente bajos". La Confederación de Agricultura y Ganadería de Brasil (CNA) presentó la denuncia formal en nombre de los productores. En ella habían argumentado que esta práctica afectaba la rentabilidad de la cadena láctea local.

Sin embargo, tras la resolución y de acuerdo con fuentes al tanto de la investigación, la resolución deja en evidencia el delicado equilibrio que busca mantener el gobierno brasileño entre la protección industrial y el control de la inflación de los alimentos.

Según explicó el Gecex, ahora se abrirá un proceso específico de evaluación para determinar si la eventual aplicación efectiva de esos aranceles adicionales terminaría beneficiando realmente a los productores locales o si, por el contrario, provocaría una suba de precios para los consumidores brasileños.

Tal como había anticipado LA NACION en abril pasado, el Departamento de Defensa Comercial (Decom) brasileño ya había emitido una “nota técnica” preliminar donde concluía que existían evidencias suficientes de prácticas desleales en las exportaciones de leche en polvo provenientes de la Argentina y Uruguay.

En el informe aparecían un listado de empresas argentinas afectadas por la decisión de Brasil Archivo

En ese documento de la Secretaría de Comercio Exterior (Secex) del Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio (MDIC) de Brasil, determinó que las empresas exportadoras de ambos países operaron con márgenes de dumping que oscilan entre el 3,7% y el 61,4%. Según el informe, el volumen de las importaciones provenientes de ambos países “creció un 144,5% en el período analizado", que ingresaron al mercado brasileño con "precios por debajo de los costos de producción locales". Aunque también aclararon que otros orígenes registraron subas aún mayores, de hasta un 240%, “proporcionalmente mayor a las investigadas”.

En tanto que el Decom destacó que se identificó que esta situación impidió a la industria doméstica brasileña ajustar sus precios frente al aumento de los costos operativos. La CNA destacó que esta práctica resultó en una caída de la rentabilidad y un deterioro de los indicadores financieros de los tambos en Brasil.

En el caso de investigación de presunto dumping de la Argentina aparecen firmas como Mastellone Hnos. (La Serenísima), Noal SA, Gloria Argentina, L3N SA. Sin embargo, el expediente incluye a un amplio conjunto de exportadores, que forman parte del universo de compañías bajo análisis, ya sea por su participación en las exportaciones o por haber intervenido en el proceso con presentaciones propias.

Por el lado de Uruguay, la investigación incluyó a Conaprole—la principal cooperativa láctea del país— junto con Estancias del Lago y Claldy y la exportadora Alimentos Fray Bentos.

Para el Comité, la leche en polvo es "similar" a la leche fluida marcelo-aguilar-4503

Uno de los ejes centrales de la discusión fue la definición de “producto similar”. Brasil convalidó el argumento de que la leche en polvo y la leche fluida forman parte de una misma dinámica competitiva porque la primera puede reconstituirse y sustituir usos industriales y comerciales de la segunda. Sobre esa base, el Decom entendió que las importaciones investigadas podían generar daño sobre toda la cadena láctea brasileña, incluyendo a los tambos.

La Argentina y Uruguay rechazaron esa interpretación desde el inicio. Ambos países sostuvieron que se trata de mercados distintos, con estructuras de costos diferentes, y advirtieron que la investigación brasileña podría entrar en conflicto con normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Más allá de la resolución sobre los lácteos, la reunión del Gecex también dejó definiciones económicas más amplias vinculadas a la política industrial y exportadora de Brasil. Reconoció el reclamo de sus productores, aunque decidió priorizar, al menos por ahora, evitar un impacto sobre la inflación y el precio de los alimentos.