“La más cara del mundo”: se vendió una vaca valuada en más de US$4 millones

En Brasil, una vaca de la raza Nelore se convirtió en “la más cara del mundo”. Con 53 meses, Viatina-19 FIV Mara Móveis vuelve a hacer historia y, en un remate se subastó el 33% de su propiedad por 6,99 millones de reales. Con ese valor, la proyección final del ejemplar es de 21 millones de reales, más de US$4 millones. La compradora fue Nelore HRO, de Arandu (SP), que pasa a ser socia de Casa Branca Agropastoril y Agropecuária Napemo, que poseían el 50% cada una del animal.

Ya en mayo de 2022, Viatina-19 FIV Mara Móveis había comenzado a marcar su camino de trascendencia, cuando Napemo, su propietario decidió vender el 50% de su propiedad por casi 4 millones de reales a Casa Branca Agropastoril. En esa oportunidad, también fue un récord para la raza.

“Fantástica sensación de cumplir con nuestro compromiso de compartir la genética Viatina-19 con HRO, un proyecto ganadero con una historia fantástica”, destacó Fabiana Marques Borrelli, directora de Casa Branca Agropastoril.

La cabaña, donde nació el animal, se encuentra en Nova Iguaçu de Goiás, en el norte de ese estado. Su propietario, Silvestre Coelho Filho, dijo que poco tiempo después del nacimiento de la vaca “ya fue posible verificar que Viatina-19 era un animal distinguido por su biotipo y belleza racial”. En este sentido, “con solo 8 meses, Viatina-19 ya ganó su primer premio en Expoinel Goiás, lo que indica el éxito que tendría”, contó Coelho.

En la historia, la raza Nelore se originó en la región de ese mismo nombre en la India, especialmente en la costa Sur, en la provincia de Madrás. Fue en el Brasil donde lo empezaron a llamar Nelore, como sinónimo de Ongole, a un importante grupo étnico introducido desde allí.

En general, son animales de aspecto vigoroso y con gran desarrollo muscular y corporal; su color varía de blanco al gris plateado, incluyendo berreado en negro, presentando el hocico, la piel alrededor de los ojos, orejas, cuernos, cola y pezuñas negros. En Brasil se le ha utilizado para la creación de la raza sintética Simbrasil que combina esta raza con la Simmental, así como la raza Canchim que combina el Charolais con Nelore. Se cría en zonas donde se les exige alta rusticidad.

En su cuenta de Instagram, los propietarios festejaron el récord: “Un gran animal se hace con trabajo y dedicación, con un camino de enfoque por recorrer. Un gran récord es mérito del trabajo en equipo, felicidades”.

Antes de la subasta, técnicos de la cabaña celebraban en redes sociales la venta que se haría de animal. “Hoy es un día lleno de emociones que quedarán grabadas en nuestra memoria. Viatina 19 vino a cambiarnos la vida, yo que acababa de salir de la universidad e insegura de las decisiones que tenía que tomar, terminé sumergiéndome en este mundo de Nelore, donde tan bien me recibieron. Conocí gente increíble y me enamoré de cada proceso, Viatina 19 me demostró que ahí estaba mi lugar, donde yo encajo. Hoy tengo una de las mayores oportunidades que pude tener en esta vida: trabajar con la hembra más completa y deseada de la actualidad. Pero todo va mucho más allá de eso, hablo de amor, entrega y pasión! Viatina 19 vino a revolucionar y ahora comienza su nuevo capítulo y estoy segura que será increíble”, describió una veterinaria del equipo.

“Crecí junto a los animales y con esta mágica interacción me convertí en veterinario y apasionado del ganado, buenos años llevo trabajando en el área, viviendo increíbles experiencias profesionales y en el 2022, a través de un gran amigo, recibí la invitación para intensificar nuestra alianza y dar una asesoría especial para un proyecto llamado Viatina 19, acepté el desafío, lo que no sabía es que allí estaba naciendo mucho más que un proyecto ganadero, una explosión de sentimientos y resultados: Viatina 19 rompiendo récords en ingresos, movimiento mediático, búsqueda de información técnica proveniente de criadores aquí en Brasil y en el exterior, sentimientos de que es un animal con una belleza racial maravillosa, pedigrí indiscutible y me atrevo a decir con un alma evolucionada también”, dijo otro técnico de la cabaña.

