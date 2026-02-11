Estudio contundente: el trigo y la yerba mate perdieron poder de compra y la soja y la hacienda lo ganaron

Trigo y yerba mate atraviesan un mal momento respecto de su poder de compra de insumos; sus precios registran un marcado deterioro. La contracara son la hacienda, que mejoró 25% y la soja. Un trabajo de Coninagro analiza la heterogeneidad que atraviesan distintos productos del agro versus un año atrás [enero de 2026-enero de 2025] y respecto del promedio de los últimos cinco años.

En el caso del trigo, la relación insumo-producto muestra un deterioro significativo, especialmente en la logística, donde la incidencia de los fletes alcanzó máximos históricos. Para un recorrido de 300 kilómetros, el costo del transporte se lleva 21% del valor del trigo, la cifra más alta registrada en los últimos años.

También en relación al combustible la capacidad cayó significativamente: en comparación con el promedio de los últimos cinco años, el productor necesita hoy 55% más de trigo para adquirir la misma cantidad de gasoil, lo que marca un retroceso en la competitividad.

La lupa de Coninagro también se posó sobre los insumos. Respecto a la urea el trigo perdió 10% interanual; ocho por ciento lo hizo frente a la bolsa de semillas de 40 kilos. En cambio, el menor deterioro se dio en relación a los bienes de capital (cosechadora), donde se registra una leve mejora en el corto plazo (-3%) aunque para el mediano plazo el deterioro se estima en 35%.

El texto enfatiza que la brecha entre precios de venta del cereal y costos de producción genera una situación de vulnerabilidad para los productores, quienes deben enfrentarse a decisiones complejas sobre siembras, financiamiento y manejo de recursos, en un marco donde la alta volatilidad de los mercados complican la planificación de largo plazo.

Comparado con los últimos cinco años en general los granos, según el reporte, ganaron poder de compra respecto a glifosato, urea, inmuebles urbanos y rurales, camionetas y construcción. Perdieron frente a fletes, maquinaria, hacienda, semillas y salarios rurales. El peor caso es el del trigo, el mejor el de la soja y, en el maíz, está mejor en relación al costo del gasoil y de una cosechadora, pero peor con respecto a semillas y urea, e igual en el flete.

Situación

La soja pasa un buen momento de rentabilidad: se requiere 25% menos oleaginosa para comprar glifosato, camionetas y cosechadoras y 19% menos para gasoil y fletes.

En el caso de la hacienda -en el mismo período- solo puede comprar menos terneros; en cambio tiene capacidad de comprar más inmuebles, alambre, camionetas, pastura y construcción.

En el 2025 la hacienda aumentó en promedio un 75%, consolidando una mejora real para el productor. La recomposición de precios se trasladó de manera directa al poder de compra del novillito frente a distintos insumos y costos productivos. Por caso, en pasturas en diciembre pasado se necesitaron 34% menos kilos de novillito para adquirir un kilo de semillas de alfalfa que un año antes, pasando de casi 4 kilos a unos 2,7 kilos por unidad de semilla.

Al analizar la leche, si bien no muestra buenas relaciones interanuales, sí presenta mejoras en la comparación con el promedio desde el 2020. Ganó poder de compra frente a terneros, camionetas, semillas de alfalfa e inmuebles y perdió respecto al salario de un empleado rural, maquinaria, maíz y una vaca conserva buena.

La yerba mate tuvo un muy mal 2024 y 2025. Ya perdió 30% de poder de compra respecto al promedio de los últimos cinco años y arrancó el actual período con registros muy débiles: solo ganó poder de compra respecto a fitosanitarios, tomando la media desde 2020. Perdió frente al gasoil, salario rural y camioneta.