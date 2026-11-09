La Mesa de Enlace participó del encuentro con el Papa en la UCA y valoró positivamente sus mensajes

El llamado a dejar de lado las diferencias, sentarse a dialogar y trabajar por una sociedad con más oportunidades fue uno de los principales mensajes que rescataron los dirigentes de la Mesa de Enlace tras participar del encuentro con el papa León XIV en la Universidad Católica Argentina (UCA). Los representantes rurales también destacaron sus palabras sobre la propiedad privada, el cuidado de la tierra, la importancia del trabajo y la responsabilidad de quienes producen y generan empleo.

La reunión convocó a representantes de sindicatos, empresas y organizaciones sociales, que escucharon al Pontífice hablar sobre el trabajo, la producción y la justicia social. Entre los dirigentes del campo estuvieron Carlos Castagnani, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA); Andrea Sarnari, titular de la Federación Agraria Argentina (FAA); Lucas Magnano, presidente de Coninagro, y Carlos Odriozola, vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA).

Uno de los temas que más destacó Sarnari fue la necesidad de escuchar a quienes piensan distinto y buscar acuerdos. “Creo que fue muy contundente en las mismas palabras que viene sosteniendo desde que llegó a la Argentina, en la necesidad de consenso, en la necesidad de aceptar el que piensa distinto en una misma mesa de diálogo”, dijo a LA NACION.

Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina, durante la misa que celebró el papa León XIV en el Monumento de los Españoles

La presidenta de FAA también valoró que el mensaje estuviera dirigido a todos los sectores. “Nos habló a los trabajadores, nos habló a los empresarios y a los que tienen responsabilidades en el Estado desde las políticas públicas”, expresó. Según contó, el Papa los invitó a trabajar juntos, tener en cuenta las necesidades de los demás y cuidar los recursos naturales.

Sarnari también se mostró emocionada por haber participado del encuentro y destacó la cercanía del Pontífice. “Me pareció un Papa muy cálido, muy cercano a la gente”, expresó. Contó que durante la jornada hubo banderas y música, y que le llamó la atención la manera en que León XIV escuchaba a las personas.

Por su parte, Odriozola destacó las palabras de León XIV sobre el cuidado de la tierra, la propiedad privada y la responsabilidad de quienes producen alimentos. En ese sentido, resaltó el papel que puede tener el campo argentino. “Creo que la Argentina en eso es importantísima, porque tiene una capacidad de producción enorme”, afirmó. Para el dirigente, el mensaje también fue una invitación a aprovechar esa capacidad productiva sin dejar de cuidar los recursos.

El vicepresidente de la Rural también valoró que el Papa hablara de la importancia de generar empleo y de las dificultades que atraviesan quienes pierden su trabajo. “Reivindicó mucho la dignidad del trabajo, la posibilidad de dar trabajo a la gente, lo importante y duro que es la pérdida de trabajo”, señaló.

Para Odriozola, participar de la reunión también fue una experiencia especial. Recordó que era la tercera vez que veía personalmente a un Papa, después de Pablo VI y Juan Pablo II. “Primero que nada, un privilegio haber podido estar. Es emocionante ver a Su Santidad y participar de un evento como ese. Para quienes somos creyentes es algo único”, afirmó.

El papa León XIV durante el encuentro con representantes de sindicatos, empresarios y organizaciones sociales en la Universidad Católica Argentina (UCA) Imagen de TV

En tanto, Castagnani destacó que el Papa hablara de las responsabilidades tanto de los trabajadores como de los empresarios. “También pidió responsabilidad, tanto de los trabajadores como de los empresarios”, señaló. El presidente de CRA también valoró que León XIV reconociera el papel de los sindicatos en la defensa de los derechos laborales.

Para Castagnani, otro aspecto importante fue la manera en que el Papa transmitió sus ideas. “Fue un mensaje muy directo, muy sencillo y lo dice con una paz, pero con una firmeza que hace que las dos cosas te lleguen”, expresó. El dirigente también se mostró conmovido por la oportunidad de haber estado frente al Pontífice. “El momento fue muy emocionante. Uno es católico y tener ahí adelante a la máxima autoridad de la Iglesia Católica es emocionante”, contó.

Por último, Magnano destacó el mensaje sobre la necesidad de producir y cuidar el ambiente. “La gran mayoría procuramos el cuidado de los recursos y fundamentalmente de la tierra, y sobre todo cuando reconoce a la propiedad privada como una institución que hay que cuidar y producir con responsabilidad”, expresó.

El presidente de Coninagro también relacionó esas palabras con el trabajo de las cooperativas y la importancia de que los beneficios de la producción lleguen a más personas. “Desde el campo, Coninagro y el cooperativismo compartimos muchas de esas convicciones de producir alimentos, generar oportunidades, cuidar la tierra. Son responsabilidades que van de la mano y el progreso debe llegar a la familia y a las comunidades sin dejar a nadie atrás”, afirmó.

Tras la reunión, las cuatro entidades difundieron un comunicado conjunto en el que expresaron que acompañan y hacen propio el mensaje de “fraternidad, diálogo y encuentro”. También señalaron que los productores tienen mucho para aportar a una sociedad más justa, solidaria y con oportunidades para todos.

Los asistentes al encuentro con el papa León XIV en la UCA, donde se habló sobre el trabajo, la producción y la justicia social Imagen de TV

Según contó Odriozola, Nicolás Pino, presidente de la SRA, también tenía previsto participar del encuentro en la UCA, pero no pudo llegar a tiempo. Antes había asistido a la misa que León XIV celebró en el Monumento de los Españoles, a la que, según pudo saber LA NACION, había sido invitado por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Después de la celebración, quedó demorado por el tránsito en la zona de Oro y Juncal y no llegó antes de que cerrara el ingreso. Por ese motivo, Odriozola representó a la entidad.

Autoridades y representantes del Ateneo de la Sociedad Rural Argentina participaron del encuentro con el Papa en la UCA

Además, la SRA informó que, junto con La Rural S.A., cedieron las instalaciones del predio ferial de Palermo para alojar a más de 2500 voluntarios que colaboraron con la organización de la misa. Según la entidad, la celebración reunió a más de dos millones de personas.

En el encuentro de la UCA también participaron, por parte de la Rural, el secretario Raúl Etchebehere, los directores Tomás Palazón y Matías Louge, y representantes del Ateneo