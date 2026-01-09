Proyectan que los precios de la carne vacuna se estabilizarán en los actuales niveles

CÓRDOBA.- Después de que el precio de la carne vacuna, hasta noviembre, aumentará más que el doble que la inflación minorista (72,8% versus 31,4%), los especialistas en el sector entienden que habrá una estabilización y no proyectan incrementos importantes a corto plazo. Según el relevamiento del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (Ipcva) de la primera y tercera semana de diciembre en AMBA, Córdoba y Rosario, los precios de los distintos cortes mostraron una variación intermensual del 11%.

Según ese trabajo, la suba anual fue de 69,8%. En el caso del pollo fresco el alza de diciembre respecto a noviembre fue de 1,2% y de 25,6% anual, mientras que el pechito de cerdo registró una variación del 5,2% intermensual y de 27,2% interanual.

Con respecto a las diferentes categorías de hacienda, la carne de novillito mostró variaciones en sus precios del 11,6%; la de novillo 6,1% y la carne de vaquillona y ternera 11,1% en la comparación con noviembre. En promedio el precio de la categoría liviana de consumo minorista tuvo un aumento del 11,4%.

El presidente de la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas (Fifra), Daniel Urcía, plantea a LA NACION que para este año proyectan disminución de faena del 8% y 5,5% de menos producción en kilogramos.

Calcula que el consumo doméstico estará en torno a los 48 kilos por habitante por año. El año pasado rondó los 48,6 kilos por persona, con una mejora de 1,6% interanual, aunque permanece 3,6% por detrás del promedio de los últimos cinco años (50,2 kilos), de acuerdo al último informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

Sobre la base de los datos de la Secretaría de Agricultura, la BCR describe que la faena de bovinos entre enero y noviembre fue de 12,4 millones de cabezas, con una disminución del 1,9% en comparación con el año pasado y quedando 1,4% por detrás del promedio de los últimos cinco años para el mismo período.

En tanto, la producción aviar y porcina subieron el año pasado. La faena de pollos alcanzó 686 millones de cabezas entre enero y noviembre y habría cerrado el año en 753 millones (1,9% más interanual) y el número de cabezas de cerdos faenadas se estima en 8,4 millones (3% arriba del 2024).

Carne vacuna Facebook (Los Amigos Meat Market INC.)

Miguel Schiaritti, titular de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA), entiende que los precios “se han estabilizado en valores interesantes para el productor de cría y también para el consumo” por lo que no proyecta aumentos a corto plazo.

“Dependemos mucho del clima -agrega-. Venimos de tres años horribles, el 2023 de sequía y el 2024 y 2025 con inundaciones. Los precios en estos días se estabilizaron, no se esperan cambios para las próximas semanas, siempre que no haya problemas con clima”.

También sostiene que no se estiman alzas por falta de oferta: “Hay suficiente para atender un consumo bastante razonable; hay compradores que se mantienen, a pesar de la brecha de precio de la carne con el cerdo y el pollo. La caída del consumo tiene que ver con la pérdida de poder de compra de los salarios. No hay quebrantos en los abastecedores de carnicerías, aunque la situación no es buena. Hay matarifes preocupados por si van a cobrar, pero no dejan de vender”.