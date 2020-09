Jorge Chemes (CRA), Carlos Iannizzotto (Coninagro), Carlos Achetoni (FAA) y Daniel Pelegrina (SRA) Fuente: LA NACION - Crédito: Archivo/Fernando Massobrio

24 de septiembre de 2020

La Mesa de Enlace está otra vez en la trinchera porque, consideran en la agrupación, no han tenido respuestas a ninguno de sus planteos por cuestiones de fondo como la política impositiva. El Gobierno dialoga pero no resuelve, sintetizan. Algunos de sus dirigentes ven probable una movilización si la piden los productores y otros, si bien no la descartan, no la ven de realización en el corto plazo.

Así están planteadas las cosas hoy por hoy en la agrupación que integran Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Sociedad Rural Argentina (SRA), Coninagro y Federación Agraria Argentina (FAA).

A las preocupaciones por los temas estrictamente del sector se suman las vinculadas por la marcha institucional del país. Daniel Pelegrina, presidente de la Rural, alertó en diálogo con LA NACION sobre la vicepresidenta Cristina Kirchner: "No puede manejar el Senado como si fuera un feudo. Todo esto va desalentando la inversión con los problemas que tiene la Argentina. Todo esto va degradando la vida institucional y siempre eso repercute en los negocios".

En CRA, donde tienen entidades adheridas muy combativas y críticas, ya suben la apuesta y dan señales del tiempo por venir. "Vamos a avanzar con un mensaje más duro desde la Mesa de Enlace y si desde las bases nos piden algún tipo de manifestación o acciones para realizar las vamos a hacer", señaló Jorge Chemes, presidente.

Hace dos semanas, tras una reunión virtual con el ministro de Agricultura, Luis Basterra, la Mesa de Enlace fue crítica alertando que no tuvo respuestas sobre sus planteos. En rigor, su postura sobrevino luego de otros encuentros similares con el funcionario.

"No hemos logrado dialogar de políticas de Estado hacia el campo, discutir la política impositiva, los 14 puntos de la Mesa de Enlace (el año pasado, en plena campaña electoral el sector elaboró un documento con propuestas para los candidatos, entre ellas en materia impositiva). De nada de eso se pudo profundizar", afirmó el presidente de CRA.

Pelegrina grafica con un "empantanados" el momento actual de la relación de las entidades con el Gobierno. Destaca un trabajo en el inicio de la pandemia para el sector, más allá de que siguen algunas dificultades para circular, pero remarca que no se haya podido hablar de temas más de fondo.

"No pudimos con los temas de la línea principal, como los derechos de exportación y la problemática del tipo de cambio", afirmó el presidente de la Rural. Recordó que a Basterra le llegaron a poner por escrito un listado con preocupaciones más del orden nacional.

En el sector ven también que falta diálogo por temas como ley de humedales, fitosanitarios, seguros climáticos, entre otros. Según Pelegrina, todo lo vinculado a la cuestión institucional también pesa sobre el campo. "Hay preocupaciones crecientes de los productores y de la sociedad que acompaña al campo por este avance institucional en la Argentina. Vemos malestar en la gente por las cuestiones generales y particulares", dijo.

Para Pelegrina, no obstante para una eventual movilización "no es un buen momento porque la sociedad está fragmentada". Añadió: "No la veo en el corto plazo". El dirigente igual señaló que cualquier planteo que llega de los productores se evalúa en cada entidad.

En este contexto, la figura de Basterra está en el foco de los ruralistas. "Nadie le pide la renuncia, pero como interlocutor no ha respondido a lo que pedimos", afirmó Chemes.

El ministro Basterra no ha sido parte en el último tiempo de las definiciones que adopta el Gobierno y una prueba de ello es que no fue consultado sobre la fallida expropiación a Vicentin. Tampoco cuando, ya hace unos meses, comenzó a incrementar las restricciones al acceso a los dólares, medida que por unos días generó tensión en el mercado de fertilizantes.

El presidente de CRA consideró que "el Gobierno intenta bajarle el perfil" a la Mesa de Enlace como tal. "Un ejemplo de eso es no recibirnos a nosotros y sí al Consejo Agroindustrial Argentino (una agrupación de más de 50 entidades del sector cuyos algunos referentes ya se vieron con Cristina Kirchner y el presidente Alberto Fernández)".

Hasta el momento, el único encuentro de la Mesa de Enlace con el Presidente en su cargo fue el 23 de diciembre pasado, tras subir del 24,7 al 30% las retenciones a la soja. Después no hubo más contactos ni reuniones. En cambio, Fernández habló en un momento con Carlos Iannizzotto, de Coninagro, en plena crisis por Vicentin. Luego invitó al presidente de la SRA a reuniones donde este último en realidad asistió con el denominado Grupo de los G6.

Chemes insistió en que "el detonante" en esta suerte de clima de ruptura con el Gobierno es lo siguiente: "Tuvimos mucho diálogo, pero no resultados".

"No hay decisiones políticas a lo que planteamos. En el tema seguridad no hemos avanzado, no hubo respuestas", apuntó. Vale recordar que tras la ola de ataques a silobolsas hubo reuniones con Basterra y la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, pero para los ruralisas faltan avances concretos en la materia.

Chemes remarcó que todas las entidades han recibido planteos por alguna movilización, aún con recaudos en el marco de la pandemia. "Nada está descartado, tenemos que responder a lo que piden los productores", indicó.

Este clima de malestar se percibe en las entidades en el interior. En un comunicado, la Asociación Rural de Salliqueló pidió a los productores y "a las entidades que nos representan una unión compacta e incólume". Después acusó al oficialismo de ataques al sector.

"Los tajos a los silobolsas, los incendios intencionales y las tomas de tierras son una política de Estado impulsada por una parte del oficialismo", denunció.

"Algunos proyectos de ley (de humedales y a "la riqueza") y la falsa agroecología, van en un peligroso sentido que, por aleccionar o amedrentar a un sector digno, libre e indómito puede provocar atraso y hambre al peor estilo cubano-venezolano. Están cumpliendo a rajatablas la premisa de 'combatiendo al capital', pero al capital ajeno, porque el de ellos crece, y en dólares", indicó la Asociación Rural de Salliqueló.

