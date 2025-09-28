Retenciones: se viene otra semana tensa y hay expectativas por una reunión con el campo

Luego de las críticas del campo por el abrupto final de la suspensión de las retenciones porque se llegó al cupo de los US$7000 millones que buscaba el gobierno de Javier Milei para frenar la volatilidad con el dólar, la Mesa de Enlace se encontrará este lunes, a las 15, con funcionarios de la Secretaría de Agricultura.

Según señalaron fuentes de la Mesa de Enlace, el encuentro será por la situación del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), organismo que el Gobierno intentó pasarlo por un decreto de Milei de ente autárquico con poder propio en el manejo de los recursos a solo desconcentrado en la órbita de la Secretaría de Agricultura. Esa movida implicaba que su Consejo Directivo, donde tienen base las entidades del agro, pasaba a ser un Comité Técnico con mucha menos influencia. Sin embargo, el decreto fue rechazado por el Congreso y ahora, con el regreso del organismo a su condición inicial, se deben terminar de definir lineamientos de trabajo y el nuevo Consejo Directivo.

“Tenemos reunión a las 15 por el INTA en Agricultura”, dijeron a este medio de la conducción de la Mesa de Enlace. Este encuentro, apuntaron, que contará con autoridades del INTA, estaba acordado para hablar de este organismo antes de la medida por las retenciones. Pero algunos dirigentes del sector tienen la expectativa de abrir un espacio en el transcurso de la reunión para meter el tema que copó la agenda la semana pasada.

En rigor, ante una consulta sobre si el tema de la fugaz aplicación de las retenciones a cero estará en la mesa de la reunión, contestó: “Seguramente. Veremos si hay respuesta”.

Otra fuente acotó que la convocatoria es por el INTA, pero “el tema [por las retenciones] se va a tocar igualmente”. Una tercera fuente consultada opinó que no cree que el tema de las retenciones salga en este encuentro: “La verdad es que no lo creo; es con los consejeros de las entidades”. Fuentes oficiales indicaron a este medio que la agenda de la reunión es por el INTA.

Sergio Iraeta, secretario de Agricultura Aníbal Greco

Vale recordar que Sergio Iraeta, el secretario de Agricultura, ya mantuvo un encuentro con la Mesa de Enlace el lunes pasado. Fue a las pocas horas en que se oficializó que hasta el 31 de octubre próximo, o si se alcanzaban antes los US$7000 millones, tenía vigencia la quita temporal de las retenciones. Al principio hubo algunas muestras de apoyo, aunque el sector quiere que las medidas sean permanentes y transitorias, pero el repentino cumplimiento del cupo, en solo días, hizo enojar a miles de productores que no vendieron y las miradas se posaron sobre los exportadores por la veloz carrera para registrar Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE).

En total, se anotaron DJVE por más de 19,5 millones de toneladas y el 86% del volumen se concentró en siete exportadoras: LDC, Bunge Argentina, Aceitera General Deheza SA, Cofco, Molinos Agro SA y Viterra [hoy controlada por Bunge a nivel global].

El primer día de la medida, la soja en las posiciones futuras llegó a escalar hasta 60 dólares lo tonelada, lo que abrió expectativas para los productores de que se iba a acercar a la capacidad teórica de pago de los exportadores, esto es, una mejora de US$100 para que el valor subiera a en torno de los US$400. Sin embargo, si bien al cierre de la semana los precios quedaron un escalón arriba, nunca llegaron a lo que según los analistas se podría haber pagado.

En pesos, la soja disponible cerró la semana en $460.000 por tonelada, una mejora de 21.000 pesos la tonelada respecto del viernes 19, antes que se conociera la medida del Gobierno. Vale recordar que el lunes llegó a tocar los $505.000. En tanto, la posición octubre concluyó a un nivel de US$348 por tonelada, una recomposición del 15,4% versus el viernes 19. Se trata de una mejora que, no obstante, no llegó a toda la capacidad de suba que calculaban expertos: US$400.

En un relevamiento, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) apuntó que los productores vendieron como tal 4.155.209 toneladas de soja. Dijo que precio sin derechos de exportaciones debería haber sido al menos de US$387 por tonelada, pero a los productores les pagaron 40 dólares por tonelada menos.

“Las medidas implementadas no nos beneficiaron en nada a los pequeños y medianos productores; por el contrario, parece un mecanismo implementado a medida de algunos pocos amigos, que en horas se beneficiaron con el fruto del esfuerzo de miles de productores genuinos. El descontento es generalizado porque se anunció una política cortoplacista, dirigida a algunos pocos y con foco en la recaudación. Se trató de una brutal transferencia en horas, de los productores a los concentrados; es decir que fue en detrimento de todos los que trabajamos, nos arriesgamos y sostenemos el interior productivo”, dijo en un documento Federación Agraria Argentina (FAA).

La polémica por el gran nivel de DJVE anotadas por los exportadores abrió interrogantes sobre si es de aplicación la ley 26.351 o ley Martínez Raymonda, una norma sancionada en 2007 que permite que, si hay una suba de las retenciones y un aluvión previo de DJVE, los exportadores deban demostrar la tenencia de la mercadería o su adquisición antes de concretarse el incremento de los DJVE. Esto para evitar que se anote un fuerte volumen de granos con retenciones anteriores debido a la filtración de alguna información sensible.

La soja tributa 26% de retenciones

Sobre este tema, el consultor Javier Preciado Patiño dijo: “Solo en el caso que las DJVE se anticipan sospechosamente a un aumento de los DEX, cabe para la autoridad de aplicación exigir la tenencia del grano. Es decir, la tenencia es la excepción, no la norma para registrar DJVE”.

Agregó: “Seamos claros: esto no significa validar el mamarracho que fue este Dólar Soja. Solo ajustarse a derecho sosteniendo que las DJVE registradas no entrarían en la lógica de la ley Martínez Raymonda, de acuerdo al texto de la norma”.

En su cuenta de X, el viernes pasado los exportadores agrupados en la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC) dijeron que “más de 3500 millones de dólares llegarán en estos días, a los vendedores de granos, ya sean productores, acopios y cooperativas”.