La Rural tendrá una inauguración oficial con un llamativo cambio y crece la expectativa por el discurso de Milei

A solo cinco días de uno de los actos más esperados por el agro, en la Exposición Rural de Palermo ya comenzó la cuenta regresiva para una inauguración oficial que este año llegará con cambios. El primero será el día: la ceremonia se realizará el domingo y no el tradicional sábado, si bien hace dos años también se realizó un domingo. El segundo estará en la pista central: antes de los discursos desfilarán los grandes campeones de las distintas razas, la maquinaria agrícola, los carruajes y las delegaciones tradicionalistas. Tradicionalmente el primer paso era con los discursos y luego el desfile.

Detrás del cambio de día está la agenda internacional del presidente Javier Milei. El mandatario viajará el viernes por la noche a Brasil y el sábado participará en San Pablo de la convención del Partido Liberal (PL), donde Flávio Bolsonaro será proclamado candidato presidencial. Recién al día siguiente volverá a Palermo para ocupar el centro de una ceremonia atravesada por una pregunta que ya circula entre productores, dirigentes y empresarios: ¿llegará con un nuevo anuncio para el campo?

Durante décadas, la inauguración siguió una estructura prácticamente inalterable: el ingreso del Presidente a la pista central [en los años que asistió un jefe de Estado], el Himno Nacional interpretado por la Fanfarria Alto Perú y, enseguida, los discursos oficiales. Esta vez, antes de que hablen el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, y luego Milei, desfilarán los campeones, las máquinas, los carruajes y las delegaciones tradicionalistas.

Aunque popularmente se la conoce como “la apertura de la Rural”, la ceremonia marca en realidad el cierre institucional de la exposición. Es, además, el momento de mayor contenido político de toda la muestra. En su discurso, Pino suele hacer un recorrido por lo ocurrido durante el último año, repasar las medidas adoptadas por el Gobierno, plantear los reclamos que todavía mantiene el sector y transmitir sus expectativas para los próximos meses. Después habla el jefe de Estado, que suele aprovechar la tribuna de Palermo para responder con definiciones, anuncios o señales dirigidas al campo.

Milei el año pasado en la Rural Manuel Cortina - LA NACION

Por eso, la atención estará concentrada especialmente en el discurso de Milei. En el sector hay expectativa y se preguntan si el Presidente aprovechará nuevamente la tribuna de Palermo para anunciar alguna medida. Entre las posibilidades que esperan que puedan avanzar figura la eliminación del 5% de derechos de exportación que todavía paga la carne vacuna de novillo. Una decisión de ese tipo tendría un costo fiscal cercano a los US$130 millones este año, según estimaciones privadas.

Las expectativas también alcanzan a los derechos de exportación en granos, el segmento de mayor peso económico dentro del sector agropecuario. En mayo pasado, el Gobierno anunció una baja de las retenciones al trigo y la cebada y una reducción gradual desde enero próximo para la soja, el maíz, el girasol y el sorgo. Aunque el cronograma ya está definido, en el sector no descartan que Milei aproveche la Rural para acelerar alguna de esas rebajas.

No será la primera vez que la agenda presidencial cambie el día de la ceremonia. En 2024, la inauguración también se trasladó del sábado al domingo para adecuarse a los compromisos de Milei. Este año volverá a ocurrir debido a su viaje a Brasil.

Hay expectativa por el discurso de Milei Manuel Cortina - LA NACION

El año pasado, Milei llegó al acto inaugural a bordo de una camioneta acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el ministro de Economía, Luis Caputo, en medio de una fuerte ovación. Tras pronunciar su discurso y anunciar una baja de las retenciones para distintos productos agropecuarios, se dirigió al sector de maquinaria agrícola, donde se subió primero a una picadora de forraje de Claas y luego a otra de New Holland. Desde lo alto de las máquinas saludó a las tribunas, se colocó un casco de polo con los colores de la bandera argentina y después recorrió los corrales para saludar a productores y expositores.

Aquella secuencia dejó abierta la pregunta sobre lo que puede ocurrir este domingo. En el sector no esperan solamente un nuevo discurso presidencial: también se preguntan si Milei llegará a Palermo con otra medida de impacto para el agro.

Milei con un casco de polo Manuel Cortina - LA NACION

La edición 2026 encuentra, además, a la ganadería atravesando un momento favorable, con valores históricamente altos para la hacienda y una exposición dominada por los reproductores de las principales razas bovinas y equinas. Sin embargo, muchos de los productores que recorren el predio también son agricultores. Por eso, cualquier definición sobre retenciones, exportaciones o política cambiaria repercute directamente en sus empresas.

La presencia de un Presidente en la inauguración no siempre fue habitual. Ni Néstor Kirchner ni Cristina Fernández de Kirchner asistieron durante sus mandatos, por ejemplo. Mauricio Macri retomó la tradición en 2016. Alberto Fernández tampoco concurrió a la exposición. Con la llegada de Milei, la figura del jefe de Estado volvió a ocupar un lugar central en la pista de Palermo.

La otra incógnita estará en el palco oficial. Hasta el momento no fue confirmada la presencia de la vicepresidenta Victoria Villarruel, distanciada de Milei. El año pasado, la vicepresidenta no asistió.