“Le hacen muy bien a la raza”: Hereford eligió a su Gran Campeón Hembra entre una destacada fila de ejemplares

La lluvia finalmente dio una tregua en Palermo. Con el sol asomando por momentos después de dos jornadas de garúa persistente, la raza Hereford eligió a su Gran Campeón Hembra en la pista central de la Sociedad Rural Argentina (SRA), en una jura que volvió a reflejar el alto nivel de sus cabañas.

La máxima cucarda quedó en manos de “Clarita”, una vaca del box 1068, de la cabaña Santa Rita, de Antiguas Estancias Don Roberto SA, ubicada en Saladillo, provincia de Buenos Aires. El Reservado de Gran Campeón Hembra correspondió al box 1053, de Terragarba y Juan Carlos Sagarzazu, mientras que la Tercera Mejor Hembra fue para el box 1034, de Las Tranqueras, de Horacio La Valle y Marta Vila Moret.

La definición encontró una fila de hembras de gran nivel, con animales muy parejos que obligaron al jurado, Carlos Curone, a tomarse el tiempo necesario antes de elegir a la mejor representante de la raza Rodrigo Néspolo

La definición encontró una fila de hembras de gran nivel, con animales muy parejos que obligaron al jurado, Carlos Curone, a tomarse el tiempo necesario antes de elegir a la mejor representante de la raza.

Antes de entregar la cucarda principal, Curone dedicó unas palabras de reconocimiento a quienes trabajan durante todo el año detrás de cada ejemplar. “Todas tremendas campeonas. Hoy me toca decidir a mí, pero todas son tremendas madres que le hacen muy bien a la raza”, expresó.

Luego agregó: “Quiero pedir un aplauso para todos los preparadores y para todos los equipos de trabajo, sin ellos no sería posible que los animales estén hoy acá en la pista. Siempre digo que si no hay un gran equipo no se puede llegar hasta acá. Lamentablemente me toca a mí decidirlo. Siempre he estado del otro lado y sé lo que se siente. Así que los vuelvo a felicitar”.

Con la jura concluida, Curone hizo un balance del nivel observado durante toda la jornada y destacó que la raza atraviesa un buen presente Rodrigo Néspolo

La emoción también se vivió en la cabaña ganadora. Ángel Irañeta, encargado de Santa Rita, explicó que “Clarita” representa años de selección genética dentro del establecimiento. “La vaca es un ejemplar con padres de la cabaña Santa Rita, totalmente genuino. Su padre es Ropero, un toro que viene por Saladillo que fue Reservado Gran Campeón en Palermo 2015”, contó.

Además, destacó el momento productivo que atraviesa el animal. “Esta vaca parió ya el año pasado y ahora está preñada al parir por segunda vez. La idea es que quede en la cabaña y seguirla como donante; sinceramente es una madre excepcional”.

Irañeta remarcó las virtudes que, a su criterio, hacen de “Clarita” un ejemplar difícil de encontrar. “Es muy difícil lograr una vaca con esta calidad, no desde la pedantería ni la soberbia, es realmente así. Es muy difícil conseguir un animal con la moderación que tiene, el largo, totalmente armónica; crió una ternera espectacular. Todavía no se le nota la ubre, pero en días ya pare y es una madre de primera”.

El triunfo tuvo además un significado especial para el establecimiento bonaerense. “Si bien tenemos varios grandes campeonatos, es la primera vez que ganamos una Gran Campeona Hereford”, señaló con satisfacción.

Con la jura concluida, Curone hizo un balance del nivel observado durante toda la jornada y destacó que la raza atraviesa un buen presente. “Realmente fue un lindo día, termina la tarde por lo menos salió el sol. La verdad que me encontré con una fila de hembras muy buenas; la raza está bien”, afirmó.

El jurado explicó cuáles fueron los atributos que priorizó al momento de elegir: “Lo que uno trata de buscar es corrección y carne; que tengan buenos aplomos, que se desplacen bien, el color, la pigmentación en los ojos. Hay un montón de cosas a la hora de jurar”.

Según indicó, la ganadora reunió todas esas condiciones: “Esta Gran Campeona tuvo todo eso de lo que uno busca. Tiene mucho volumen, una expresión de hembra bien femenina, muy ancha atrás, en el desplazamiento de manos y patas muy correcta”.

También valoró el estado fisiológico del animal al momento de la competencia. “Con una buena preñez el animal se encuadra más. Así que realmente me voy muy contento porque muchas veces no aparece el Gran Campeón que uno quiere, pero gracias a Dios estaba, hoy apareció”.

Más allá del resultado, Curone dejó un mensaje para los criadores pensando en el futuro de la raza y en las exigencias de los mercados internacionales. “La raza está bien; lo que tiene que hacer un criador es no achicar mucho sus ejemplares porque, con el tema de la exportación, no hay que olvidarse de que un animal puesto acá en Palermo, con la crianza que tiene, en los campos es un punto y medio de frame más abajo. Entonces, hay que cuidar mucho si uno se va muy abajo porque si no no se va a poder llegar a conseguir las medidas de res que quieren exportar”, advirtió.

Para Alejandro de la Tour d’Auvergne, presidente de la Asociación Argentina de Criadores de Hereford, la exposición volvió a mostrar un crecimiento sostenido de la raza. “Vamos con un nuevo Palermo, con una fila Hereford de más de 100 animales, creciendo año a año, un 4% más que el año pasado”, destacó.

El presidente de la asociación valoró especialmente la competitividad observada en la pista: “Terminamos viendo una fila del gran campeonato con muchos expositores diferentes, cosa que muestra que son muchos los que están haciendo las cosas bien. Eso es importante como cabañero porque da expectativas”.

Según explicó, cuando los premios quedan concentrados en pocas cabañas, muchos productores pierden incentivos para participar. En cambio, la diversidad de protagonistas observada este año refleja el trabajo que vienen realizando numerosos criadores en distintos puntos del país.

Finalmente, puso el foco en las dos vacas que definieron el máximo campeonato. “Hay que destacar, sobre todo, la Gran Campeona y la Reservada Gran Campeona, dos vacas muy similares de dos cabañas distintas, de genéticas muy diferentes, pero realmente dos vacas que tienen mucho de lo que la raza busca: moderación, mucho volumen y ese color característico de la raza, el color cerezo oscuro que tanto están buscando hoy los criadores y, sobre todo, destacar la pigmentación que tenían ambas”, cerró.