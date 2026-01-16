La tecnología, eje del agro que viene: las claves de por qué la Argentina será invitada de honor en una feria clave de Europa

En un contexto global marcado por la presión sobre los sistemas productivos, la seguridad alimentaria y el cambio climático, la tecnología agroindustrial emerge como una herramienta central para producir más y mejor. En esa agenda, la Argentina busca consolidar su lugar no solo como proveedor de alimentos, sino también como desarrollador de soluciones tecnológicas con identidad propia. Esa mirada quedó plasmada tras la confirmación de que el país será invitado de honor en BATA AGRO 2026, la principal feria de maquinaria agrícola de Bulgaria, que se realizará del 1° al 5 de junio próximo.

El anuncio fue valorado como un hito estratégico por el embajador argentino en Bulgaria, Alejandro Zothner Meyer, quien puso el foco en el rol que hoy ocupa la tecnología en la discusión sobre el futuro del agro. “Hoy, el debate sobre el agro ya no empieza en el campo ni termina en la exportación de alimentos: empieza en la tecnología que hace posible producir más y mejor en un mundo bajo presión”, afirmó.

Según el diplomático, en un escenario donde la seguridad alimentaria, la resiliencia climática y la eficiencia productiva se transformaron en variables estratégicas, “la maquinaria agroindustrial dejó de ser un insumo sectorial para convertirse en una infraestructura clave del sistema agroalimentario”.

Zothner Meyer remarcó que el país no solo se posiciona como proveedor confiable de alimentos, sino también como generador de conocimiento productivo. “La experiencia argentina en siembra directa, agricultura de precisión y manejo sustentable de sistemas productivos constituye una plataforma tecnológica integral”, sostuvo.

En ese sentido, destacó que no se trata únicamente de equipamiento, sino de un modelo de producción sostenible que combina innovación, adaptación a condiciones reales y mejora de la salud del suelo. Ese enfoque, subrayó, se encuentra alineado con las exigencias regulatorias y ambientales de los mercados más demandantes.

Dentro de esa estrategia, Bulgaria aparece como un punto clave para la proyección del agro argentino en Europa. Los números respaldan esa afirmación: en 2024, el país se ubicó como el cuarto destino de exportación de maquinaria agrícola argentina y el principal mercado para equipos de siembra directa dentro de la Unión Europea.

El embajador argentino ante Bulgaria, Alejandro Zothner Meyer (izquierda) junto al entonces Ministro de Agricultura búlgaro, Georgi Tahov (derecha); Enrique Bertini, entonces presidente de Cafma y; Elio del Re, actual presidente de Adimra

Ese proceso, según explicó el embajador, refleja una validación tecnológica sostenida y abre la puerta a una agenda de diplomacia económica y tecnológica más ambiciosa. El objetivo es insertar la maquinaria argentina en cadenas de valor europeas, no como un commodity, sino como conocimiento aplicado.

En ese contexto, se inscribe la decisión de que la Argentina sea país invitado de honor en BATA AGRO 2026, una definición impulsada tras gestiones de la Embajada y acompañada por la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional (AAICI). La feria es la principal muestra agroindustrial del sudeste europeo y está especializada en siembra directa, innovación y articulación académica.

Presentación sobre siembra directa y maquinaria agrícola argentina en la Facultad de Agricultura de la Universidad de Sofía, Bulgaria, por expertos de Aapresid y Cafma junto al embajador Alejandro Zothner Meyer en mayo del 2025

Para Zothner Meyer, la participación argentina en ese evento representa un reconocimiento al aporte tecnológico del país y, al mismo tiempo, una oportunidad para profundizar vínculos comerciales, técnicos y académicos de largo plazo.

Este posicionamiento es el resultado de un trabajo articulado entre el sector público y un entramado institucional que incluye a la Cancillería, Cafma, AAICI, Adimra, INTA y Aapresid. En conjunto, buscan consolidar a la maquinaria agroindustrial argentina como una plataforma tecnológica con identidad propia.

En paralelo, se avanzó en el fortalecimiento de los vínculos académicos. En particular, se impulsaron contactos con las cuatro universidades búlgaras que cuentan con facultades de Agronomía, distribuidas en distintas regiones productivas del país.

El objetivo de esos intercambios fue promover el conocimiento de la siembra directa y de la maquinaria argentina asociada a esa tecnología, además de explorar espacios de cooperación académica y técnica. En ese proceso, se detectó un interés creciente por parte de interlocutores búlgaros en evaluar estas soluciones en condiciones locales.

Como antecedente, durante la feria BATA AGRO 2025 se realizaron seminarios académicos en las universidades de Plovdiv, Stara Zagora y Sofía, con la participación de especialistas de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid) y la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola (Cafma). Allí se presentó la experiencia argentina y se intercambiaron enfoques sobre manejo de suelos y eficiencia productiva.

Esos encuentros fueron considerados exitosos y abrieron la posibilidad de avanzar hacia instancias más concretas de evaluación tecnológica. A partir de allí, a fines de 2025 se mantuvieron reuniones con autoridades de las cuatro facultades de Agronomía de Bulgaria.

El objetivo fue incorporar pruebas dinámicas de campo dentro de las actividades académicas regulares, con demostraciones de siembra directa utilizando maquinaria argentina, complementadas con instancias formativas. La propuesta apunta a que la tecnología no se limite a presentaciones teóricas, sino que pueda observarse y analizarse en condiciones reales de producción. Las cuatro facultades manifestaron su interés en avanzar en esa dirección.

Desde el lado argentino, Cafma, las empresas del sector y sus socios búlgaros expresaron su respaldo a estas iniciativas. La meta es que durante 2026 se realicen pruebas dinámicas en las cuatro facultades, con una amplia participación de futuros agrónomos.

De este modo, se busca acercar a los próximos profesionales del agro búlgaro tecnologías ampliamente probadas, junto con conocimiento agronómico aplicado, que permitan enfrentar los desafíos actuales y futuros del sector.

Además, esta experiencia podría generar un efecto multiplicador en otros países de Europa central y oriental, como Rumania, Serbia y Hungría, ampliando el alcance de la tecnología agroindustrial argentina.